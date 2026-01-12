Tagesschau 4.0 enttäuscht: Im Web nun deutlich besser als die App

Rund einen Monat nach der Veröffentlichung der neu gestalteten Tagesschau-App in Version 4.0 reißt die Kritik vieler Nutzer nicht ab. Die Anwendung, die sich zuvor durch eine hohe Informationsdichte, zahlreiche Textmeldungen und einen schnellen Zugriff auf die Videobeiträge der Sendung ausgezeichnet hatte, wird inzwischen deutlich schlechter bewertet als ihre Vorgängerversionen.

In den zahlreichen 1-Stern-Rezensionen im App Store wird vor allem bemängelt, dass Videos die Nutzung nun klar dominieren. Die kurzen Überschriften geben häufig nur einen vagen Hinweis darauf, welche Inhalte hinter einem Clip stehen. Für Nutzer bedeutet das, dass sie sich erst durch mehrere kurze Videos klicken müssen, um zu verstehen, welche Themen gerade behandelt werden.

Wachsende Unzufriedenheit mit der iPhone-App

Damit hat sich auch die Art der Nutzung verändert. Statt wie früher schnell die wichtigsten Nachrichten des Tages zu überfliegen, ist man nun darauf angewiesen, viele zwei Minuten Clips anzusehen.



Ein Grund für diese Ausrichtung liegt in früheren Auseinandersetzungen mit Zeitungsverlagen. Diese hatten der Tagesschau vorgeworfen, mit ihren umfangreichen Textangeboten ein presseähnliches Produkt anzubieten, das aus Rundfunkgebühren finanziert werde. Gerichte gaben dieser Sichtweise teilweise recht und forderten eine stärkere Beschränkung der Textinhalte. Die heutige Dominanz der Videos in der App ist eine Folge dieser Entscheidung.

Unabhängig davon stößt auch die neue inhaltliche Aufbereitung auf Kritik. Die starke Personalisierung der Startseite führt dazu, dass nicht mehr alle Nutzer dieselbe Nachrichtenlage sehen. Gerade in einer Zeit, in der eine gemeinsame Faktenbasis immer schwieriger zu erhalten ist, wird das von vielen als problematisch empfunden. Hinzu kommen Meinungsabfragen unter einzelnen Meldungen, die zu emotionalen Reaktionen auffordern. Ein Element, das nicht wenige Anwender irritiert.

Die mobile Website als deutlich ausgewogenere Lösung

Dass es auch anders geht, zeigt die Webversion der Tagesschau. Dort stehen weiterhin deutlich mehr Textinhalte zur Verfügung, die klar gegliedert und besser lesbar präsentiert werden. Auf der Startseite werden mehr Meldungen auf einmal angezeigt, die nach Ressorts sortiert sind und sich schnell überblicken lassen. Auch bei Videobeiträgen wird in der Regel ein begleitender Text angeboten, der den Inhalt zusammenfasst und einordnet. Damit bleibt die Website noch deutlich näher an der letzten Version der Tagesschau-App.

Auf dem iPhone lässt sich die mobile Seite zudem wie eine App nutzen. Wird sie auf dem Home-Bildschirm gespeichert, startet sie im Vollbild, ohne die Safari-Browserleiste einzublenden. Auch das Symbol entspricht dem der früheren Tagesschau-App, sodass der Wechsel im Alltag kaum auffällt. Für viele Nutzer ist dies derzeit der einfachste Weg, wieder ein ausgewogeneres Verhältnis von Text und Video zu erhalten und sich schnell über die wichtigsten Themen des Tages zu informieren.

Deutschlandfunk als nüchterne Ergänzung

Wer Nachrichten besonders kompakt und ohne zusätzliche Gestaltungselemente lesen möchte, findet im Angebot des Deutschlandfunks eine weitere Alternative. Dessen Nachrichten-App bietet sowohl eine reine Textansicht als auch eine Darstellung mit größeren Vorschaubildern.

Der Fokus liegt auf einer neutralen und knappen Darstellung der wichtigsten Meldungen. Für Nutzer, die auf Personalisierung und emotionale Reaktionen verzichten möchten, eine klare Empfehlung unsererseits.