Eufy C31: Neue Überwachungskamera mit Nacht- und Rundumsicht

Der Zubehöranbieter Eufy hat sein Sortiment an Überwachungskameras um ein weiteres Modell ergänzt. Die neue Indoor Cam C31 richtet sich an Nutzer, die eine kompakte Kamera für Innenräume oder geschützte Außenbereiche suchen und dabei auf lokale Speicherung ohne laufende Gebühren setzen.

Die Kamera wird zur Markteinführung für rund 45 Euro angeboten und positioniert sich damit deutlich unterhalb anderer Modelle des Herstellers. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro.

Schwenkbare Kamera mit Auto-Tracking

Die C31 nimmt Videos in Full-HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln auf. Ein motorisierter Schwenk- und Neigemechanismus ermöglicht eine Rundumsicht von 360 Grad horizontal und 70 Grad vertikal. Dadurch kann die Kamera einen großen Raum abdecken, ohne dass mehrere Geräte installiert werden müssen.

Die integrierte Software erkennt Personen, Haustiere und Geräusche wie Babyweinen. Wird eine Bewegung erkannt, kann die Kamera dem Objekt automatisch folgen und entsprechende Benachrichtigungen an die Eufy-App senden. Zusätzlich lassen sich individuelle Überwachungszonen festlegen, um Fehlalarme zu reduzieren.

Für Nachtaufnahmen setzt Eufy auf eine Farbnachtsicht, die auch bei schwachem Licht farbige Bilder liefern soll. Ergänzend kann ein akustischer Alarm aktiviert werden, der bei erkannter Bewegung ausgelöst wird.

Lokale Speicherung ohne Cloud-Abo

Durch die kabelgebundene Stromversorgung sind auch dauerhafte Aufnahmen möglich. Alternativ kann die Kamera nur bei Ereignissen speichern. Zwei externe Antennen sollen eine stabile WLAN-Verbindung ermöglichen.

Zentrales Verkaufsargument der Kamera ist die lokale Speicherung. Aufnahmen lassen sich direkt auf einer microSD-Karte sichern. Unterstützt werden Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 Gigabyte. Ein verpflichtendes Cloud-Abonnement ist nicht vorgesehen. Wer jedoch bereits über Eufys HomeBase Mini verfügt, der kann bis zu 1 TB zentralen Aufnahmespeicher zur Verfügung stellen, eine Gesichtserkennung anwenden und bis zu 10 Geräte verbinden.

Mit ihrer IP66-Zertifizierung ist die Kamera zudem gegen Staub und Regen geschützt und kann daher auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Indoor Cam E30 ausprobiert: Apple Home, Tracking, RTSP Licht und mehr

Im Vergleich zu anderen Eufy-Modellen fällt vor allem die geringere Auflösung auf. Kameras wie die Indoor Cam S350 oder die Indoor Cam E30 bieten 4K-Aufnahmen und im Fall der E30 auch Zusatzfunktionen wie eine Apple-Home-Integration. Diese fehlt der C31, die sich damit vor allem an Nutzer richtet, die eine einfache und vergleichsweise günstige Lösung zur Raumüberwachung suchen.