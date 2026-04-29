Spam-Anrufe aus dem Ausland gehen zurück

Die Zahl betrügerischer Telefonanrufe bleibt hoch, allerdings bekommen Mobilfunknutzer davon inzwischen weniger mit, als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Vodafone blickt auf die ersten zwölf Monate mit seinem „Spam-Warner“ zurück.

Nach Angaben des Mobilfunkanbieters hat das System seit seiner Einführung vor einem Jahr insgesamt rund 64,5 Millionen Warnmeldungen ausgelöst. Im Durchschnitt erhalten Vodafone-Kunden täglich etwa 185.000 Hinweise mit dem Text „Vorsicht: Betrug möglich“. An einzelnen Tagen seien besonders viele Warnungen registriert worden. Den Rekord hält der 27. Mai 2025 mit 660.000 Alarmen. Auch im Monatsvergleich habe es deutliche Unterschiede gegeben. Hier gab es mit sieben Millionen Warnmeldungen im Oktober 2025 die bislang meisten Alarme.

Deutliche Unterschiede je nach Wochentag

Laut den vorliegenden Daten zeigt sich zudem ein Unterschied zwischen den Wochentagen. Demnach werden zur Wochenmitte deutlich mehr Warnungen angezeigt als am Wochenende. Während mittwochs im Schnitt 273.000 Hinweise registriert wurden, liegt die Zahl an Samstagen und Sonntagen deutlich niedriger. Sonntags sind es im Schnitt gerade mal 5.000 Meldungen.

Die Herkunft der Anrufe ist dabei vielfältig. Mit 83 Prozent stammt laut Vodafone der Großteil davon aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Großbritannien. Daneben würden vereinzelt auch Anrufe aus weiter entfernten Ländern wie Lesotho oder Zypern festgestellt.

Deutlich weniger Anrufe angenommen

Als Erfolg wertet Vodafone vor allem, dass Anrufe mit entsprechender Warnung in neun von zehn Fällen nicht angenommen werden. Wird ein Anruf dennoch telefoniert, dauert das Gespräch mit durchschnittlich 40 Sekunden vergleichsweise kurz. Im Durchschnitt waren Handygespräche im Vodafone-Netz im vergangenen Jahr rund 2 Minuten und 40 Sekunden lang.

Generell sei die Zahl der monatlich registrierten Warnmeldungen seit Ende des vergangenen Jahres rückläufig. Vodafone sieht hier die zusätzlichen technischen Schutzmaßnahmen, die Netzbetreiber und Gerätehersteller eingeführt haben, als möglichen Grund.