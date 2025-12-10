Spam-Anrufe : WideProtect kann jetzt 1 Milliarde Rufnummern blockieren

Mithilfe der iPhone-App WideProtect kann man nicht nur einzelne Rufnummern, sondern gezielt ganze Vorwahlbereiche oder Rufnummernblöcke sperren. Auf diese Weise können von Telefon-Spam betroffene Nutzer die Anzahl der nervtötenden telefonischen Verkaufs- und Betrugsversuchen spürbar reduzieren. Die Anwendung springt somit in eine Lücke, die unserer Meinung nach die Mobilfunkanbieter schließen müssten. Diese weigern sich allerdings mit nicht nachvollziehbaren Argumenten, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, bestimmte Rufnummernbereiche oder am besten komplette Länderkennungen zu sperren.

In den Update-Hinweisen zu der neu veröffentlichten Version 9.0 von WideProtect teilt der Entwickler mit, dass man mit der App jetzt bis zu einer Milliarde Telefonnummern blockieren kann. Bislang war diese Zahl durch iOS auf maximal 160 Millionen Nummern limitiert. Nach Angaben des Entwicklers basiert diese Erweiterung sowohl auf Änderungen bei der von WideProtect genutzten iOS-Schnittstelle als auch auf an der App selbst vorgenommenen Optimierungen.

Viele Nummern benötigten auch viel Speicher

Nutzer müssen sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass damit verbunden auch der benötigte Speicherbedarf deutlich wächst. Die Blocklisten funktionieren wie Datenbanken, in denen jede Nummer einzeln abgelegt ist. Somit ist es weiterhin sinnvoll, die Sperrlisten in der App zu pflegen und ab und an auch wieder gesperrte Bereiche freizugeben.

WideProtect hinterlegt in der Telefon-App von iOS insgesamt 100 Sperr-Erweiterungen, von denen mit Version 9.0 der App jede etwa 10 Millionen Nummern enthalten kann. So kommt der Maximalwert von einer Milliarde Nummern zustande.

Spam-Nummer per Teilen-Funktion übertragen

Auch mit WideProtect ist es nicht möglich, komplette Länder auszusperren. Allerdings kann man recht einfach größere Nummernbereiche blockieren. Man wählt hierfür die Teilen-Funktion in der Anrufliste des iPhones und gibt die Nummer eines Spam-Anrufs an WideProtect weiter. Dort hat man dann die Möglichkeit, diese zu verkürzen, um auch verwandte Telefonnummern abzulehnen.

WideProtect lässt sich drei Tage lang kostenlos ausprobieren. Anschließend kostet die Nutzung entweder 11,99 Euro pro Jahr oder 34,99 Euro als dauerhafte Lizenz. Vom gleichen Entwickler gibt es mit dem SMS Blocker auch eine vergleichbare App zur Abwehr von Werbeangeboten und Betrugsversuchen per SMS.