"Spam Warner" von Vodafone als Vorbild
„Call Check“: Telekom warnt jetzt ebenfalls vor betrügerischen Anrufen
Die Telekom hat sich endlich dazu entschlossen, zum Schutz ihrer Kunden etwas mehr gegen betrügerische Anrufe zu tun. Der Mobilfunkanbieter hat eine Funktion namens „Call Check“ gestartet. Vorbild war dabei offenbar der seit dem Frühjahr aktive „Spam Warner“ von Vodafone. Auch das System der Telekom soll Kunden mit einer Warnmeldung auf potenzielle Betrugsversuche hinweisen.
Vodafone zeigt in solchen Fällen die Meldung „Vorsicht: Betrug möglich“, bei der Telekom erscheint der Hinweis „Vorsicht, möglicher Betrug“ auf dem Display. In beiden Fällen haben Nutzer die Möglichkeit, den Anruf direkt abzulehnen. Entscheidet man sich für die Annahme des Gesprächs, so sollte man dabei entsprechende Vorsicht walten lassen.
Funktion für alle Kunden aktiviert
Kunden der Telekom müssen die Funktion nicht aktivieren. Der „Call Check“ ist laut Telekom ein fester Sicherheitsbestandteil des Systems. Der Anbieter hat auch seine Datenschutzhinweise diesbezüglich angepasst. Darin lässt sich nachlesen, dass ein in Österreich ansässiger externer Dienstleister die für die Filterung genutzten Rufnummernlisten auf tagesaktueller Basis liefert. Wer auf die Dienstleistung verzichten will, muss aktiv auf die Telekom zugehen. Für private Nutzer steht dem Anbieter zufolge hier der Support über WhatsApp zur Verfügung. Geschäftskunden können die Ausnahme telefonisch über die Telekom-Hotline beantragen.
Die Telekom weist darauf hin, dass es sich bei den gekennzeichneten Anrufen um Telefonnummern handelt, bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Absichten ausgegangen werden kann. Unabhängig davon sei es weiterhin möglich, dass man Anrufe ohne Warnhinweis erhält, bei denen es sich dennoch um einen Betrugsversuch handelt. Solche Anrufe könnten unter Angabe der Rufnummer des Anrufenden sowie des Zeitpunkts und des Gesprächsinhalts per E-Mail an VoiceFraudReport@realnetworks.com gemeldet werden.
Massive Zunahme von Telefon-Spam
Die Betrugsversuche per Telefon haben über die vergangenen zwölf Monate hinweg massiv zugenommen. Wir haben dementsprechend regelmäßig über das Thema berichtet und in diesem Zusammenhang auch kritisiert, dass die Mobilfunkanbieter – die Spam-Warnungen von Vodafone ausgenommen – aus unserer Sicht zu wenig Eigeninitiative zeigen.
- Spam-Anrufe aus dem Ausland nerven immer mehr Nutzer
- Vodafone: Jeden Tag 150.000 Warnungen vor Telefonbetrug
- Betrügerische Spam-Anrufe gehen in die nächste Runde
- WideProtect kann Spam-Anrufe nach Vorwahlbereichen blockieren
- Telefon-Spam: Vodafone registriert knapp 7 Millionen Anrufe pro Monat
Gute Sache! Funktioniert das dann nur bei der Telekom selbst, oder auch bei den Anbietern die das Telekom Netz nutzen?
Gilt das auch für congstar?
Würde ich auch gerne wissen
Ist ein netzseitiges Feature und soll auch bei Congstar und Co. funktionieren.
Hoffentlich bringt es was. Selbst die Rufnummer meines Sohnes war keine 2 Wochen aktiv und wurde ab dem Zeitpunkt mit Spam-Anrufen aus dem Ausland bombardiert, obwohl die Nummer niemand außer wir und enge Verwandte hatten.
Bei WhatsApp registriert, schon hat die ganze Welt die Nummer. Das weiß man ja nun zu genüge (und gilt nicht nur für WhatsApp).
