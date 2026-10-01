Wieder mehr Anrufe aus dem Ausland
Telefon-Spam: Wechselnde Rufnummern umgehen die Filter
Telefon-Spam aus dem Ausland hat aktuell wieder deutlich zugenommen. Nachdem sich die Situation im Frühjahr zumindest etwas entspannt hatte, haben Nutzer derzeit wieder verstärkt mit solchen Anrufen zu kämpfen. Die Betrüger verwenden dabei unter anderem Nummern aus Großbritannien, Frankreich, Italien und Griechenland.
Besonders betroffen scheinen derzeit Anschlüsse der Telekom zu sein. Wenn ihr aktuell auch mit anderen Providern schlechte Erfahrungen macht, ergänzt dies gerne in den Kommentaren. Die bislang von den Anbietern getroffenen Maßnahmen zur Abwehr betrügerischer Anrufe reichen offenbar nicht aus. Spam-Filter und auch der von der Telekom im vergangenen Jahr eingeführte „Call Check“-Alarm erkennen die aktuellen Spam-Anrufe nicht.
Ständig wechselnde Rufnummern
Grund hierfür dürfte sein, dass die Filterdienste auf Rufnummernlisten zurückgreifen, die zwar regelmäßig aktualisiert werden, mit dem Tempo der Betrüger jedoch nicht mithalten können. Die Anrufe kommen nicht nur aus verschiedenen Ländern, sondern auch aus ständig wechselnden Rufnummernblöcken.
Betroffene Nutzer können solche Anrufe zwar als Spam markieren und melden. Der Nutzen solcher Meldungen scheint jedoch eher begrenzt. Bis eine Rufnummer als problematisch erfasst und entsprechend gekennzeichnet ist, verwenden die Anrufer längst eine andere.
Rufnummernblöcke mit WideProtect sperren
Zumindest teilweise lässt sich die Zahl der Anrufe mit Anwendungen wie WideProtect reduzieren. Die iPhone-App kann nicht nur einzelne Telefonnummern, sondern auch größere Rufnummernbereiche blockieren. Nutzer können eine in der Anrufliste angezeigte Spam-Nummer an die App übergeben und diese dort so verkürzen, dass auch weitere Nummern aus demselben Block abgewiesen werden.
Eine vollständige Lösung ist allerdings auch WideProtect nicht. Ganze Länder lassen sich auf diese Weise nicht sperren. Zudem können die Betrüger jederzeit auf andere Nummernbereiche ausweichen. Die Forderung, Mobilfunkkunden selbst entscheiden zu lassen, aus welchen Ländern sie Anrufe empfangen wollen, wird von den Anbietern bislang ohne stichhaltige Begründung abgelehnt.
Bei mir sind es bei der Telekom seit April ca. 30 Anrufe am Tag die mir erklären wollen dass meine Paypal Bestellung oder mein Amazon Konto eine merkwürdige Transaktion enthalte die ich prüfen muss. Glücklicherweise sind die nur Montag bis Freitag tagsüber tätig.
Aber letztendlich ist Telefonie dadurch für mich fast nicht mehr nutzbar und auch wichtige Anrufe gehen unter.
Bei so einer extremen Taktung würde ich mal über eine neue Rufnummer nachdenken.
Ist zwar natürlich etwas Aufwand, aber bei der Frequenz muss ja deine Nummer fast auf einer „Liste“ gelandet sein…
@tom: Eine neue Rufnummer ist „etwas Aufwand“? Ich habe meine Rufnummer seit 25 Jahren, und die soll ich einfach mal so abgeben?
Bringt gar nichts, sobald die neue Nummer wieder zufällig gefunden wurde von der Betrügern hast du das gleiche Thema
Und die neue Nummer ist das garantiert nicht auf irgendwelchen Listen weil der Vorbesitzer niemals die gleiche Idee hatte ?. Rufnummern sind ein knappes Gut die meisten die frei werden sind nach nicht mal einem halben Jahr wieder neu vergeben.
