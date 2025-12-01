Mehr Social-Media und "Mein Bereich"
Neue Version der Tagesschau-App startet offiziell
Nachdem die Entwickler der Tagesschau-App vor einem Monat einen öffentlichen Beta-Test gestartet haben, lässt sich die überarbeitete Fassung der Nachrichten-Anwendung jetzt offiziell über den App Store laden. Mit Version 4.10 wollen die Entwickler nicht nur zeitgemäßer auftreten, sondern auch verstärkt personalisierte Informationen und Inhalte anbieten.
Letzteres wird durch den in der neuen App prominent platzierten Bereich „Für mich“ zum Ausdruck gebracht. Das Einverständnis des Nutzers vorausgesetzt, erhält man hier auf dem persönlichen Nutzungsverhalten basierende Inhalte vorgeschlagen. Die Anwendung analysiert hierfür – laut den Entwicklern anonym – das persönliche Nutzungsverhalten über die jeweils letzten sieben Tage hinweg, um in dieser Kategorie möglichst passende Inhalte zu präsentieren. Unabhängig davon oder auch als Ergänzung kann man auch auswählen, für Neuigkeiten aus welchen Bundesländern man sich besonders interessiert.
Darüber hinaus wurden die Multimedia-Inhalte der App ausgebaut. So werden im Video-Bereich nun auch ursprünglich auf Social-Media-Plattformen veröffentlichte Inhalte der Tagesschau-Redaktion angeboten. Der Audio-Bereich der App wurde über aktuelle Audionachrichten hinaus um das Podcast-Angebot der Tagesschau erweitert. Eine überarbeitete Navigationsleiste soll den Wechsel zwischen den einzelnen App-Bereichen erleichtern.
Erster Eindruck verhalten
Unser erster Blick auf die neue App war etwas enttäuschend und wir hoffen, dass es sich hier um Anlaufschwierigkeiten handelt. Die Ladezeiten waren zum Teil extrem schlecht und zahlreiche Meldungen wurden doppelt im Feed angezeigt. Nennenswert besser fühlt sich die App auch in der aktuellen Version nicht unbedingt an. Vielleicht denken wir auch zu konservativ, aber ein klassischer Newsfeed, bei dem man die Inhalte selbst auswählen kann, hätte für uns mehr Priorität als irgendwelche unscharfen Autostart-Videos.
Die Tagesschau-Redaktion begründet die Überarbeitung der App unter anderem damit, dass man sie damit an die neuen rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags angepasst habe.
Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
Laden
Leider geht das Widget nicht mehr!
Verschlimmbesserung.
Ich hätte gerne wieder die Nachrichten zum lesen zurück
+1
Ja, das hätten wir alle gern. Dafür darfst Du dich beim Axel Springer Verlag bedanken, die gegen die Tagesschau App erfolgreich geklagt haben, weil die App zu „presseähnlich“ war.
+1
+1
Ich hätte gerne keine Fake News ;-)
Eine Runde Fremdschämen für Achill *facepalm*
Achill, ganz ernst gemeinte Frage: Was wolltest du mit deinem Kommentar – inkl. dem ;-) – erreichen? Lustig sein? Provozieren? Dich outen? Deine mglw. vorhandene Dummheit zur Schau stellen?
Bitte, sei doch so gut und teile es uns mit. Dann kann man diesen Kommentar von dir auch besser einordnen.
Wenn du dich schämen willst, kannst du das gerne machen.
Ich stehe dazu.
Dann treib dich nicht auf Nius, RT und Konsorten rum. Dann sollte das schon passen.
Ich empfehle Nachrichten der Tagesschau via RSS Feedreader zu lesen. Ist in etwa ähnlich, wage ich zu behaupten.
+100
Auch die Tatsache, dass meine in der alten Appversion gemerkten Artikel alle weg sind und man Social Media nicht deaktivieren kann ist traurig.
Seh ich genau so, denken die ernsthaft man schau sich nur diese dämlichen Videos oder Audiotexte an…
Du kannst die lesen, wenn Du nach oben wischst.
Und die Watch App der Tagesschau wurde ersatzlos gestrichen. Das fehlt in eurer Mail und ist ein kleines downgrade, zumal sie mit Videos und Audios gespickt war, was sehr selten ist für eine Watch app
Immer noch genau so schlimm wie im Beta Test. Überhaupt nicht auf Rückmeldungen eingegangen.
Beiträge doppelt. Am Bilder groß, mal klein. Unübersichtlich etc.
Warum macht man dann einen Beta Test. Zum Glück gibt es noch die Webseite.
Danke.
War auch im Beta-Test. Hab das gruseln bekommen. Finde die App absolut unübersichtlich, das Layout viel zu unruhig und es folgt keiner erkennbaren Logik, ob Bilder in groß oder klein angezeigt werden.
Dass es oft Videos sind. Ok. Ist halt Tagesschau und macht irgendwie Sinn. Dennoch fehlen Hintergrundinfos, die Texte ergänzend geben können.
Im Beta Test stürzt die App jedes Mal ab, wenn ich nach dem starten versuche eine Aktualisierung zu triggern durch nach unten streichen. Weiß nicht, ob ich diese App noch brauche, aktuell finde ich es eher anstrengend darin zu lesen und ich habe den Eindruck, es gibt eher weniger interessante News und die auch noch äußert schlecht präsentiert.
Deutsch können sie auch nicht. Jeden Zag haufenweise Fehler gefunden. Das bei einem Öffi
Endlich ein zeitgemäßes App Icon
Ich weiß ja nicht …
– 1
Sehr unübersichtlich. Da fand ich die Übersicht der alten App deutlich besser. Möchte Nachrichten lesen und keine Videos sehen.
Das ist der Klage gegen die App durch mehrere Verleger, angeführt vom Springer Verlag, geschuldet. Eigentlich wollte die Tagesschau das nicht.
Gerade mal getestet: Du kannst alle Nachrichten lesen, wenn Du nach oben wischst.
Wie schon erwähnt, gibt’s leider kein Widget mehr. Schade, habe ich mehrfach täglich genutzt.
Was ein Chaos jetzt in der App. Wenn man alles auf einmal will und Nix sortiert bekommt. Sehr schade. Echt ein Schritt zurück
Sehr schöne App für unabhängigen Journalismus. Bitte mehr davon!
Schon mal reingeschaut? Die sieht richtig schlecht aus, seit dem Update.
War leider vorher besser.
Kann man die Schriftgröße wieder anpassen, oder immer noch so wie in der Beta?
Apple sollte mal einen „nicht Updaten“ Marker für Apps einführen. ;)
Geht! Danke ;)
Leider kein Gradmesser mehr für objektiven Journalismus.
:D
Tagesschau.de -> … -> Teilen -> Zum Home-Bildschirm
Somit hat man halbwegs die alte App wieder.
Desinformation at you’re fingertips
Jo is klar :D
Das werde ich nicht installieren. Journalismus geht anders.
Ja