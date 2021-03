Navi-Apps: Neue Features für TomTom Go und Calimoto

Die Navi-App TomTom Go bietet mit der neu veröffentlichten Version 2.5 gegen Aufpreis die Möglichkeit zur Familienfreigabe. Als zusätzliche Abo-Option kann man die Anwendung jetzt mit bis zu fünf weiteren Personen über die Familienfreigaben teilen. Der Jahrespreis steigt dabei von 12,99 Euro auf 19,99 Euro.

Ob sich das erweiterte Abo-Angebot lohnt, muss sich jede Apple-Familie für sich ausrechnen. Generell stellt TomTom Go eine solide Navigationslösung mit stets aktuellem Kartenmaterial und sehr guten Live-Verkehrsinfos sowie -Warnungen dar. Für Vielfahrer sollte der Standard-Jahrespreis von 12,99 Euro okay sein, alternativ kann man die App aber auch nur auf Monatsbasis, beispielsweise für Urlaubsfahrten, zum Preis von jeweils 1,99 Euro buchen. Die App unterstützt auch CarPlay inklusive Apples neuer, geteilter Dashboard-Anzeige.

Eine weitere mit der App-Version 2.5 verbunden Neuerung hätte gerne schon früher kommen können. Die neuen Sonderziel-Tasten in der Suchfunktion machen das Auffinden von Parkplätzen, Tankstellen, Restaurants und weiteren POI-Objekten einfacher. Ebenfalls neu mit der aktuellen Programmversion werden Siri-Kurzbefehle unterstützt. Über das Einstellungsmenü „Siri-Verknüpfungen hinzufügen“ kann man mit wenig Aufwand verschiedene Sprachkommandos erstellen.

Motorrad-Navi Calimoto mit Unfallerkennung

Passend zum Thema Navigation können wir auch noch auf eine Neuerung bei der Motorrad-Navi-App Calimoto hinweisen. Hier haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, eine automatische Notruffunktion zu aktivieren.

In Kooperation mit Bosch bietet Calimoto das Notrufsystem „Help Connect“ als Zubuchoption an. Ein in die App integrierter, intelligenter Crash-Algorithmus soll Unfälle und Stürze erkennen, die Anwendung kann dann einen Notruf über das Help-Connect-System absetzen. Voraussetzung für die Funktion ist, dass das Smartphone während der Fahrt fest am Lenker montiert ist.

Die Zusatzfunktion wird zum Monatspreis von 4,99 Euro oder alternativ im Jahresabo für 39,99 Euro angeboten. Calimoto selbst setzt auf ein zweigleisiges Preismodell. So kann die grundsätzliche Navi-Funktion als Einmalkauf für 69,99 Euro ohne Zusatzfunktionen erworben werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit zum Abo inklusive Premium-Funktionen, darunter Gefahren- und Blitzerwarner sowie erweiterte Routenplanungsfunktionen für 4,99 Euro pro Woche oder 39,99 Euro pro Jahr. Der Download der App selbst inklusive einer frei wählbaren ist Kartenregion kostenlos.