@Burnz: Gehen Sie denn auch bei unbekannten Anrufern jedes Mal brav ans Telefon und lassen sich in ein Gespräch verwickeln? Und worin besteht das Glück, dass die nur von Montag bis Freitag tagsüber aktiv sind?
Ich habe beim iPhone den Spam-Filter aktiviert, es bekommen also alle Anrufe, die nicht in meinen Kontakten sind, eine Ansage und müssen den Anrufgrund nennen um durchgestellt zu werden, das macht kein Spam-Anrufer und somit werden dadurch 100% dieser ungewollten Anrufe gefiltert.
So läuft das bei mir auch. Ich sehe diese Anrufe nur in der Liste und mehr nicht
Funktioniert bei mir ebenfalls zuverlässig.
O2: Österreich und Dänemark mit Paypal Sprachnachricht. Das nervt echt allmählich…
Ich habe auf meinem iPhone die Mailbox kurzerhand deaktiviert. Bisher haben alle, die mich wirklich sprechen wollen, noch ein zweites Mal angerufen. Und die Leute stehen mit ganz wenigen Ausnahmen in meinem Telefonbuch, ich sehe also, wer anruft.
Siri geht als „Vorzimmer“ ran – zudem werden unbekannte Nummern automatisch an die Mailbox geleitet.
Dazu kommt noch der CallCheck der Telekom (fraenk-Kunde).
Wie funktioniert das denn mit Siri als Vorzimmer?
Und was macht dann Siri mit den angenommenen Anrufen?
Seit iOS 26 Einstellungen-> Apps-> Telefon ->
verschiedene Optionen zur Auswahl
„Nach Grund des Anrufs fragen: Anrufe von unbekannten Nummern werden nach weiteren Informationen gefragt, bevor das iPhone klingelt.“
Richtig Siri als Assistentin davor schalten und fertig ist. Jeder Anruf mit einer Nummer, die nicht bei mir im Telefonbuch steht wird da erst mal abgefangen. Wenn es legitime Anliegen sind, kann man dann hinterher bei Wunsch zurückrufen oder wenn man das ganze Live verfolgt den Anruf auch noch mitten im Gespräch entgegennehmen.
++1
Das ist der richtige Weg und eines der nicht ganz so beworbenen Features der letzten Zeit. Ich liebe es.
Hatte das auch an. Aber viel zu viele Menschen finden das merkwürdig und ich bekomme dann gar keine Anrufe mehr. Auch wichtige Anrufe kommen nicht mehr an weil die Leute zu dumm für dieses Feature sind
Das ist auch meine Erfahrung. Ich möchte nicht die richtigen Anrufer mit dieser Funktion verblenden. Ich sehe im Moment auch keine vernünftige Möglichkeit gegen die Betrüger.
Ich nutze es sehr erfolgreich, Inzwischen hat sich mein Kreis daran gewöhnt. Einige nutzen es inzwischen ebenfalls. Ich denke, je mehr es nutzen, desto besser wird die Verbreitung. Mir begegnet das Feature jedenfalls im Job schon deutlich häufiger.
So mache ich das auch – 2 Blocker und Siri
Ich verstehe nicht wieso es Apple nicht hin bekommt wie bei der FRITZ!Box die Funktion Rufnummer Blöcke zu sperren. Die Funktion würde ich mir so sehr wünschen.
+1
Geht mir genauso. Oder halt der Netzanbieter. Ich muss ehrlich gesagt gar keine Anrufe aus Italien, Dänemark oder Indien erhalten, da ich dort NIEMAND kenne.
Naja, ich hatte letztens eine Panne mit einem Fahrzeug und hatte eine deutsche Rufnummer zum Servicecenter, nur der Rückruf kam über eine österreichische Servicenummer. Das sollte man mit bedenken, dass auch unerwartet eine Situation entsteht, wo man berechtigte ausländische Nummern hat.
Kannst du bitte kurz beschreiben, wie man bei der FRITZ!Box Nummernblöcke oder Nummerbereiche sperrt?
