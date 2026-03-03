In der Kritik: Meldewege in iPhone-Apps großer Plattformen

Wer in einer iPhone-App illegale Inhalte melden will, stößt laut Verbraucherzentrale häufig auf unnötige Hürden. Eine aktuelle Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (PDF-Download) zeigt, dass zehn große Online-Plattformen zentrale Vorgaben der europäischen Digitalgesetze nicht vollständig umsetzen.

Geprüft wurden unter anderem Amazon, Zalando, TikTok, Instagram und YouTube. Die Meldefunktionen sind in den mobilen Apps zwar vorhanden, aber oft schwer auffindbar. Statt einer klar sichtbaren Schaltfläche führen Drei-Punkte-Menüs, Teilen-Icons oder verschachtelte Unterseiten zum Ziel. Wer ohne Nutzerkonto unterwegs ist, kann Inhalte teilweise gar nicht melden.

Viele Taps, wenig Transparenz

Hinzu kommen lange Auswahllisten mit juristischen Begriffen, doppelte Freitextfelder und Pflichtangaben zur Person. Teilweise fehlt nach dem Absenden sogar eine Bestätigung per Mail oder Push-Mitteilung. Entscheidungen über gemeldete Inhalte lassen mitunter Wochen auf sich warten. In einzelnen Fällen blieb eine Rückmeldung ganz aus.

Auffällig ist außerdem, dass Meldungen von Verstößen gegen Plattformregeln meist einfacher sind als Meldungen von Rechtsverstößen nach europäischem Recht. Für letztere sind oft mehr Klicks und zusätzliche Angaben erforderlich.

Kein Sonderweg für Minderjährige

Aus Sicht der Verbraucherzentrale problematisch ist auch, dass sich die Meldewege in den Apps nicht zwischen Erwachsenen und Minderjährigen unterscheiden. Jugendliche treffen auf dieselben komplexen Auswahlmenüs und Hinweise. Ein altersgerechtes Design ist nicht erkennbar.

Die Untersuchung lief zwischen Oktober 2025 und Januar 2026. Insgesamt wurden 24 Inhalte gemeldet und die Reaktionen der Plattformen dokumentiert. Eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse findet sich hier.

Die Verbraucherzentrale fordert, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der europäischen Digitalgesetze stärker kontrollieren. Gerade in mobilen Apps, die für viele iPhone-Nutzer der zentrale Zugang zu sozialen Netzwerken und Marktplätzen sind, müssten Meldewege klarer, schneller und transparenter funktionieren.