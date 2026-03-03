Top-News wieder als Liste im „Neu“-Bereich
Tagesschau-App bringt Listenansicht zurück, Kritik hält an
Mit Version 4.4 reagiert die Tagesschau auf anhaltende Kritik an der umfassend überarbeiteten App. So kehren die Top-News im Bereich „Neu“ nun wieder als klassische Listenansicht zurück. Nutzer sollen so schneller einen Überblick über die wichtigsten Meldungen erhalten.
Zudem nennt das App-Team Fehlerbehebungen sowie kleinere Anpassungen bei Design und Bedienung.
Damit bewegt sich die Redaktion ein Stück in Richtung der früheren Struktur. Bereits nach dem Neustart der App hatten viele Anwender bemängelt, dass der Story-Modus mit automatisch startenden Videos das schnelle Überfliegen der Nachrichten erschwere. Die Rückkehr zur Listenansicht kann als Versuch gewertet werden, diesem Wunsch nach mehr Übersicht entgegenzukommen.
Statt großer Videokacheln in Version 4.0 (links) jetzt wieder Textinhalte in Version 4.4 (rechts)
Unverändert bleibt jedoch die grundlegende Architektur der Anwendung. Über die Tab-Leiste wechseln Nutzer weiterhin zwischen Top-News im Story-Format, einem separaten Meldungsbereich, personalisierten Inhalten unter „Für mich“ sowie Video- und Audioangeboten inklusive Social-Media-Clips und Podcasts. Auch die Möglichkeit, innerhalb eines Artikels ein emotionales Feedback zu hinterlassen, ist weiterhin Teil des Konzepts.
Rezensionen bleiben kritisch
Trotz der Nachbesserungen fallen die aktuellen Bewertungen im App Store weiterhin vergleichsweise negativ aus. In vielen Rezensionen ist von einer unübersichtlichen Gestaltung die Rede. Kritisiert werden unter anderem eine als zu klein empfundene Schrift sowie technische Probleme beim Scrollen. Teilweise springt die App beim Lesen an den Anfang der Seite zurück. Auch doppelte oder mehrfach angezeigte Inhalte im Nachrichtenfeed werden erneut bemängelt.
Ein weiterer wiederkehrender Kritikpunkt betrifft das Verhältnis von Text und Video. Viele Nutzer wünschen sich eine klarere Priorisierung klassischer Textmeldungen oder zumindest eine Wahlmöglichkeit zwischen Lese- und Videoansicht. Diese Diskussion begleitet die App bereits seit der Umstellung auf ein stärker videobasiertes Konzept, das auch im Zusammenhang mit rechtlichen Vorgaben zur Textlastigkeit öffentlich-rechtlicher Angebote steht.
Während die App weiter angepasst wird, gilt die mobile Website der Tagesschau für viele Anwender weiterhin als übersichtlicher. Dort werden Meldungen textorientiert, klar gegliedert und ohne dominante Videoelemente präsentiert. Auf dem iPhone lässt sich die Webversion zudem wie eine eigenständige App auf dem Home-Bildschirm ablegen. Für Nutzer, die vor allem schnell lesen möchten, bleibt dies derzeit eine praktikable Alternative.
Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
Statt der Nachrichten-Webseite ist auch das Kompakt-Archiv eine empfehlenswerte Alternative:
https://www.tagesschau.de/archiv/allemeldungen
Volle Zustimmung zur Kritik.
Die überarbeitete Version ist so unübersichtlich und man findet nur schwer einen Überblick über aktuelle News.
Meine #1 Go To-News-App ist und bleibt ntv. Schnell, übersichtlich und sehr umfassend.
Ja, die ist Spitze! Weil ich sie so oft nutze, gönne ich sie mir für ein paar Cent im Monat werbefrei. Dann ist sie fast perfekt. Bis auf die Tatsache, dass ich zu manchen Dingen, die ich lieber schnell lesen möchte, gezwungen bin, Videos anzuschauen, was länger dauert und etwa in der U-Bahn Kopfhörer erfordert.
Tja, das in der Tagesschau App jetzt über all Videos sein müssen, haben wir den Verlagen zu verdanken, denn wer will halt eine Zeitungsapp nutzen, die auch gerne voll penetranter Werbung ist, wenn die Tagesschau halt nüchtern und sachlich ohne Werbung nutzen kann. Und nein, GUNDSÄTZLICH habe ich nichts gegen statische Werbebanner, aber vollscreen Werbung, bei der auf irgend eien Abzockseite oder App geworben wird und ich den Schließenbutton nicht finden kann, oder erst nach x Zeit nutzen kann, ist halt keine erträgliche Alternative.
„Auch die Möglichkeit, innerhalb eines Artikels ein emotionales Feedback zu hinterlassen, ist weiterhin Teil des Konzepts.“
Kein Diskurs. Man kann aus einem Spektrum von „schlecht“ bis gut“ auswählen. So umgeht man die Notwendigkeit des moderierens. Andererseits empfinde ich das auch wieder als halt super indirekt.
Aso, dann habe ich das falsch verstanden. Ich nutz die App nicht. Ich dachte „emotionales Feedback“ wäre ein Euphemismus für ‚Kommentar‘.
Seit ich auf das neue NetNewsWire umgestellt habe und dort den Tagesschau Feed geladen habe ist mir die Tageschau App egal.
Nutze auch den Feed der Tagesschau, ich im Reeder. Habe dort jede Menge Feeds eingebunden, da spart man sich viele Apps
Kritik hält an??
Wer bitte tut sich so eine App und Programm vom Staatssender an????
Es ist mittlerweile kaum noch zu ertragen: Das Internet ist überschwemmt von substanzlosen Hetzkommentaren. Ich hoffe inständig auf Browser-Plugins, die diesen digitalen Lärm endlich effektiv filtern können. Vielleicht liegt es an der eigenen Wahrnehmung, doch ich könnte schwören, dass der Ton vor 5-10 Jahren noch ein anderer war. Woher kommt diese plötzliche Flut an Gehässigkeit? Ich Check es einfach nicht. Die Menschen brauchen mehr Liebe.
Hab die Tagessschau in iMessage aboniert – bekomme es dort 2x am Tag + Eilmeldungen „frei Haus“ als reinen Text mit Links zu den Artikeln.
Schaut euch die App DLFNachrichten vom Deutschlandfunk an. So geht Nachrichten! Ganz einfach und auf den Punkt.
Tagesschau RSS Feed FTW!