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Basisversion kostenlos

Control My Mac macht das iPhone zur Mac-Fernbedienung
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Control My Mac macht das iPhone und iPad zur Fernbedienung für den Mac. Neben einem virtuellen Trackpad und einer Tastatur bietet die App verschiedene Möglichkeiten, Programme zu starten, zwischen Fenstern zu wechseln und Kurzbefehle auszuführen. In den vergangenen Tagen wurde der Funktionsumfang mit mehreren Updates deutlich erweitert.

Control My Mac besteht aus zwei Komponenten. Auf dem Mac wird eine kostenlose Menüleisten-App installiert. Die Verbindung erfolgt anschließend über die zugehörige Anwendung für iPhone und iPad. Die Geräte kommunizieren direkt wahlweise über das lokale WLAN oder Bluetooth und laut Entwickler auch verschlüsselt miteinander. Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich.

Control My Mac 1

Trackpad, Tastatur und App-Starter

In der Basisversion lässt sich das Mobilgerät als Trackpad verwenden. Neben der Zeigersteuerung stehen Links- und Rechtsklick zur Verfügung. Über zwei verschiedene Tastaturmodi kann man entweder direkt auf dem Mac tippen oder längere Texte zunächst auf dem iPhone beziehungsweise iPad verfassen und anschließend komplett an den Mac übertragen.

Control My Mac

Ergänzend bietet Control My Mac einen App-Starter. Darüber lassen sich auf dem Rechner installierte Anwendungen und geöffnete Fenster suchen und aufrufen. Für häufig verwendete Funktionen stehen zudem frei belegbare Schaltflächen bereit.

Mit den jüngsten Updates wurden insbesondere diese Möglichkeiten ausgebaut. Für einzelne Mac-Anwendungen lassen sich jetzt eigene Tastenraster anlegen. Wechselt man beispielsweise vom Finder zu Safari, kann automatisch ein dafür konfiguriertes Raster eingeblendet werden. In der oberen Leiste der Trackpad-Ansicht lassen sich zudem bis zu zwölf Kurzbefehle für häufig verwendete Funktionen ablegen.

Basisversion kostenlos

Control My Mac erfordert mindestens macOS 14 und iOS 18. Die Mac-App und die Basisversion für iPhone und iPad sind kostenlos.

Für den kompletten Funktionsumfang wird ein kostenpflichtiges Upgrade angeboten. Der Preis liegt wahlweise bei 4,99 Euro pro Monat oder einmalig 19,99 Euro. Zuvor lässt sich die Vollversion sieben Tage lang testen. Zu den kostenpflichtigen Funktionen gehören unter anderem Scrollen über das Trackpad, die individuellen Tastenraster für verschiedene Mac-Anwendungen, der uneingeschränkte Wechsel zwischen Apps und Fenstern sowie erweiterte Kurzbefehle und Anpassungsmöglichkeiten.

Laden im App Store
Control My Mac: Maus-Remote
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Entwickler: Sebastian Skoic
Preis: Kostenlos+
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01. Okt. 2026 um 17:41 Uhr von chris Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was ist das für eine Preisgestaltung 5 € pro Monat oder 20€ einmalig oO

    Antworten

  • Ich habe die App Rowmote genutzt, keine Ahnung ob die noch läuft aber lief früher immer stabil und kostenlos.

    Antworten

  • Bekommt ihr die gestauchten Bilder nicht gefixed?

    Antworten

  • Wer nach Alternativen sucht: „Bluetouch“
    4,99€ Einmalpreis, wenn ich mich richtig erinnere.
    Ist bei mir im täglichen Dozenteneinsatz und lässt keine Wünsche offen.

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