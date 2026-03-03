Kindle-Frühlingsaktion: Zwei Monate Kindle Unlimited gratis

Amazon startet in den März mit einer befristeten Leseaktion. Von heute an, bis zum 16. März können Kunden in Deutschland aus Hunderten reduzierten Kindle E-Books ab 1,99 Euro wählen. Parallel dazu bietet der Konzern sein Abonnement Kindle Unlimited für zwei Monate kostenlos an.

Millionen Titel im Probezeitraum

Kindle Unlimited ist Amazons Lese-Flatrate für digitale Inhalte. Mitglieder erhalten Zugriff auf eine wechselnde Auswahl von E-Books, ausgewählten digitalen Magazinen und Hörbüchern. Die Titel lassen sich auf Kindle-Geräten oder über die entsprechende iPhone-App lesen und hören. Während des Aktionszeitraums entfällt die übliche Gebühr von insgesamt 23,50 Euro für die ersten beiden Monate vollständig.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Neukunden. Bestandsabonnenten oder Nutzer, die in den vergangenen 36 Monaten bereits eine vergleichbare Aktion in Anspruch genommen haben, können ausgeschlossen sein, hier muss man seine Berechtigung auf der Aktionsseite individuell prüfen.

Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Monatsabo um. Die Kündigung ist jedoch jederzeit über den Bereich für Mitgliedschaften im Amazon-Konto möglich.

Kombination mit reduzierten E-Books

Zeitgleich bewirbt Amazon eine Auswahl vergünstigter Kindle-Titel. Die Preise starten bei 1,99 Euro. Damit kombiniert der Anbieter ein klassisches Kaufangebot mit einem zeitlich begrenzten Abo-Test. Für Leser bedeutet das die Wahl zwischen dauerhaftem Einzelkauf und dem Zugriff auf eine größere, jedoch wechselnde Bibliothek im Rahmen des Abonnements.

Welche Titel konkret im Rahmen von Kindle Unlimited verfügbar sind, kann sich ändern. Neue Inhalte kommen hinzu, andere verschwinden wieder aus dem Katalog. Das Modell ähnelt damit bekannten Streamingdiensten, bei denen der Zugriff an eine aktive Mitgliedschaft gebunden ist.

Die Frühlingsaktion läuft bis einschließlich 16. März 2026. Wer das Probeabo nicht fortführen möchte, muss vor Ablauf der zwei Monate kündigen, um eine automatische Verlängerung zu vermeiden.