TikTok: Absage an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Die Kurzvideoplattform TikTok will ihre Direktnachrichten weiterhin nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützen. Das Unternehmen erklärte gegenüber der BBC, dass dies zwar eine besonders geschützte Privatsphäre gewährleisten, gleichzeitig aber auch Sicherheitsmaßnahmen erschweren könne.TikTok Now App 1500

Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung können nur Sender und Empfänger eine Nachricht lesen. Selbst der Plattformbetreiber hat keinen Zugriff auf die Inhalte. Viele große Dienste setzen inzwischen auf dieses Verfahren, neben Apples iMessage auch Signal oder WhatsApp. Auch Instagram arbeitet daran, diese Technik standardmäßig für Direktnachrichten einzuführen.

TikTok verfolgt bewusst einen anderen Ansatz. Nach Angaben des Unternehmens sollen Moderations- und Sicherheitsteams weiterhin die Möglichkeit behalten, Nachrichten zu prüfen, wenn Nutzer problematische Inhalte melden oder Behörden entsprechende Anfragen stellen.

Plattform setzt stärker auf Moderation

TikTok betont, dass Direktnachrichten dennoch technisch geschützt übertragen werden. Die Inhalte seien verschlüsselt, jedoch nicht so, dass der Plattformbetreiber grundsätzlich ausgeschlossen ist. Zugriff erhalten laut Unternehmen nur autorisierte Mitarbeiter und nur in bestimmten Situationen, etwa bei gemeldeten Belästigungen oder strafrechtlichen Ermittlungen.

Der Dienst begründet seine Entscheidung auch mit der vergleichsweise jungen Nutzerschaft. Ohne Zugriffsmöglichkeiten könnten Plattformbetreiber und Ermittlungsbehörden schwerer gegen Betrug, Belästigung oder andere Formen von Missbrauch vorgehen.

Zwischen Datenschutz und Jugendschutz

Die Entscheidung wird unterschiedlich bewertet. Datenschützer sehen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als wichtigen Schutz vor Hackerangriffen oder unbefugtem Zugriff. Kinderschutzorganisationen warnen dagegen, dass vollständig verschlüsselte Kommunikation die Aufklärung von Straftaten erschweren kann.

04. März 2026 um 16:30 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


