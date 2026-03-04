iPhone 17e jetzt vorbestellbar: Apples Einsteigermodell startet

Apple hat den Vorverkauf für das neue iPhone 17e gestartet. Seit heute um 15:15 Uhr lässt sich das Gerät im Apple-Onlineshop bestellen. Die Auslieferung soll am 11. März erfolgen.

Mit dem iPhone 17e erweitert Apple seine aktuelle Smartphone-Generation um ein preisgünstigeres Modell. Das Gerät übernimmt mehrere Funktionen der teureren Varianten der iPhone-17-Reihe, bleibt bei der Kameraausstattung jedoch etwas einfacher positioniert.

Mehr Leistung und erstmals 256 GB Basisspeicher

Im Inneren arbeitet der neue A19-Chip, der in allen Modellen der iPhone-17-Familie zum Einsatz kommt. Er soll für eine höhere Rechenleistung sorgen und gleichzeitig energieeffizienter arbeiten. In Kombination mit dem neuen Apple-Mobilfunkmodem C1X verspricht Apple schnellere Datenverbindungen und eine längere Akkulaufzeit. Für die Videowiedergabe nennt der Hersteller bis zu 26 Stunden.

Das Gerät startet erstmals mit 256 GB Speicher. Beim Vorgänger lag die Basiskapazität noch bei 128 GB. Optional bietet Apple auch eine Version mit 512 GB an.

Geladen wird das iPhone 17e über USB-C oder kabellos über MagSafe und Qi2. Die kabellose Ladeleistung steigt damit auf bis zu 15 Watt. Beim iPhone 16e waren maximal 7,5 Watt möglich.

Robusteres Display und 48-Megapixel-Kamera

Das iPhone 17e besitzt ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit Super Retina XDR Technologie. Apple hat außerdem eine neue Generation seines Schutzglases eingeführt. Das sogenannte Ceramic Shield 2 soll laut Hersteller eine deutlich höhere Kratzfestigkeit bieten als beim Vorgänger.

Auf der Rückseite arbeitet eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera. Sie kombiniert hochauflösende Aufnahmen mit einem zweifachen Zoom in optischer Qualität. Videos lassen sich in 4K aufnehmen. Für Porträtaufnahmen speichert das System zusätzliche Tiefeninformationen, sodass sich der Fokus auch nachträglich anpassen lässt.

Wie andere aktuelle iPhone-Modelle unterstützt auch das iPhone 17e mehrere Satellitenfunktionen. Dazu zählen Notruf-Nachrichten ohne Mobilfunknetz, Standortfreigaben über „Wo ist?“ sowie eine automatische Unfallerkennung.

Das iPhone 17e wird in den Farben Schwarz, Weiß und Hellrosa angeboten. Der Einstiegspreis liegt bei 699 Euro.