Anker 533: Modulares 3-in-1 Ladegerät im Anmarsch

Schon seit Mitte Januar verkauft der Zubehör-Anbieter Anker in Deutschland ein vergleichsweise günstiges 3-in-1 Ladegerät mit MagSafe-Halterung für iPhone 12 und iPhone 13 und zusätzlichen Auflagen für die Apple Watch und die drahtlos ladbaren AirPods-Ladecases.

Schon im Januar vorgestellt: Anker 533

Mit 20W Power Delivery Netzteil und einem 150 Zentimeter langen USB-C-Ladekabel kostet die Anker 533 nur 56 Euro und erledigt ihren Job als Schreibtisch-Ladestation solide.

Neues 533 kann Apple Watch ausklinken

Jetzt bereitet Anker ein weiteres 3-in-1 Ladegerät mit der Typenbezeichnung Anker 533 für den Einstieg in den deutschen Markt vor. Die modulare Ladestation soll ebenfalls mit 20W Power Delivery Netzteil und einem 150 Zentimeter langen USB-C-Ladekabel geliefert werden und setzt als „Eigenleistung“ das Ladekabel der Apple Watch voraus, das im Inneren der Ladebasis installiert werden muss.

Allerdings lässt sich das für die Apple Watch gedachte Modul von der restlichen Ladestation entfernen und macht aus dem iPhone-Aufsteller so ein relativ portables Ladegerät, das im Gegensatz zur ersten Anker 533 auch mit ins Hotelzimmer genommen werden kann.

Der iPhone-Aufsteller besitzt einen flexiblen Winkel von bis zu 60° und versorgt ein aufgelegtes iPhone mit der üblichen Drittanbieter-Ladeleistung von 7,5 Watt. Wir melden uns erneut, sobald das neue Anker 533 auch in Deutschland verfügbar ist. In den Vereinigten Staaten ist das neue Modell mit einem Verkaufspreis von 59,99 US-Dollar in den Markt gestartet.

Series 5, Series 6 und Series 7

Anker ist kürzlich dazu übergegangen sein großes Angebot an Ladegeräten in die Produktgruppen Series 5, Series 6 und Series 7 zu unterteilen. Während die Series 5 qualitativ hochwertigere Hardware versammelt, gehören alle MagGo-Geräte zur Series 6, in der Series 7 befinden sich nur Produkte mit der neuesten Ladetechnologie GaNII.