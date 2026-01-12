Kritik nach Neustart
Tagesschau 4.0 enttäuscht: Im Web nun deutlich besser als die App
Rund einen Monat nach der Veröffentlichung der neu gestalteten Tagesschau-App in Version 4.0 reißt die Kritik vieler Nutzer nicht ab. Die Anwendung, die sich zuvor durch eine hohe Informationsdichte, zahlreiche Textmeldungen und einen schnellen Zugriff auf die Videobeiträge der Sendung ausgezeichnet hatte, wird inzwischen deutlich schlechter bewertet als ihre Vorgängerversionen.
In den zahlreichen 1-Stern-Rezensionen im App Store wird vor allem bemängelt, dass Videos die Nutzung nun klar dominieren. Die kurzen Überschriften geben häufig nur einen vagen Hinweis darauf, welche Inhalte hinter einem Clip stehen. Für Nutzer bedeutet das, dass sie sich erst durch mehrere kurze Videos klicken müssen, um zu verstehen, welche Themen gerade behandelt werden.
Wachsende Unzufriedenheit mit der iPhone-App
Damit hat sich auch die Art der Nutzung verändert. Statt wie früher schnell die wichtigsten Nachrichten des Tages zu überfliegen, ist man nun darauf angewiesen, viele zwei Minuten Clips anzusehen.
Ein Grund für diese Ausrichtung liegt in früheren Auseinandersetzungen mit Zeitungsverlagen. Diese hatten der Tagesschau vorgeworfen, mit ihren umfangreichen Textangeboten ein presseähnliches Produkt anzubieten, das aus Rundfunkgebühren finanziert werde. Gerichte gaben dieser Sichtweise teilweise recht und forderten eine stärkere Beschränkung der Textinhalte. Die heutige Dominanz der Videos in der App ist eine Folge dieser Entscheidung.
Unabhängig davon stößt auch die neue inhaltliche Aufbereitung auf Kritik. Die starke Personalisierung der Startseite führt dazu, dass nicht mehr alle Nutzer dieselbe Nachrichtenlage sehen. Gerade in einer Zeit, in der eine gemeinsame Faktenbasis immer schwieriger zu erhalten ist, wird das von vielen als problematisch empfunden. Hinzu kommen Meinungsabfragen unter einzelnen Meldungen, die zu emotionalen Reaktionen auffordern. Ein Element, das nicht wenige Anwender irritiert.
Die mobile Website als deutlich ausgewogenere Lösung
Dass es auch anders geht, zeigt die Webversion der Tagesschau. Dort stehen weiterhin deutlich mehr Textinhalte zur Verfügung, die klar gegliedert und besser lesbar präsentiert werden. Auf der Startseite werden mehr Meldungen auf einmal angezeigt, die nach Ressorts sortiert sind und sich schnell überblicken lassen. Auch bei Videobeiträgen wird in der Regel ein begleitender Text angeboten, der den Inhalt zusammenfasst und einordnet. Damit bleibt die Website noch deutlich näher an der letzten Version der Tagesschau-App.
Auf dem iPhone lässt sich die mobile Seite zudem wie eine App nutzen. Wird sie auf dem Home-Bildschirm gespeichert, startet sie im Vollbild, ohne die Safari-Browserleiste einzublenden. Auch das Symbol entspricht dem der früheren Tagesschau-App, sodass der Wechsel im Alltag kaum auffällt. Für viele Nutzer ist dies derzeit der einfachste Weg, wieder ein ausgewogeneres Verhältnis von Text und Video zu erhalten und sich schnell über die wichtigsten Themen des Tages zu informieren.
Deutschlandfunk als nüchterne Ergänzung
Wer Nachrichten besonders kompakt und ohne zusätzliche Gestaltungselemente lesen möchte, findet im Angebot des Deutschlandfunks eine weitere Alternative. Dessen Nachrichten-App bietet sowohl eine reine Textansicht als auch eine Darstellung mit größeren Vorschaubildern.
Der Fokus liegt auf einer neutralen und knappen Darstellung der wichtigsten Meldungen. Für Nutzer, die auf Personalisierung und emotionale Reaktionen verzichten möchten, eine klare Empfehlung unsererseits.
Mache mir insgesamt mehr Sorgen um die Qualität der Nachrichten…allerdings ist die Website (für das Sehen auf dem iPad) auch alles andere als optimal.
