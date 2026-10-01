Nextbase stattet mehrere seiner Dashcams mit neuen Funktionen aus. Ein Software-Update erweitert den Funktionsumfang der Dashcams aus der Serie 2. Die unterstützten Geräte tragen die Modellnummern 322GW, 422GW, 522GW und 622GW.

Benachrichtigung bei Unfällen

Mit dem Update bringt Nextbase unter anderem Funktionen seiner Protection Platform auf die älteren Geräte. Dazu gehört der sogenannte „Witness Mode Lite“. Dieser lässt sich per Sprachbefehl aktivieren und kann einen zuvor festgelegten Kontakt über einen Vorfall informieren. Besteht zu diesem Zeitpunkt eine Bluetooth-Verbindung, werden auch die Standortdaten per SMS und E-Mail übermittelt.

Der „Guardian Mode Lite“ ist für Situationen vorgesehen, in denen das Fahrzeug von einer anderen Person genutzt wird. Besitzer können Geschwindigkeits- und Standortgrenzen festlegen. Werden diese überschritten, können Aufnahmen zusammen mit Zeitstempel und GPS-Daten gespeichert und der Besitzer benachrichtigt werden.

Leistungsverbesserugen und Design-Updates

Ergänzend bringt das Update neue Overlays und Design-Themen für Dashcam-Aufnahmen. Neben den neuen Funktionen verspricht Nextbase mit der Aktualisierung Leistungsverbesserungen. Insbesondere soll der Verbindungsaufbau zwischen Handy und Kamera schneller und zuverlässiger funktionieren.

Zudem soll die Übertragung von Videoaufnahmen auf Mobilgeräte schneller funktionieren. Unter anderem sollen kleinere Dateien dafür sorgen, dass sich Aufzeichnungen schneller auf dem Smartphone anzeigen lassen.

Grundfunktionen bleiben kostenlos

Nextbase teilt die neuen Funktionen in zwei Tarifstufen auf. Das kostenlose Solo-Angebot umfasst unter anderem den „Guardian Mode Lite“, den „Witness Mode Lite“, die Sprachsteuerung der Geräte und den intelligenten Parkmodus. Letzterer zeichnet unter anderem Erschütterungen oder physische Bewegungen am Fahrzeug auf, während das Auto geparkt ist. Cloud-Aufnahmen werden im kostenlosen Tarif bis zu 30 Tage gespeichert.

Optional bietet der Hersteller sein kostenpflichtiges Protect-Paket an. Hierfür fallen 2,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro pro Jahr an. Zusätzlich zu den kostenlosen Funktionen sind darin ein Notfall-SOS-Dienst, eine Speicherdauer von 180 Tagen in der Cloud und eine Garantieverlängerung auf 36 Monate enthalten.