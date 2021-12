Philips Sonicare Zahnbürsten integrieren Apple Health

Die jüngste Aktualisierung der offiziellen Philips Sonicare-Anwendung verknüpft die Zahnputz-App der gleichnamigen Elektrozahnbürsten des Herstellers mit Apples Gesundheitslogbuch Apple Health.

Damit rüstet nun auch Philips die Datensynchronisation nach, die bei der Konkurrenz von Oral-B schon länger zum Funktionsumfang des eigenen Bürsten-Programms bzw. der begleitenden Oral-B-Applikation gehört.

Der Datenabgleich trägt die tägliche Zahnreinigung in den dafür vorgesehenen Bereich der Apple-Health-Anwendung ein und lässt so ein Blick auf historische Putzdaten zu. Je nachdem wie lange ihr eure Sonicare-Zahnbürste schon im Einsatz haben solltet, werden auch zurückliegenden Putzdaten in Apples Health-Applikation übernommen.

Auswertung obliegt den Anwendern

Die Frage, für welche Zwecke die so gesicherten Zahnputzdaten genutzt werden können, müssen sich die Nutzer der elektrischen Zahnbürsten selbst beantworten. Grundsätzlich ist es jedoch begrüßenswert, dass die anfallenden Nutzungsdaten so nicht nur in den verschlossenen Anwendungen der Hersteller landen, sondern auch uns Anwendern in die Hand gedrückt werden.

Philips selbst bietet unter der Sonicare-Marke mehrere Zahnbürsten mit App-Unterstützung an. Neben speziellen Kinderzahnbürsten, die beim Lernen richtiger Putztechniken helfen sollen, stehen auch Bürsten für Erwachsene bereit, die ein „personalisiertes Coaching per App“ versprechen.

Die Kinder-Zahnbürsten setzen dabei auf die gesondert erhältliche iPhone-Applikation Philips Sonicare For Kids, die sich an einer spielerischen Vermittlung guter Zahnputztechniken versucht.

Während die Kinderzahnbürste Philips Sonicare For Kids um die 40 Euro kostet, müssen in die Sonicare DiamondClean 9000, je nach gewünschter Farbe, um die 160 Euro investiert werden.