Technische Maßnahmen greifen
Spam-Anrufe aus dem Ausland gehen zurück
Die Zahl betrügerischer Telefonanrufe bleibt hoch, allerdings bekommen Mobilfunknutzer davon inzwischen weniger mit, als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Vodafone blickt auf die ersten zwölf Monate mit seinem „Spam-Warner“ zurück.
Nach Angaben des Mobilfunkanbieters hat das System seit seiner Einführung vor einem Jahr insgesamt rund 64,5 Millionen Warnmeldungen ausgelöst. Im Durchschnitt erhalten Vodafone-Kunden täglich etwa 185.000 Hinweise mit dem Text „Vorsicht: Betrug möglich“. An einzelnen Tagen seien besonders viele Warnungen registriert worden. Den Rekord hält der 27. Mai 2025 mit 660.000 Alarmen. Auch im Monatsvergleich habe es deutliche Unterschiede gegeben. Hier gab es mit sieben Millionen Warnmeldungen im Oktober 2025 die bislang meisten Alarme.
Deutliche Unterschiede je nach Wochentag
Laut den vorliegenden Daten zeigt sich zudem ein Unterschied zwischen den Wochentagen. Demnach werden zur Wochenmitte deutlich mehr Warnungen angezeigt als am Wochenende. Während mittwochs im Schnitt 273.000 Hinweise registriert wurden, liegt die Zahl an Samstagen und Sonntagen deutlich niedriger. Sonntags sind es im Schnitt gerade mal 5.000 Meldungen.
Die Herkunft der Anrufe ist dabei vielfältig. Mit 83 Prozent stammt laut Vodafone der Großteil davon aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Großbritannien. Daneben würden vereinzelt auch Anrufe aus weiter entfernten Ländern wie Lesotho oder Zypern festgestellt.
Deutlich weniger Anrufe angenommen
Als Erfolg wertet Vodafone vor allem, dass Anrufe mit entsprechender Warnung in neun von zehn Fällen nicht angenommen werden. Wird ein Anruf dennoch telefoniert, dauert das Gespräch mit durchschnittlich 40 Sekunden vergleichsweise kurz. Im Durchschnitt waren Handygespräche im Vodafone-Netz im vergangenen Jahr rund 2 Minuten und 40 Sekunden lang.
Generell sei die Zahl der monatlich registrierten Warnmeldungen seit Ende des vergangenen Jahres rückläufig. Vodafone sieht hier die zusätzlichen technischen Schutzmaßnahmen, die Netzbetreiber und Gerätehersteller eingeführt haben, als möglichen Grund.
Uns erwischt es auf dem Festnetz. Ich hab tellows auf der FRITZ!Box als Blocklist – da werden zig Anrufe pro Woche geblockt. Mein Onkel hat inzwischen die Nummer gewechselt wegen Spam Anrufen.
War schon am überlegen Festnetz abzuschalten – aber ein paar Leute nutzen die Nummer doch noch.
Ich nutze für sowas Phone-Block. Kommen war nicht viele SPAM-Anrufe bei mir durch, aber wenn, fängt Phone-Block die ein.
Naja die Leute die diese Nummer noch nutzen, sind bestimmt in der Lage auch eine Handynummer zu wählen :)
Mein kleine facettenbeschränkte Wahrnehmung behauptet das Gegenteil und sprich von einem Wellenverlauf
Bei mir geht es leider nicht zurück, ständige Anrufe aktuell aus Wuppertal…
Ich hatte zum Glück nie das Problem mit Spamanrufen, wenn es hochkommt 5-6 im Jahr. Seit ich die „unbekannte Anrufer nach Grund fragen“-Funktion aktiviert habe, kommt aber tatsächlich gar nichts mehr durch was nicht sinnvoll ist. Auf jeden Fall eins der besten neuen iOS Features der letzten Jahre!
Das kann ich nur bestätigen. Habe das genauso eingestellt und seitdem ist Ruhe.
Sonntags nur 5000 Anrufe? Die Damen und Herren der Spamanrufe müssen sich schließlich auch mal erholen!
„Email Adresse verbergen“ aka Email Aliase ist von iCloud eines der besten Features, die so viele Anwender noch nicht kennen und umsetzen. Kennt jemand einen Anbieter für Telefonnummern?
Ich reise sehr viel und einzig bei der Telefonnummer strauchle ich immer.
Ich habe mir ein paar Billig-Rufnummern aus Drittländern an die Seite gelegt, aber das Handling ist nicht komfortabel.
Das interessanteste ist, dass es namenhafte Autovermietungen etc. sind, die die Nummern leaken.
Es sind nicht die Anbieter selbst, sondern diese aus meiner Sicht unseriösen Subunternehmen, die damit Unfug treiben.
Und hier kann ich auch nur jedem raten, gebt so wenig persönliche Daten wie notwendig Preis.
Stichwort Identitätsdiebstahl.
+1
Genau das hab ich mich auch gefragt.
Das wäre mal wieder eine brauchbare und wertvolle Innovation!
Bei meinem Vater vermute ich einen Mitarbeiter von Mobilcom als „Datenleck“. Ging um eine Vertragsverlängerung in einen günstigeren Tarif. Der Mobilcom-Mitarbeiter wollte unbedingt, das mein Vater Werbung zustimmt. Hat er natürlich abgelehnt und den Vertrag gekündigt. Kurz darauf gingen die Spam-Anrufe los. Kann natürlich Zufall sein.
Ich habe mir Satellite installiert und dort eine Rufnummer registriert. Ist zumindest für Anrufe möglich, leider werden keine Nachrichten akzeptiert.
Danke für eure Rückmeldungen. Früher war ich immer sehr gesprächig mit Leuten bei den Destinationen, aus Freundlichkeit und weil ich auch offen bin – man möchte schließlich Kultur und Menschen kennenlernen. Nach einigen Vorfällen bin ich aber absolut zurückhaltend. Gerade bei Telefon muss man unbedingt eine Wegwerfnummer haben. Man muss klar Freunde und Familie vom Rest trennen. Mir ist es ein paar mal schon passiert, dass man auf einmal mit N* auf WhatsApp zu geflutet wird, oder sogar im Hotel vor der Tür stehen. Man wird vorher ausgekundschaftet und über das Telefon wird einem alles angedreht.
Satellite nehme ich bislang, aber ist halt leider nur eine Nummer und mit deutscher Vorwahl. Sipagte hättet aber durch aus die Power so etwas anzubieten.
Vielleicht hat jemand noch andere Alternativen, gerne im Ausland.
Erhalte nach wie vor zahlreiche Anrufe aus UK auf das iPhone.
Diverse Anrufe aus Mobilnetzen auf meine Mobilnummer. Immer in Wellen
Nur noch sehr selten mir den neuen Funktionen in Bezug auf fremde Kontakte.
Ja, das ist echt übel geworden! Ich verstehe auch nicht, wie es dafür keine echte Lösung seitens der Anbieter gibt. 1. sollte es unmöglich sein, ohne Rufnummer überhaupt anrufen zu können und 2. muss es doch endlich mal eine Lösung geben, dass man Rufnummern nicht faken kann.
Ja es geht zurück – kann ich bestätigen!
Von 10 am Tag nur noch 1-5 zufällige im Monat.
Tipp: dasörtliche App. Hat gratis Spam Nummern Datenbank zur Integration in das iPhone. Updated sich selbst.
Nutze ich auch. Update muss ich allerdings selbst anstoßen. Bekomme aber eine Aufforderung per Push.