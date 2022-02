Telegram-Konflikt: Innenministerium kann Kontakt aufbauen

Die Antwort auf diese Frage werden wir wohl nicht mehr in Erfahrung bringen können. Dafür steht jetzt immerhin fest: Nach mehreren Wochen öffentlicher Kritik an Telegram hat sich das Innenministerium jetzt erstmals mit der Chefetage des Kurznachrichtendienstes unterhalten.

Wir erinnern #Apple und #Google an ihre gesellschaftliche Verantwortung. Solange sie Apps wie #Telegram in ihren Stores anbieten, sind sie auch eine Form von Brandbeschleuniger für #Rechtsextremismus und #Verschwörungstheorien . Kein Platz für #Hass und #Mordaufrufe !

