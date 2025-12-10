iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 983 Artikel

Ganze Vorwahlbereiche sperren

Spam-Anrufe : WideProtect kann jetzt 1 Milliarde Rufnummern blockieren
Mithilfe der iPhone-App WideProtect kann man nicht nur einzelne Rufnummern, sondern gezielt ganze Vorwahlbereiche oder Rufnummernblöcke sperren. Auf diese Weise können von Telefon-Spam betroffene Nutzer die Anzahl der nervtötenden telefonischen Verkaufs- und Betrugsversuchen spürbar reduzieren. Die Anwendung springt somit in eine Lücke, die unserer Meinung nach die Mobilfunkanbieter schließen müssten. Diese weigern sich allerdings mit nicht nachvollziehbaren Argumenten, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, bestimmte Rufnummernbereiche oder am besten komplette Länderkennungen zu sperren.

In den Update-Hinweisen zu der neu veröffentlichten Version 9.0 von WideProtect teilt der Entwickler mit, dass man mit der App jetzt bis zu einer Milliarde Telefonnummern blockieren kann. Bislang war diese Zahl durch iOS auf maximal 160 Millionen Nummern limitiert. Nach Angaben des Entwicklers basiert diese Erweiterung sowohl auf Änderungen bei der von WideProtect genutzten iOS-Schnittstelle als auch auf an der App selbst vorgenommenen Optimierungen.

Wideprotect Rufnummern Blockieren

Viele Nummern benötigten auch viel Speicher

Nutzer müssen sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass damit verbunden auch der benötigte Speicherbedarf deutlich wächst. Die Blocklisten funktionieren wie Datenbanken, in denen jede Nummer einzeln abgelegt ist. Somit ist es weiterhin sinnvoll, die Sperrlisten in der App zu pflegen und ab und an auch wieder gesperrte Bereiche freizugeben.

WideProtect hinterlegt in der Telefon-App von iOS insgesamt 100 Sperr-Erweiterungen, von denen mit Version 9.0 der App jede etwa 10 Millionen Nummern enthalten kann. So kommt der Maximalwert von einer Milliarde Nummern zustande.

Wideprotect Blockierte Anrufe

Spam-Nummer per Teilen-Funktion übertragen

Auch mit WideProtect ist es nicht möglich, komplette Länder auszusperren. Allerdings kann man recht einfach größere Nummernbereiche blockieren. Man wählt hierfür die Teilen-Funktion in der Anrufliste des iPhones und gibt die Nummer eines Spam-Anrufs an WideProtect weiter. Dort hat man dann die Möglichkeit, diese zu verkürzen, um auch verwandte Telefonnummern abzulehnen.

Wideprotect Rufnummer Blockieren

WideProtect lässt sich drei Tage lang kostenlos ausprobieren. Anschließend kostet die Nutzung entweder 11,99 Euro pro Jahr oder 34,99 Euro als dauerhafte Lizenz. Vom gleichen Entwickler gibt es mit dem SMS Blocker auch eine vergleichbare App zur Abwehr von Werbeangeboten und Betrugsversuchen per SMS.

10. Dez. 2025 um 15:28 Uhr von chris


  • In Einstellungen unter Telefon „unbekannte Nummern überprüfen“ auf „nach Grund des Anrufs fragen“ stellen. Alle Spam Anrufer legen direkt auf, zurückrufen sollte man ja eh nicht. Jeder der einen richtigen Grund hat, bleibt dran.

  • Falls es jemand nicht weiß: Man kann auch bei seinem Mobilfunkanbieter sogenanntes ACR (Anonymous Caller Rejection) aktivieren lassen. Geht via Chat oder Hotline. Dann werden zumindest anonyme Anrufer direkt netzseitig abgewiesen, was durchaus schon mal etwas Erleichterung verschafft.

  • Einfach die App „Das Örtliche“ installieren. Die hat eine eigene Datenbank mit Fakenummern, die nicht auf dem iPhone liegt und ist sehr effektiv.

  • Schade kann man nicht ganze Länder sperren. Bei mir kommen Spam und Betrugsanrufe fast immer aus den Philippinen, China, Grossbritannien, Marokko und Algerien.

  • Es gibt für alles ein für und wieder, eine befreundete Rechtsanwältin, dessen Nummer mir bekannt ist und ich auch habe die blöde Nuss ruft, immer mit unterdrückter Nummer an. Wenn ich dann alle mit unterdrückter Nummer blockieren würde, wäre sie auch dabei , hätte vielleicht ein gewissen Lerneffekt.

  • hatte WideProtect mal ausprobiert. Mir war es nicht möglich die Sperrlisten zu komplett aktivieren.
    Wenn ich welche aktivieren wollte, deaktivierten sich diese wieder von selbst. Oder es wurden andere deaktiviert. Folglich konnte ich auch kein Länder auf die Sperrliste setzen.
    Das war mir alles zu wackelig.

  • Die App Das Örtliche funktioniert einwandfrei, wie der Kollege beschrieben hat. Ich suche allerdings etwas für die FRITZ!Box, dort habe ich rigoros geblockt aber es gibt immer noch einige Kandidaten die trotzdem durchkommen, ich weiß nicht wie die das machen. Wer hat eine Idee für die FRITZ!Box damit Spam Anrufe dort nicht auflaufen? Vielen Dank im Voraus

  • Ich hoffe wirklich, dass Apple das mal vernünftig ins OS einbaut. Oder noch besser Netzbetreiber-Seitig. Ich will standardmäßig nur Anrufe aus .de, das ist schon schlimm genug. Der Spam ist mittlerweile nicht mehr zu ertragen.

