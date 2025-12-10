Ganze Vorwahlbereiche sperren
Spam-Anrufe : WideProtect kann jetzt 1 Milliarde Rufnummern blockieren
Mithilfe der iPhone-App WideProtect kann man nicht nur einzelne Rufnummern, sondern gezielt ganze Vorwahlbereiche oder Rufnummernblöcke sperren. Auf diese Weise können von Telefon-Spam betroffene Nutzer die Anzahl der nervtötenden telefonischen Verkaufs- und Betrugsversuchen spürbar reduzieren. Die Anwendung springt somit in eine Lücke, die unserer Meinung nach die Mobilfunkanbieter schließen müssten. Diese weigern sich allerdings mit nicht nachvollziehbaren Argumenten, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, bestimmte Rufnummernbereiche oder am besten komplette Länderkennungen zu sperren.
In den Update-Hinweisen zu der neu veröffentlichten Version 9.0 von WideProtect teilt der Entwickler mit, dass man mit der App jetzt bis zu einer Milliarde Telefonnummern blockieren kann. Bislang war diese Zahl durch iOS auf maximal 160 Millionen Nummern limitiert. Nach Angaben des Entwicklers basiert diese Erweiterung sowohl auf Änderungen bei der von WideProtect genutzten iOS-Schnittstelle als auch auf an der App selbst vorgenommenen Optimierungen.
Viele Nummern benötigten auch viel Speicher
Nutzer müssen sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass damit verbunden auch der benötigte Speicherbedarf deutlich wächst. Die Blocklisten funktionieren wie Datenbanken, in denen jede Nummer einzeln abgelegt ist. Somit ist es weiterhin sinnvoll, die Sperrlisten in der App zu pflegen und ab und an auch wieder gesperrte Bereiche freizugeben.
WideProtect hinterlegt in der Telefon-App von iOS insgesamt 100 Sperr-Erweiterungen, von denen mit Version 9.0 der App jede etwa 10 Millionen Nummern enthalten kann. So kommt der Maximalwert von einer Milliarde Nummern zustande.
Spam-Nummer per Teilen-Funktion übertragen
Auch mit WideProtect ist es nicht möglich, komplette Länder auszusperren. Allerdings kann man recht einfach größere Nummernbereiche blockieren. Man wählt hierfür die Teilen-Funktion in der Anrufliste des iPhones und gibt die Nummer eines Spam-Anrufs an WideProtect weiter. Dort hat man dann die Möglichkeit, diese zu verkürzen, um auch verwandte Telefonnummern abzulehnen.
WideProtect lässt sich drei Tage lang kostenlos ausprobieren. Anschließend kostet die Nutzung entweder 11,99 Euro pro Jahr oder 34,99 Euro als dauerhafte Lizenz. Vom gleichen Entwickler gibt es mit dem SMS Blocker auch eine vergleichbare App zur Abwehr von Werbeangeboten und Betrugsversuchen per SMS.
In Einstellungen unter Telefon „unbekannte Nummern überprüfen“ auf „nach Grund des Anrufs fragen“ stellen. Alle Spam Anrufer legen direkt auf, zurückrufen sollte man ja eh nicht. Jeder der einen richtigen Grund hat, bleibt dran.
Genau so. Habe ich sofort mit iOS 26 aktiviert.
Hatte schon eine voicmail per KI in weiblich, das sie mich nicht verstanden hätte und mich bitte per WhatsApp melden soll
:D
war das Erste, was ich aktiviert habe nach der Installation!
geht leider nicht in der schweiz.. wieso auch immer! :-/
Doch, geht. Geht in die Einstellungen, dann Apps und dann Telefon. Dort findest du die Einstellung.
Falls es jemand nicht weiß: Man kann auch bei seinem Mobilfunkanbieter sogenanntes ACR (Anonymous Caller Rejection) aktivieren lassen. Geht via Chat oder Hotline. Dann werden zumindest anonyme Anrufer direkt netzseitig abgewiesen, was durchaus schon mal etwas Erleichterung verschafft.
Prinzipiell eine gute Idee. Viele Arztpraxen rufen jedoch anonym an, um die direkten Telefonnummern nicht offenzulegen. Ich kann dieses Vorgehen gut verstehen.
es gibt ja auch Anrufe, die ich erwarte, dessen Nummer mein iPhone aber nicht kennt! Die wären ja dann komplett raus. Da finde ich die Chance, dass das iPhone das „abfedert“ besser!
Ich rede von anonymen Anrufen, nicht von Anrufen, deren Nummer nicht bekannt ist. Es geht um Anrufer, die ihre Rufnummer gänzlich unterdrücken=anonym.
Die „Das Örtliche“ App ist gratis und tut es auch.
Das kann das iPhone doch ab Werk?!
Einfach die App „Das Örtliche“ installieren. Die hat eine eigene Datenbank mit Fakenummern, die nicht auf dem iPhone liegt und ist sehr effektiv.
Schade kann man nicht ganze Länder sperren. Bei mir kommen Spam und Betrugsanrufe fast immer aus den Philippinen, China, Grossbritannien, Marokko und Algerien.
Es gibt für alles ein für und wieder, eine befreundete Rechtsanwältin, dessen Nummer mir bekannt ist und ich auch habe die blöde Nuss ruft, immer mit unterdrückter Nummer an. Wenn ich dann alle mit unterdrückter Nummer blockieren würde, wäre sie auch dabei , hätte vielleicht ein gewissen Lerneffekt.
hatte WideProtect mal ausprobiert. Mir war es nicht möglich die Sperrlisten zu komplett aktivieren.
Wenn ich welche aktivieren wollte, deaktivierten sich diese wieder von selbst. Oder es wurden andere deaktiviert. Folglich konnte ich auch kein Länder auf die Sperrliste setzen.
Das war mir alles zu wackelig.
Die App Das Örtliche funktioniert einwandfrei, wie der Kollege beschrieben hat. Ich suche allerdings etwas für die FRITZ!Box, dort habe ich rigoros geblockt aber es gibt immer noch einige Kandidaten die trotzdem durchkommen, ich weiß nicht wie die das machen. Wer hat eine Idee für die FRITZ!Box damit Spam Anrufe dort nicht auflaufen? Vielen Dank im Voraus
Ich hoffe wirklich, dass Apple das mal vernünftig ins OS einbaut. Oder noch besser Netzbetreiber-Seitig. Ich will standardmäßig nur Anrufe aus .de, das ist schon schlimm genug. Der Spam ist mittlerweile nicht mehr zu ertragen.