Google mal nach >>Phoneblock FRITZ!Box <<
Und was hilft mir das? Ich möchte nicht das halbe Ausland sperren. Denn man macht auch mal Urlaube dort und könnte von dort einen Anruf erwarten vom Hotel oder was auch immer. Das kann einfach nicht der Sinn der Sache sein.
Wie kommst du jetzt darauf? Es ist doch nur ein Rufnummerblock von der selben Firma den du blockst. So hast du von der Firma deine Ruhe.
Ich habe auch wieder vermehrt Spam Anrufe mit Rufnummern aus dem Ausland. Allerdings nicht nicht auf meinem Mobilgerät, sondern auf dem Festnetz. Echt nervig und wie gesagt, kann man sich nur schwer schützen.
Wie in anderen Kommentaren erwähnt, gibt es da für die FRITZ!Box gute Möglichkeiten.
Also wir habe das Festnetz ausgeschaltet, das hat geholfen:-))))
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der App „Das Örtliche“. Eine Datenbank im Hintergrund wird regelmäßig aktualisiert und ich habe kaum noch Anrufe. Wenn man dann noch in der Telefon-App „Unbekannte Rufnummern überprüfen “ und „Nach Grund des Anrufs fragen“ aktiviert, unterlassen diese Anrufer zum größten Teil erneute Versuche.
Telefonbuch App kann das selbe. Habe hier ebenfalls gute Erfahrungen gemacht.
Tellows Anruferkennung
Wer nicht in meinem Telefonbuch steht und dadurch berechtigt ist, mich anzurufen, wird kein Klingeln meines Telefons erreichen. Wird sofort abgewiesen mit Belegtzeichen.
Genauso mache ich es auch.
gut, aber das ist für ein Diensthandy zu resolut.
Letztlich steht meine Handynummer auf meinem Visitenkarten. Wenn ich Glück hab rufen die Leute mich auch an und die stehen eben nicht in meinem Telefonbuch.
Das ist fantastisch. Und keine Firma kann nicht mehr erreichen, wo du mal eine Bestellung machst oder was auch immer. Weil du die nicht alle sofort automatisch in dein Handy einspeicherst
Vielleicht etwas zu krass Idefix…
Aber einfach stummgeschaltet und auf die Mailbox umgeleitet, erledigt den Job doch auch.
Wer wirklich wichtig ist, bittet um Rückruf, ja auch neue Kunden sprechen auf die Mailbox.
Wer nicht draufspricht, wird wohl nicht wichtig genug sein.
Mail gibt’s ja auch noch.
Seit dem wir in unseren iPhones bei Einstellungen -> Telefon -> Unbekannte Nummern überprüfen -> Nach Grund des Anrufs Fragen aktiviert haben, haben wir Ruhe. Die Anruffilterung ist aber auch aktiv und funktioniert bisher ganz gut.
Nicht nur über Telefon, sondern auch über SMS bzw. iMessage.
Die zu zahlende Parkgebühr konnte nicht abgebucht werden. Bitte über den Link dies nachholen oder es wird eine Vertragsstrafe von 72€ fällig.
Alle unbekannten Anrufer sind bei mir stumm gestellt! Somit nervt mich niemand mehr! Wer was will, kann gefälligst eine Nachricht hinterlassen, wer es nicht tut, kann mir mal den Schuh aufblasen! Ansonsten wird es mal Zeit das die EU gegen diesen Mist was unternimmt. Aber womöglich stecken die im A…. der Lobbyisten und wir könne. lange warten!
Google mal nach „Frank geht ran“ von Digitalcourage e. V. und tragt da bei Registrierungen in Onlineformularen, wo ihr nicht unbedingt auf einen Rückruf angewiesen seid, diese Nummer statt eurer privaten Nummer ein,das mindert das Spamrisiko enorm.
Ich hab +31* und +43* auf der Sperrliste.
Seitdem keine Anrufe mehr aus den Länder.