Ich empfehle jedem, einen RSS Reader mit den präferierten Quellen zu nutzen. Persönliche Kombination: FreshRSS mit Reeder
Kann ich nur bestätigen. Der RSS Feed von Tagesschau.de ist sehr gut und übersichtlich.
Nutze NetNewsWire zum lesen.
Danke für die Recherche und deutliche Empfehlung
Solche öffentlich-rechtliche News Apps Ziegenmilch immer denen der anderen Anbieter vor. Warum? Weil sie eh schon durch den Rundfunk Beitrag finanziert werden und ich mir so meine Leistung zurück holen kann und weil sie dadurch auch bereits werbefrei sind. Zudem finde ich sie 100x seriöser und informativer als die Yellow Press und werbeabhängigen Apps. Und nun werden sie leider eingeschränkt wegen genau denen. Hätten die, die klagen, eine gute App, würden sie dem Wettbewerb standhalten und müssten die anderen nicht so bekämpfen… Schade
Das ist Quatsch.
Die haben einen unendlichen Geldtopf und das verzerrt alles extrem.
Wie wäre es wenn neben deinem Arbeitgeber eine Firma kommt, die jährlich Mrd. erhält?
Der Fehler war das man die Beiträge nie gedeckelt hat auf z.B. 9,99€ pro Monat.
Und damit müssen die dann auskommen -> Wirtschaften.
Reicht nicht aus? Tja, Sender (Radio/TV) einstampfen…weniger Leute einstellen:
Willkommen in der wahren Welt.
@HansiSchwansi Du scheinst ja ein Insider zu sein, soviel geballte Fachwissen liest man ja sonst selten. Toll das du es mit uns teilst und uns teilhaben lässt!
„ Laut des Berliner Landesrechnungshofes sind beim RBB die Verpflichtungen der betrieblichen Altersvorsorge in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Im Jahr 2022 betrugen diese bereits rund 773,4 Millionen Euro. Weiter heißt es in einer Pressemitteilung: „Der Anteil dieser Verpflichtungen an der Bilanzsumme hat sich von rund 60 Prozent im Jahr 2017 auf rund 84 Prozent im Jahr 2022 erhöht.““
Also wirtschaften können die definitiv nicht.
Ich bin absolut für staatliches Fernsehen.
Aber nicht für jeden Monatsbeitrag.
Wir haben zu viele Sender bei Radio/TV die dazu noch paradoxerweise alle sehr gleich berichten. (-vgl. New York Times bezüglich -> naher Osten)
6 TV Sendern und 6 Radio Sender würden absolut ausreichen.
@Hansi
Stimmt, man sollte die Leute generell mit 55 feuern. Warum? Naja haben dann ja noch genügend Zeit sich woanders einzuarbeiten damit die aktivrente sich noch lohnt. Du hast echt gar keine Ahnung…
Mir wäre es recht, man könnte über die HomePods wieder Nachrichten abspielen. Da geht ja gar nichts mehr, weder Tagesschau in 100 Sekunden, noch Deutschlandfunk die Nachrichten. Gerade DLF haben wir hier Morgens immer alle gehört.
Danke, das ist auch mein Problem. Hauptanwendungsfall der HomePods ist somit Geschichte.. weiss man, wie es hier weitergehen soll?
Das HASSE ich auch. Früher konnte man durch SIRI WECHSELE DIE NACHRICHTENQUELLE ZU Deutschlandfunk Nachrichten, Tagesschau in 100 Sekunden oder ZDF heute express hin und her wechseln und selbst dies versteht das Ding nicht mehr. Viel schlimmer ist die Tatsache, dass Teil den Podcast (mehr ist es ja nicht) geradezu verweigert. Durch SIRI SPIELE DEN PODCAST xyz kann da alles abspielen aber nicht mehr Deutschlandfunk Nachrichten, etc. Was bitte soll das? Und der Apple Support ist auch keine Hilfe, mein Fall dazu seit Monaten offen. Wie oft ich nun schon den HomePod, zusammen mit dem Support zurückgesetzt habe, kann ich gar nicht mehr zählen. Gerade weil es ja dann immer alle sechs auch sein müssen, einer nicht reichen würde. Dann alles wieder in Home einfügen, was ich nun schon dreimal habe komplett platt machen müssen, weil es Apple gerne so hätte. Es nervt!
Hab die App davor mehrmals täglich genutzt. Jetzt gar nicht mehr. Krass
Deutschlandfunk App.
