iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 492 Artikel

Von heute an, bis zum 16. März

Kindle-Frühlingsaktion: Zwei Monate Kindle Unlimited gratis
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Amazon startet in den März mit einer befristeten Leseaktion. Von heute an, bis zum 16. März können Kunden in Deutschland aus Hunderten reduzierten Kindle E-Books ab 1,99 Euro wählen. Parallel dazu bietet der Konzern sein Abonnement Kindle Unlimited für zwei Monate kostenlos an.

Kindle Devices

Millionen Titel im Probezeitraum

Kindle Unlimited ist Amazons Lese-Flatrate für digitale Inhalte. Mitglieder erhalten Zugriff auf eine wechselnde Auswahl von E-Books, ausgewählten digitalen Magazinen und Hörbüchern. Die Titel lassen sich auf Kindle-Geräten oder über die entsprechende iPhone-App lesen und hören. Während des Aktionszeitraums entfällt die übliche Gebühr von insgesamt 23,50 Euro für die ersten beiden Monate vollständig.

Kindle Unlimited

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Neukunden. Bestandsabonnenten oder Nutzer, die in den vergangenen 36 Monaten bereits eine vergleichbare Aktion in Anspruch genommen haben, können ausgeschlossen sein, hier muss man seine Berechtigung auf der Aktionsseite individuell prüfen.

Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich die Mitgliedschaft automatisch in ein kostenpflichtiges Monatsabo um. Die Kündigung ist jedoch jederzeit über den Bereich für Mitgliedschaften im Amazon-Konto möglich.

Kombination mit reduzierten E-Books

Zeitgleich bewirbt Amazon eine Auswahl vergünstigter Kindle-Titel. Die Preise starten bei 1,99 Euro. Damit kombiniert der Anbieter ein klassisches Kaufangebot mit einem zeitlich begrenzten Abo-Test. Für Leser bedeutet das die Wahl zwischen dauerhaftem Einzelkauf und dem Zugriff auf eine größere, jedoch wechselnde Bibliothek im Rahmen des Abonnements.

Kindle Ebooks

Welche Titel konkret im Rahmen von Kindle Unlimited verfügbar sind, kann sich ändern. Neue Inhalte kommen hinzu, andere verschwinden wieder aus dem Katalog. Das Modell ähnelt damit bekannten Streamingdiensten, bei denen der Zugriff an eine aktive Mitgliedschaft gebunden ist.

Die Frühlingsaktion läuft bis einschließlich 16. März 2026. Wer das Probeabo nicht fortführen möchte, muss vor Ablauf der zwei Monate kündigen, um eine automatische Verlängerung zu vermeiden.

Laden im App Store
Kindle
Kindle
Entwickler: AMZN Mobile LLC
Preis: Kostenlos
Laden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. März 2026 um 11:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke, geht, obwohl schon einige Male in der Vergangenheit genutzt

    Antworten Melden

  • Für Weingläser bietet sich es auch an, vor Ablauf der Testphase nochmal den Kindle mit 20 Büchern aus dem Unlimited-Angebot zu beladen und anschließend in den Flugmodus zu gehen. Solange dieser aktiv ist, lassen sich die 20 Bücher lesen, auch ohne aktives Abo.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43492 Artikel in den vergangenen 6758 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven