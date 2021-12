TomTom GO : Preise werden wieder reduziert

In die Röhre schauen Anwender, die sich in den vergangenen Stunden erstmals für ein Abonnement in der TomTom-Applikation entschieden haben und die öffentliche Debatte nicht mitverfolgen. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass dem App Store eine transparente Preishistorie, die den Preisverlauf einzelner Applikationen, Abonnements und In-App-Käufe anzeigt, gut zu Gesicht stehen würde.

Der niederländische Navigations-Anbieter TomTom wird die Monats- und Jahrespreise für die Nutzung seiner iPhone-Applikation TomTom GO am morgigen Freitag wieder reduzieren und die massiven Preissteigerungen , die der Konzern Anfang der Woche vorgenommen hatte, damit weitgehend zurücknehmen. Für Neukunden sollen zwar teurere Preise als bislang gelten, allerdings nun doch nicht die, die aktuell noch im App Store angezeigt werden.

