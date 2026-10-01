Telefon-Spam: Wechselnde Rufnummern umgehen die Filter

Telefon-Spam aus dem Ausland hat aktuell wieder deutlich zugenommen. Nachdem sich die Situation im Frühjahr zumindest etwas entspannt hatte, haben Nutzer derzeit wieder verstärkt mit solchen Anrufen zu kämpfen. Die Betrüger verwenden dabei unter anderem Nummern aus Großbritannien, Frankreich, Italien und Griechenland.

Besonders betroffen scheinen derzeit Anschlüsse der Telekom zu sein. Wenn ihr aktuell auch mit anderen Providern schlechte Erfahrungen macht, ergänzt dies gerne in den Kommentaren. Die bislang von den Anbietern getroffenen Maßnahmen zur Abwehr betrügerischer Anrufe reichen offenbar nicht aus. Spam-Filter und auch der von der Telekom im vergangenen Jahr eingeführte „Call Check“-Alarm erkennen die aktuellen Spam-Anrufe nicht.

Ständig wechselnde Rufnummern

Grund hierfür dürfte sein, dass die Filterdienste auf Rufnummernlisten zurückgreifen, die zwar regelmäßig aktualisiert werden, mit dem Tempo der Betrüger jedoch nicht mithalten können. Die Anrufe kommen nicht nur aus verschiedenen Ländern, sondern auch aus ständig wechselnden Rufnummernblöcken.

Betroffene Nutzer können solche Anrufe zwar als Spam markieren und melden. Der Nutzen solcher Meldungen scheint jedoch eher begrenzt. Bis eine Rufnummer als problematisch erfasst und entsprechend gekennzeichnet ist, verwenden die Anrufer längst eine andere.

Rufnummernblöcke mit WideProtect sperren

Zumindest teilweise lässt sich die Zahl der Anrufe mit Anwendungen wie WideProtect reduzieren. Die iPhone-App kann nicht nur einzelne Telefonnummern, sondern auch größere Rufnummernbereiche blockieren. Nutzer können eine in der Anrufliste angezeigte Spam-Nummer an die App übergeben und diese dort so verkürzen, dass auch weitere Nummern aus demselben Block abgewiesen werden.

Eine vollständige Lösung ist allerdings auch WideProtect nicht. Ganze Länder lassen sich auf diese Weise nicht sperren. Zudem können die Betrüger jederzeit auf andere Nummernbereiche ausweichen. Die Forderung, Mobilfunkkunden selbst entscheiden zu lassen, aus welchen Ländern sie Anrufe empfangen wollen, wird von den Anbietern bislang ohne stichhaltige Begründung abgelehnt.