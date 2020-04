iPhone SE: Apples „Unboxing-Video“

Zum heutigen Verkaufsstart des iPhone SE nimmt Apple die Veröffentlichung eines Unboxing-Videos selbst in die Hand. Okay, „unboxing“ ist übertrieben, das neu von Apple Deutschland veröffentlichte Werbevideo mit dem Titel „Die Premiere“ konzentriert sich im Wesentlichen auf das Abziehen der Bildschirmschutzfolie – ein Vorgang, bei dem manche Menschen besondere Genugtuung empfinden können.

Das iPhone SE wird seit heute in Deutschland ausgeliefert und könnte zumindest hier und da auch schon in den vereinzelt geöffneten Elektromärkten und Shops der Mobilfunkanbieter verfügbar sein. Über die sofortige Verfügbarkeit einzelner Varianten bei Amazon haben wir eben erst berichtet. Apple selbst kann Neubestellungen vermutlich nicht vor Mai ausliefern.

Im Beschreibungstext zum Video fasst Apple nochmal die wichtigsten Merkmale des iPhone SE zusammen. Für die musikalische Untermalung sorgt Ron Rogers mit dem Song „Yaya“.

4,7" klein. Porträts in Studioqualität. Scharfe Videos in 4K. Lange Batterielaufzeit. Die Sicherheit von Touch ID. Datenschutz serienmäßig. Und der A13 Bionic – der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein großartiges iPhone. Angefangen beim Preis