Für den schnellen Überblick perfekt. Hat auch Text Only Modus.
Die Tagesschau App war schon in den Vorgängerversionen nicht wirklich gut in der Bedienung.
Ja, die DLF App ist wirklich gut für den Überblick zwischendurch.
Ich finde nur den aktuelle Nachrichten Podcast in der App. Wo kann man denn die Nachrichten in Textform sehen?
Vielen Dank für den Hinweis mit der Ablage auf dem Home-Bildschirm. So kann die nervige App sehr gut umgangen werden.
TOP-Hinweis
Bis auf die Ziegenmilch ein sehr korrektes Statement :)
Die Tagesschau 20 Uhr Sendung ist nicht mehr auffindbar. Extrem enttäuschend.
Und das mit Beiträgen in der Höhe des BIP eines Kleinstaates.
Deswegen ja auch nur so eine schlechte her App. Da fehlt halt noch Geld. Jeder sollte mit 29€ pro Monat wohl zufrieden sein?!
Danke für den Tipp mit der WebApp. Ich nutze die Tagesschau App nicht mehr seit sie so verkorkst ist und bin auf die DW App umgestiegen. Diese kann ich ur wärmstens empfehlen.
Selbst die Barrierefreiheit der App lässt sehr zu wünschen übrig, obwohl sie eigentlich ein Vorbild sein sollten.
Was erwartet ihr von euren läppischen ca. 18,40 pro Monat;)
Die DeutschlandFunk App gefällt mir auch gut!
Reicht mir.
Beim Dlf muss man nur noch mehr Tendenziösität aushalten/ausblenden als bei der Tagesschau. Empfehle stattdessen BR24, die unter „Meldungen“ auch rein textbasierte Nachrichten bietet.
Es wird keiner gezwungen, sich die Videos anzuschauen. Ein Wisch nach oben erzeugt sofort den Text dazu. Auf jeder Seite.
+1
+1 sehe ich genauso
Die „für dich“-Seite ist wirklich kaum brauchbar. Jetzt soll die ja lernen, um passendere Ergebnisse anzuzeigen. Ich weiß aber natürlich nicht wie lange sie braucht um das zu erreichen.
Ich habe in den Einstellungen die „neu“-Seite als meine Startseite definiert. Das macht es zumindest schon mal besser.
Aber auch da fällt auf, dass viele Artikel bzw. Themen sehr gehäuft vorkommen. Auch ist gar nicht immer sofort klar, ob es sich nur um ein Video oder um einen Artikel plus Video handelt.
Die DLF App ist, wie ihr sagt, gut für nen schnellen Überblick. Hier fehlt, im Vergleich jedoch die Tiefe der Artikel – was natürlich aus dem anderen Ansatz begründet ist.
50% der Bürger erreichen maximal das Lesekompetenzlevel 2 (s. OECD-Daten 2024). Das bedeutet, dass schon einfachste Sätze ein Verständnisproblem auslösen. Muss man noch mehr sagen?
Was ist dieses Tagesschschau?
Steht für kompetenten und unabhängig Journalismus, aber viele scheinen lieber fake news vorzuziehen.
Habe die App gerade gelöscht und durch eine Tagesschau.de WebApp ersetzt.
Sieht super aus.
Bin seit der Beta immer wieder erstaunt wenn eine Pushmitteilung gekommen ist und ich die dazugehörige News nicht in der App finden konnte
Ich habe diese App gelöscht. Sie bietet NULL Nutzen für mich mehr. Es ist wirklich schade, da es eine wichtige Informationsquelle für unabhängige Informationen für mich war.
Die neue App ist unübersichtlich und das schlimmste ist, das ich nur noch Videos ansehen muss und damit mein Umfeld nerve. Als Entwicklungsverantwortlicher wäre man in der freien Wirtschaft umgehend gefeuert worden. Fatal finde ich ebenfalls das es schwieriger geworden ist an unabhängige Informationen ranzukommen. Hier hat die Tagesschau ihr Thema verfehlt!
Ich habe diese Meinungsabfrage beim Scrollen jetzt schon mehrfach versehentlich getippt. Ich konnte meine Eingabe auch nicht mehr löschen. Diesen Umfragen würde ich daher keinen Glauben schenken.
Meine Empfehlung: Reeder und dort DLF einbinden und die app Kagi News.