Tagesschau-App bringt Listenansicht zurück, Kritik hält an

Mit Version 4.4 reagiert die Tagesschau auf anhaltende Kritik an der umfassend überarbeiteten App. So kehren die Top-News im Bereich „Neu“ nun wieder als klassische Listenansicht zurück. Nutzer sollen so schneller einen Überblick über die wichtigsten Meldungen erhalten.



Zudem nennt das App-Team Fehlerbehebungen sowie kleinere Anpassungen bei Design und Bedienung.

Top-News wieder als Liste im „Neu“-Bereich

Damit bewegt sich die Redaktion ein Stück in Richtung der früheren Struktur. Bereits nach dem Neustart der App hatten viele Anwender bemängelt, dass der Story-Modus mit automatisch startenden Videos das schnelle Überfliegen der Nachrichten erschwere. Die Rückkehr zur Listenansicht kann als Versuch gewertet werden, diesem Wunsch nach mehr Übersicht entgegenzukommen.

Statt großer Videokacheln in Version 4.0 (links) jetzt wieder Textinhalte in Version 4.4 (rechts)

Unverändert bleibt jedoch die grundlegende Architektur der Anwendung. Über die Tab-Leiste wechseln Nutzer weiterhin zwischen Top-News im Story-Format, einem separaten Meldungsbereich, personalisierten Inhalten unter „Für mich“ sowie Video- und Audioangeboten inklusive Social-Media-Clips und Podcasts. Auch die Möglichkeit, innerhalb eines Artikels ein emotionales Feedback zu hinterlassen, ist weiterhin Teil des Konzepts.

Rezensionen bleiben kritisch

Trotz der Nachbesserungen fallen die aktuellen Bewertungen im App Store weiterhin vergleichsweise negativ aus. In vielen Rezensionen ist von einer unübersichtlichen Gestaltung die Rede. Kritisiert werden unter anderem eine als zu klein empfundene Schrift sowie technische Probleme beim Scrollen. Teilweise springt die App beim Lesen an den Anfang der Seite zurück. Auch doppelte oder mehrfach angezeigte Inhalte im Nachrichtenfeed werden erneut bemängelt.

Ein weiterer wiederkehrender Kritikpunkt betrifft das Verhältnis von Text und Video. Viele Nutzer wünschen sich eine klarere Priorisierung klassischer Textmeldungen oder zumindest eine Wahlmöglichkeit zwischen Lese- und Videoansicht. Diese Diskussion begleitet die App bereits seit der Umstellung auf ein stärker videobasiertes Konzept, das auch im Zusammenhang mit rechtlichen Vorgaben zur Textlastigkeit öffentlich-rechtlicher Angebote steht.

Während die App weiter angepasst wird, gilt die mobile Website der Tagesschau für viele Anwender weiterhin als übersichtlicher. Dort werden Meldungen textorientiert, klar gegliedert und ohne dominante Videoelemente präsentiert. Auf dem iPhone lässt sich die Webversion zudem wie eine eigenständige App auf dem Home-Bildschirm ablegen. Für Nutzer, die vor allem schnell lesen möchten, bleibt dies derzeit eine praktikable Alternative.