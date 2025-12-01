Neue Version der Tagesschau-App startet offiziell

Nachdem die Entwickler der Tagesschau-App vor einem Monat einen öffentlichen Beta-Test gestartet haben, lässt sich die überarbeitete Fassung der Nachrichten-Anwendung jetzt offiziell über den App Store laden. Mit Version 4.10 wollen die Entwickler nicht nur zeitgemäßer auftreten, sondern auch verstärkt personalisierte Informationen und Inhalte anbieten.

Letzteres wird durch den in der neuen App prominent platzierten Bereich „Für mich“ zum Ausdruck gebracht. Das Einverständnis des Nutzers vorausgesetzt, erhält man hier auf dem persönlichen Nutzungsverhalten basierende Inhalte vorgeschlagen. Die Anwendung analysiert hierfür – laut den Entwicklern anonym – das persönliche Nutzungsverhalten über die jeweils letzten sieben Tage hinweg, um in dieser Kategorie möglichst passende Inhalte zu präsentieren. Unabhängig davon oder auch als Ergänzung kann man auch auswählen, für Neuigkeiten aus welchen Bundesländern man sich besonders interessiert.

Darüber hinaus wurden die Multimedia-Inhalte der App ausgebaut. So werden im Video-Bereich nun auch ursprünglich auf Social-Media-Plattformen veröffentlichte Inhalte der Tagesschau-Redaktion angeboten. Der Audio-Bereich der App wurde über aktuelle Audionachrichten hinaus um das Podcast-Angebot der Tagesschau erweitert. Eine überarbeitete Navigationsleiste soll den Wechsel zwischen den einzelnen App-Bereichen erleichtern.

Erster Eindruck verhalten

Unser erster Blick auf die neue App war etwas enttäuschend und wir hoffen, dass es sich hier um Anlaufschwierigkeiten handelt. Die Ladezeiten waren zum Teil extrem schlecht und zahlreiche Meldungen wurden doppelt im Feed angezeigt. Nennenswert besser fühlt sich die App auch in der aktuellen Version nicht unbedingt an. Vielleicht denken wir auch zu konservativ, aber ein klassischer Newsfeed, bei dem man die Inhalte selbst auswählen kann, hätte für uns mehr Priorität als irgendwelche unscharfen Autostart-Videos.

Die Tagesschau-Redaktion begründet die Überarbeitung der App unter anderem damit, dass man sie damit an die neuen rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags angepasst habe.