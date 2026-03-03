Zubehör für iPhone und Apple Watch in Apples neue Frühlingsfarben

Apple hat sein Zubehörsortiment um iPhone-Hüllen, Apple-Watch-Armbänder und die sogenannte Crossbody Strap in neuen Farbvarianten ergänzt. Die Produkte sind ab sofort im Apple Online Store verfügbar und betreffen vor allem die iPhone-17-Familie sowie die aktuellen Modelle der Apple Watch.

Zur gestrigen Vorstellung des iPhone 17e hatte Apple die MagSafe-Unterstützung als neuen Schwerpunkt des Einsteiger-Gerätes herausgestellt und zugleich die Preise für offizielle Hüllen angehoben. Nun folgt eine saisonale Farbauffrischung, die das Zubehörangebot weiter ausbaut.

Neue Silikonhüllen für iPhone 17 und 17e

Für das reguläre iPhone 17 bietet Apple seine Silikonhülle künftig in den Farben Guavepink, Vanille und Leuchtendes Lavendel an. Die Pro-Modelle erhalten Guavepink und Vanille, verzichten jedoch auf Leuchtendes Lavendel.

Auch das iPhone 17e wird mit zusätzlichen Farboptionen bedacht. Hier stehen unter anderem Guavepink, Vanille und Hellrosa zur Auswahl. Ergänzend bleibt die transparente MagSafe-Hülle im Sortiment, die das Design des Geräts sichtbar lässt und zugleich die magnetische Befestigung von Ladegeräten und Zubehör ermöglicht.

Neben den klassischen Apple-Hüllen gibt es auch eine neue MagSafe Hülle der Apple-Marke Beats. Sie besteht aus einem festen Kunststoff und wird in den Farben Felsblau und Kalkstein angeboten. Durch die integrierten Magnete lassen sich kompatible Ladegeräte und Halterungen weiterhin ohne zusätzliches Ausrichten verwenden.

Apple Watch Armbänder und Crossbody Strap

Parallel zu den iPhone-Hüllen aktualisiert Apple auch das Angebot für die Apple Watch. Das Sport Band erscheint in Guavepink, Clementine und Hellrosa. Für das Sport Loop kommen Guavepink, Graublau und Cantaloupe hinzu. Darüber hinaus erhalten ausgewählte Hermès Armbänder neue Farbvarianten im Premium Segment.

Ebenfalls neu eingefärbt wird der Crossbody Strap. Es ist nun in Guavepink und Hellrosa erhältlich. Das Band wird an kompatiblen iPhone-Hüllen befestigt und ermöglicht es, das Gerät quer über der Schulter zu tragen. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Nutzer, die ihr iPhone häufig griffbereit bei sich führen möchten.

Mit der Farbaktualisierung setzt Apple seine übliche Strategie fort, Zubehör parallel zu neuen Gerätegenerationen optisch aufzufrischen.