Dank Dir für diesen sehr hilfreichen Tipp
Nur weil du niemanden in Österreich kennst, heißt das noch lange nicht, dass alle Anrufe deswegen geblockt werden müssten.
Dein Telefon hat doch die Funktion alle unbekannten Nummern stummschalten und auf die Mailbox sprechen lassen.
Das ist ein sinnvoller Filter und nicht zig Länder komplett blockieren
Leute gibt’s…
Ich habe das Prinzip längst umgekehrt. Ich habe in den iPhone Einstellungen unbekannte Nummern auf stumm gesetzt, damit bekomme ich grundsätzlich erst mal nur eine SMS mit einer Rufnummernanzeige. Dann kann ich entscheiden, ob ich die kurz im Netz recherchiere, und vielleicht einer bisher unbekannten Nebenstelle eines Anwalts oder einer Firma zuordnen kann.
Wo ist die NETZAGENTUR??????
Die sagen doch immer wir machen etwas dagegen!!!! Nur was????
REDEN HILFT NICHT
Brüllen auch nicht.
Der war gut.
Bei mir ist es so krass, mein PayPal-Konto wurde gehackt und eine Transaktion wurde ausgeführt über mehr als 700 Euro. Ich muss mich dringend authentifizieren bei PayPal, die bei mir angerufen hatten und habe jetzt keine Zeit mehr hier zu schreiben.
@Knknzffrrchhhtkrszt: Aber immerhin hat man ihnen doch gleich einen Link mitgeschickt, damit sie direkt auf die PayPal Seite zur Authentifizierung kommen.
Das nenne ich mal Kundenservice :-)
Mich würde interessieren, ob meine Beobachtung richtig ist, dass dies nur bei Mobiltelefon passiert, die auch „WhatsApp“ nutzen. Ich nutze dies nicht und hatte noch nie einen einzigen Spam Anruf. Würde mich freuen, wenn hier einige Kommentare stehen würden die das entweder bestätigen oder andere Erfahrungen gemacht haben.
@Copperlanding : Ich benutze erst seit 2 Jahren WhatsApp und kann keinen Unterschied bezüglich unerwünschter Anrufe zwischen vorher und nachher feststellen
Kann ich nicht bestätigen, nutze WhatsApp seit der ersten Stunde und habe vielleicht 1-2 Werbeanrufe auf dem Handy.
Auf Festnetz wesentlich mehr.
Wo bleibt die Möglichkeit in iOS ganze Ländervorwahlen zu blockieren!?
Geht sowas bei Android?
Nummern zu blocken wird absolut nichts bringen und der politische Wille auf EU Ebene diese Leute hart zu bestrafen bzw. Auf die Regierungen Druck auszuüben ist leider nicht vorhanden.
Also ich sperre sogar, ohne extra App, ganze Ländervorwahlen. Da ich privat keine Anrufe aus dem Ausland erwarte, sperre ich bei Bekanntwerden von Telefon-Spam ganze Länder.
Wie geht das?
Lege beispielsweise eine Kontakt an und füge für jede Länderkennung einen Telefonnummerneintrag im Kontakt an. Ich gebe beispielsweise folgendes ein:
+222*
usw.
Einfach auf dem iPhone Call Screening aktivieren. Dann muss jeder der nicht in den Kontakten steht den iPhone sagen warum er anruft. Das sieht man live auf dem Sperrbildschirm und kann dann entscheiden ob man den Anruf annehmen will oder nicht.
Beim 1. Satz den Anrufer unterbrechen „Gut, dass ich sie am Apparat habe. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Nur Gott kann unsere Gesellschaft noch retten. Nein – unterbrechen sie mich jetzt nicht! Der Herr ist die Lösung. Halleluja! Gott ist auch deine Rettung. Kehre um, bevor es zu spät… hallo, hallo? Aufgelegt. Na so was…“
Cool!
Spanien und Belgien auch.
Seit das iPhone vorher fragt, wer anruft null Werbe- und Betrugsanrufe mehr. Wahrscheinlich aktualisieren die Anrufer ihre Listen auch. ;-)