Darum geht es ja genau. Er ist weder bei WhatsApp noch sonst wo registriert, insbesondere nicht mit der Nummer. Er ist 8 Jahre alt und hat das Gerät nur um Bescheid zu geben, wenn er den Schulbus verpasst hat.
Registriert bei WhatsApp, Facebook, Instagram und schwupp schon haben es alle. Die angebliche Sicherheit sind nur Deckmäntelchen. Alternative die Einwilligungen auf den Websites. Wer liest sich den da alles durch für was meine Daten alles verwendet werden bzw. nimmt sich die Zeit den Datenschutz individuell zu konfigurieren?
Wahrscheinlich werden Random alle mögliche Nummern ausprobiert
Das und die Nummer könnte schon mal jemand gehört haben der bei WhatsApp und Co. registriert war
Meine Nummer habe ich seit 25 Jahren (WTF!). Und was soll ich sagen, vielleicht 10 Spam-Anrufe in all der Zeit.
Grad mit Fraenk gechattet – ist im ganzen Telekomnetz!
Andere Frage, der Support ist (nur) per Whatsapp verfügbar wenn man das was nicht möchte?!
Ich verweigere Whatsapp, das kann doch wohl nicht deren ernst sein oder?
Danke für den Hinweis. Das eliminiert für mich auch die Nutzung von Fraenk. Bin seit 11 Jahren bei what’s App raus und habe nicht vor mich da in meine Leben nochmal anzumelden.
Fraenk erreichst du über den Chat – das mit Whatsapp stand im Artikel und auf die Telekom direkt bezogen ;-)
Bleib ruhig bei Fraenk, ich bin dort auch schon seit 5 Jahren und äußerst zufrieden.
Soweit ich weiß, haben die auf ihrer Homepage auch einen Chat-Support.
Und in der App (iOS) gibt es ebenfalls einen Service-Chat…
Ist einfach eine nicht ganz komplette Info von iFun. Somit ist das auch nicht deren (Telekoms) ernst.
Beim iPhone mit telekomvertrag kam ein Punkt „Anrufe überprüfen“ und da stand „Es können Kosten entstehen“ .
Warum das?
Evtl falls du keinen Datentarif gebucht hast?
Nein ich glaube das war die Funktion vom neuen IOS. Habe erst letztens installiert …
Das kannst du ignorieren, das steht seit Beginn des iPhones überall – selbst bei einem Software Update können Kosten entstehen, bspw. wenn du deinen Datentarif überschreitest. Apple sichert sich damit ab. Es entstehen keinerlei Kosten für dich
Witzig. Ich bekomme die meisten Spam Anrufe mit Österreichischer Vorwahl und jetzt hat offensichtlich eine Firma aus Österreich sich auf die Filterung spezialisiert. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Ja. Österreich ist ganz vorne, auch bei mir.
Aber was hat es mit dem Schelm auf sich?
Schön wäre es, wenn auch die „seriösen“ Telekom-Callcenter, die einem immer den „besten“ Tarif aufschwatzen wollen, damit markiert werden.
Also die seriösen / echten Telekom Mitarbeitenden rufen von 0800-3301000 an.
Und die Nummer kann man ja gezielt blocken ;)
Schon klar, aber die anderen Nummern, die ja irgendwie die Daten von der Telekom haben, sind eben nicht seriös.
Unter https://www.telekom.de/mein-magenta-kundencenter lässt sich das meines Wissens im Menüpunkt „Mein Profil“ / „Info Service“ konfigurieren. Ich habe vor Jahren alles abgewählt und seither keinerlei Werbeanrufe der Telekom oder deren Vertriebspartner mehr erhalten.
Dann solltest Du vielleicht im ersten Step Dein Zustimmung zu diesen Werbeanrufen zurück nehmen. Dann kommen die auch nicht mehr.
Wichtiger wäre gegen den Spam ja eine Blockierungsfunktion. Das hier ist nett, aber wenn ich 20x am Tag angerufen werde und davon genervt werde, dann bringt mir die Anzeige „Möglicherweise Betrügerische Absicht“ auch nix um weniger genervt zu werden.
