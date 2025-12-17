„Call Check“: Telekom warnt jetzt ebenfalls vor betrügerischen Anrufen

Die Telekom hat sich endlich dazu entschlossen, zum Schutz ihrer Kunden etwas mehr gegen betrügerische Anrufe zu tun. Der Mobilfunkanbieter hat eine Funktion namens „Call Check“ gestartet. Vorbild war dabei offenbar der seit dem Frühjahr aktive „Spam Warner“ von Vodafone. Auch das System der Telekom soll Kunden mit einer Warnmeldung auf potenzielle Betrugsversuche hinweisen.

Vodafone zeigt in solchen Fällen die Meldung „Vorsicht: Betrug möglich“, bei der Telekom erscheint der Hinweis „Vorsicht, möglicher Betrug“ auf dem Display. In beiden Fällen haben Nutzer die Möglichkeit, den Anruf direkt abzulehnen. Entscheidet man sich für die Annahme des Gesprächs, so sollte man dabei entsprechende Vorsicht walten lassen.

Funktion für alle Kunden aktiviert

Kunden der Telekom müssen die Funktion nicht aktivieren. Der „Call Check“ ist laut Telekom ein fester Sicherheitsbestandteil des Systems. Der Anbieter hat auch seine Datenschutzhinweise diesbezüglich angepasst. Darin lässt sich nachlesen, dass ein in Österreich ansässiger externer Dienstleister die für die Filterung genutzten Rufnummernlisten auf tagesaktueller Basis liefert. Wer auf die Dienstleistung verzichten will, muss aktiv auf die Telekom zugehen. Für private Nutzer steht dem Anbieter zufolge hier der Support über WhatsApp zur Verfügung. Geschäftskunden können die Ausnahme telefonisch über die Telekom-Hotline beantragen.

Die Telekom weist darauf hin, dass es sich bei den gekennzeichneten Anrufen um Telefonnummern handelt, bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Absichten ausgegangen werden kann. Unabhängig davon sei es weiterhin möglich, dass man Anrufe ohne Warnhinweis erhält, bei denen es sich dennoch um einen Betrugsversuch handelt. Solche Anrufe könnten unter Angabe der Rufnummer des Anrufenden sowie des Zeitpunkts und des Gesprächsinhalts per E-Mail an VoiceFraudReport@realnetworks.com gemeldet werden.

Massive Zunahme von Telefon-Spam

Die Betrugsversuche per Telefon haben über die vergangenen zwölf Monate hinweg massiv zugenommen. Wir haben dementsprechend regelmäßig über das Thema berichtet und in diesem Zusammenhang auch kritisiert, dass die Mobilfunkanbieter – die Spam-Warnungen von Vodafone ausgenommen – aus unserer Sicht zu wenig Eigeninitiative zeigen.