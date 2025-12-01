iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 913 Artikel

Mehr Social-Media und "Mein Bereich"

Neue Version der Tagesschau-App startet offiziell
Artikel auf Mastodon teilen.
39 Kommentare 39

Nachdem die Entwickler der Tagesschau-App vor einem Monat einen öffentlichen Beta-Test gestartet haben, lässt sich die überarbeitete Fassung der Nachrichten-Anwendung jetzt offiziell über den App Store laden. Mit Version 4.10 wollen die Entwickler nicht nur zeitgemäßer auftreten, sondern auch verstärkt personalisierte Informationen und Inhalte anbieten.

Letzteres wird durch den in der neuen App prominent platzierten Bereich „Für mich“ zum Ausdruck gebracht. Das Einverständnis des Nutzers vorausgesetzt, erhält man hier auf dem persönlichen Nutzungsverhalten basierende Inhalte vorgeschlagen. Die Anwendung analysiert hierfür – laut den Entwicklern anonym – das persönliche Nutzungsverhalten über die jeweils letzten sieben Tage hinweg, um in dieser Kategorie möglichst passende Inhalte zu präsentieren. Unabhängig davon oder auch als Ergänzung kann man auch auswählen, für Neuigkeiten aus welchen Bundesländern man sich besonders interessiert.

Tagesschau App Screenshots

Darüber hinaus wurden die Multimedia-Inhalte der App ausgebaut. So werden im Video-Bereich nun auch ursprünglich auf Social-Media-Plattformen veröffentlichte Inhalte der Tagesschau-Redaktion angeboten. Der Audio-Bereich der App wurde über aktuelle Audionachrichten hinaus um das Podcast-Angebot der Tagesschau erweitert. Eine überarbeitete Navigationsleiste soll den Wechsel zwischen den einzelnen App-Bereichen erleichtern.

Erster Eindruck verhalten

Unser erster Blick auf die neue App war etwas enttäuschend und wir hoffen, dass es sich hier um Anlaufschwierigkeiten handelt. Die Ladezeiten waren zum Teil extrem schlecht und zahlreiche Meldungen wurden doppelt im Feed angezeigt. Nennenswert besser fühlt sich die App auch in der aktuellen Version nicht unbedingt an. Vielleicht denken wir auch zu konservativ, aber ein klassischer Newsfeed, bei dem man die Inhalte selbst auswählen kann, hätte für uns mehr Priorität als irgendwelche unscharfen Autostart-Videos.

Die Tagesschau-Redaktion begründet die Überarbeitung der App unter anderem damit, dass man sie damit an die neuen rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags angepasst habe.

Laden im App Store
tagesschau - Nachrichten
tagesschau - Nachrichten
Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
Preis: Kostenlos
Laden
01. Dez. 2025 um 17:38 Uhr von chris Fehler gefunden?


    39 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • spiderchristian

    Ich hätte gerne wieder die Nachrichten zum lesen zurück

    Antworten Melden

  • Und die Watch App der Tagesschau wurde ersatzlos gestrichen. Das fehlt in eurer Mail und ist ein kleines downgrade, zumal sie mit Videos und Audios gespickt war, was sehr selten ist für eine Watch app

    Antworten Melden

  • Immer noch genau so schlimm wie im Beta Test. Überhaupt nicht auf Rückmeldungen eingegangen.
    Beiträge doppelt. Am Bilder groß, mal klein. Unübersichtlich etc.
    Warum macht man dann einen Beta Test. Zum Glück gibt es noch die Webseite.

    Antworten Melden

    • Danke.
      War auch im Beta-Test. Hab das gruseln bekommen. Finde die App absolut unübersichtlich, das Layout viel zu unruhig und es folgt keiner erkennbaren Logik, ob Bilder in groß oder klein angezeigt werden.

      Dass es oft Videos sind. Ok. Ist halt Tagesschau und macht irgendwie Sinn. Dennoch fehlen Hintergrundinfos, die Texte ergänzend geben können.

      Im Beta Test stürzt die App jedes Mal ab, wenn ich nach dem starten versuche eine Aktualisierung zu triggern durch nach unten streichen. Weiß nicht, ob ich diese App noch brauche, aktuell finde ich es eher anstrengend darin zu lesen und ich habe den Eindruck, es gibt eher weniger interessante News und die auch noch äußert schlecht präsentiert.

      Antworten Melden

    • Deutsch können sie auch nicht. Jeden Zag haufenweise Fehler gefunden. Das bei einem Öffi

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Sehr unübersichtlich. Da fand ich die Übersicht der alten App deutlich besser. Möchte Nachrichten lesen und keine Videos sehen.

    Antworten Melden

  • Wie schon erwähnt, gibt’s leider kein Widget mehr. Schade, habe ich mehrfach täglich genutzt.

    Antworten Melden

  • Was ein Chaos jetzt in der App. Wenn man alles auf einmal will und Nix sortiert bekommt. Sehr schade. Echt ein Schritt zurück

    Antworten Melden

  • Sehr schöne App für unabhängigen Journalismus. Bitte mehr davon!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Kann man die Schriftgröße wieder anpassen, oder immer noch so wie in der Beta?
    Apple sollte mal einen „nicht Updaten“ Marker für Apps einführen. ;)

    Antworten Melden

  • Leider kein Gradmesser mehr für objektiven Journalismus.

    Antworten Melden

  • Tagesschau.de -> … -> Teilen -> Zum Home-Bildschirm

    Somit hat man halbwegs die alte App wieder.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Das werde ich nicht installieren. Journalismus geht anders.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42913 Artikel in den vergangenen 6666 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven