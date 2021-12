400% teurer: Navi-App TomTom GO mit massiven Preissteigerungen

Die beliebte Navi-Applikation TomTom GO hat die zweite Dezember-Woche zur Einführung neuer Abo-Preise genutzt und den Zugriff auf die hauseigene Offline-Navigation deutlich teurer als bislang werden lassen.

TomTom Go: Plötzlich richtig teuer

Die Preissteigerungen fallen dabei teils so massiv aus, dass wir zuerst von einem Preisfehler ausgegangen sind. Wie TomTom auf Nachfrage von ifun.de inzwischen jedoch bestätigt hat, handelt es sich bei den aufgerufenen Neupreisen um die fortan gültigen Tarife.

Diese liegen etwa im Fall des monatlichen Zugriffs 400 Prozent über dem was bislang bezahlt werden musste. Statt zwei Euro werden hier nun acht Euro fällig. Der Jahreszugriff hat sich von 13 Euro auf 40 Euro verteuert.

Ebenfalls happig fällt der Preisaufschlag für Familien-Abonnements aus. Statt 20 Euro müssen diese für den zwölfmonatigen Zugriff nun 53 Euro bezahlen und damit mehr als das Doppelte auf den Tisch legen.

Deutschland besonders betroffen

Ebenfalls interessant ist, dass Anwender in Deutschland von den Preissteigerungen offenbar besonders betroffen sind. So wurden zwar auch im Vereinigten Königreich die Monats- und Jahrespreise angehoben, die Teuerungen hier fallen jedoch deutlich moderater als in der deutschen Filiale des App Stores aus. So ist der Jahrespreis in Großbritannien lediglich von 13 auf 20 Pfund angestiegen. Die Monatsgebühr auf der Insel wurde von 2 auf 4 Pfund nur verdoppelt, statt wir hierzulande vervierfacht.

Welche Hintergründe die Preisumstellungen haben steht aktuell noch nicht fest. Hier warten wir derzeit noch auf eine offizielle Reaktion aus Amsterdam.

Die offizielle TomTom-Homepage bewirbt derzeit noch die alten Preise und bietet ebenfalls keine Erklärungen an, die die drastische Verteuerung begründen würde.