Die Telefonanbieter sollten einfach endlich mal ermöglichen den umgekehrten Weg zu unterbinden. Man Anrufe INS Ausland sperren lassen. Warum kann man nicht sperren lassen, das man keine Anrufe AUS dem Ausland durchgestellt haben möchte? So würde schonmal der ganze Spam aus Österreich, England und Polen wegfallen, ohne das man auf zusätzliche Abos von Drittanbietern wie Wideprotect zurückgreifen muss um seinen Smartphone Vertrag vernünftig nutzen zu können
Das ist, was ich auch nicht verstehe. Der wahrscheinlichste Grund für das Nichtstun scheint im pekuniären Bereich zu liegen.
Kann man im iPhone doch einstellen…
Kenn jemand von Eich die Robinsonliste.de?
Da kann man sich eintragen wenn man eben keine Werbeanrufe möchte, zumindest die „Seriösen Firmen“ gleichen ihre Solisten dort ab und verzichten auf Anrufe.
Vor den seriösen Anbietern habe ich gar keine Sorge, in Zweifel melde ich mich da ab und gut ist. Aber die Unseriösen werden sich ein Dreck darum scheren.
Mich würde wirklich interessieren, woran die festmachen, dass eine entsprechende Nummer höchst Betrugs gefährdet ist. Ich habe inzwischen in meiner Liste Anrufe von circa 150 Telefonnummern, die sich jedes Mal, wirklich jedes Mal unterscheiden, aus Belgien aus Österreich aus Spanien. Wie groß soll die Liste werden? Und wieso überhaupt können Unternehmen derart betrügerisch, so viele Nummern generieren? Das Problem müsste von ganz anderer Seite angepackt werden.
Was mir ebenfalls seit wenigen Tagen auffällt: Die Netzbetreiberanzeige hat sich bei mir geändert, von „Telekom.de“ auf „Telekom Deutschland“.
Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
Bei mir nach wie vor telekom.de
Bei Einstellungen, Allgemein und Info steht bei mir bei Netzbetreiber Telekom.de 67.0, bei Netzwerk Telekom Deutschland, außer wenn ich im WLAN bin, da steht dann WLAN Call.
Ich bin seit ewigen Zeiten bei o2 und bekomme keine Spam-Anrufe im Mobilfunk. Ich glaube eher nicht, dass o2 einen besseren Schutz hat als die anderen. Oder doch?
Oder liegt es einfach daran, dass ich nirgends meine Mobilnummer preisgebe. Wenn zwingend eine Telefonnummer angegeben werden muss, nehme ich mein Festnetz. Dort trudeln nur sehr selten solche Anrufe ein.
Vielleicht liegt es aber auch vorwiegend daran, dass ich Meta, Amazon und Google schon immer gemieden habe? Ich stehe natürlich in Telefonbüchern von Meta-Usern und trotzdem werde ich verschont.
Wie dem auch sei, ich finde es bodenlos, dass die Mobilfunk-Anbieter ihre viel Geld zahlende Kundschaft nicht besser schützt. Kann man denen nicht irgendwie die Pistole auf die Brust setzen?
Ich empfehle den Simple Call Blocker
https://apps.apple.com/de/app/simple-call-blocker/id1409872025
Seit ich „Das Örtliche “ installiert habe, kommt nix mehr durch. In der Anruferliste sieht man, wer geblockt wurde.
Außerdem kann man ja in der Telefon-App unter „Unbekannte Nummern überprüfen “
„Nach Grund des Anrufs fragen“ aktivieren.
Ich habe seitdem Ruhe.
Ich hatte heute erst einen Anruf aus Österreich und nach Abweisung 2 sec! später einen Anruf aus Spanien. Dieses SPAM-Doppel hatte ich nun schon das zweite Mal.
Ich wünsche mir Wählscheibentelefone für alle oder das Fräulein vom Amt zurück.