Guavepink, Vanille und Leuchtendes Lavendel
Zubehör für iPhone und Apple Watch in Apples neue Frühlingsfarben
Apple hat sein Zubehörsortiment um iPhone-Hüllen, Apple-Watch-Armbänder und die sogenannte Crossbody Strap in neuen Farbvarianten ergänzt. Die Produkte sind ab sofort im Apple Online Store verfügbar und betreffen vor allem die iPhone-17-Familie sowie die aktuellen Modelle der Apple Watch.
Zur gestrigen Vorstellung des iPhone 17e hatte Apple die MagSafe-Unterstützung als neuen Schwerpunkt des Einsteiger-Gerätes herausgestellt und zugleich die Preise für offizielle Hüllen angehoben. Nun folgt eine saisonale Farbauffrischung, die das Zubehörangebot weiter ausbaut.
Neue Silikonhüllen für iPhone 17 und 17e
Für das reguläre iPhone 17 bietet Apple seine Silikonhülle künftig in den Farben Guavepink, Vanille und Leuchtendes Lavendel an. Die Pro-Modelle erhalten Guavepink und Vanille, verzichten jedoch auf Leuchtendes Lavendel.
Auch das iPhone 17e wird mit zusätzlichen Farboptionen bedacht. Hier stehen unter anderem Guavepink, Vanille und Hellrosa zur Auswahl. Ergänzend bleibt die transparente MagSafe-Hülle im Sortiment, die das Design des Geräts sichtbar lässt und zugleich die magnetische Befestigung von Ladegeräten und Zubehör ermöglicht.
Neben den klassischen Apple-Hüllen gibt es auch eine neue MagSafe Hülle der Apple-Marke Beats. Sie besteht aus einem festen Kunststoff und wird in den Farben Felsblau und Kalkstein angeboten. Durch die integrierten Magnete lassen sich kompatible Ladegeräte und Halterungen weiterhin ohne zusätzliches Ausrichten verwenden.
Apple Watch Armbänder und Crossbody Strap
Parallel zu den iPhone-Hüllen aktualisiert Apple auch das Angebot für die Apple Watch. Das Sport Band erscheint in Guavepink, Clementine und Hellrosa. Für das Sport Loop kommen Guavepink, Graublau und Cantaloupe hinzu. Darüber hinaus erhalten ausgewählte Hermès Armbänder neue Farbvarianten im Premium Segment.
Ebenfalls neu eingefärbt wird der Crossbody Strap. Es ist nun in Guavepink und Hellrosa erhältlich. Das Band wird an kompatiblen iPhone-Hüllen befestigt und ermöglicht es, das Gerät quer über der Schulter zu tragen. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Nutzer, die ihr iPhone häufig griffbereit bei sich führen möchten.
Mit der Farbaktualisierung setzt Apple seine übliche Strategie fort, Zubehör parallel zu neuen Gerätegenerationen optisch aufzufrischen.
Denen fällt auch nichts neues mehr ein. Das komische orangene kommt immer und die anderen beiden Farben sind nur hässlich
Ja, langsam gibt es doch echt genügend verschiedene farbige Armbänder und Hüllen. Kauft jemand echt nach Jahreszeit ein neues Mäntelchen für ein simples Telefon! Und bei der Technik geht es auch nur noch um nen paar Prozent schnelleren Prozessor. Echte Innovationen gibt es aber auch bei anderen Herstelllern nicht mehr. Das ganze Zeug ist praktisch ausentwickelt.
Genau, und hört bitte auf neue Tapetenmuster herzustellen. Raufaser reicht vollkommen aus!!!!!11111elf
Sehe ich auch so, das Thema Smartphone ist durch entwickelt
Hier hänge ich mich mal kurz ein: Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich und natürlich muss niemand die neuen Farben persönlich mögen. Gleichzeitig ist es immer schwierig, von „hässlich“ im allgemeinen Sinne zu sprechen, weil andere Nutzer das durchaus anders sehen.
Für manche sind neue Farbvarianten schlicht eine zusätzliche Option. Wer etwa ein abgenutztes Armband ersetzt oder mit den bisherigen Farben nicht glücklich war, bekommt nun mehr Auswahl. Das betrifft nicht nur modische Vorlieben, sondern auch ganz praktische Aspekte wie Kombinationsmöglichkeiten mit vorhandenen Hüllen oder Kleidung.
Technisch mag sich bei Smartphones vieles in kleineren Schritten weiterentwickeln, das ändert aber nichts daran, dass Zubehör ein wichtiger Teil des Ökosystems bleibt. Wer keine neue Farbe braucht, kann problemlos bei seiner aktuellen Ausstattung bleiben. Für andere ist es eine willkommene Ergänzung.
Gute und vernünftige Stellungnahme.
So ein Statement müsste es öfter geben, wenn das Niveau mal wieder sinkt. Viel zu oft bleibt hier ein Ton hängen, der mit sachlichen Argumenten nichts mehr zu tun hat. Wir sollten nicht zulassen, dass intelligente Diskussionen durch diesen Tenor einfach untergehen.
Eigentlich traurig, dass solch ein Statement überhaupt notwendig ist…
Finde ich auch! Habe mir gerade den Gummilappen von Hermès in blau für 599 Euro gekauft! Ich finde da stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis!
Welch unfassbar anmaßende Aussage.
Stell dir vor jemand hat ein iPhone von vor 5 Jahren und benötigt jetzt ein neues. Diese Person wird es sicher freuen das gleiche Orange wieder zu bekommen, weil er/sie es die letzten Jahre auch unheimlich gern mit seinem 5 Jahren alten iPhone verwendet hat.
Morgen kommt der nächste Nutzer und freut sich, weil er mal von Blau auf Orange umsteigen will.
Übermorgen kommt die nächste Nutzerin und denkt sich, „Mhmm Orange brauche ich nicht, aber zum glück gibt es genug Auswahl und ich nehm gelb.“
Stell dir vor, Geschmäcker sind verschieden. Niemand hat etwas gegen genügend Auswahl. Vor allem bei Individualisierung.
Richtig leuchtendes Neon gelb fänd ich mal geil.
Warum machen die immer nur so … ich sag mal blöde Pastellfarben?
Warum nicht satte Farbe? Blau, Knallrot, gelb. Immer nur so dezente Dinger. Mag man das heute im Mainstream? Dachte wir sind Rebellen bei Apple? War doch so, better joining the Pirates than the Navy…
Das frage ich mich auch, aber ich glaube die Kunden sind schuld, weil sich gesättigte Farben schlechter verkaufen. Apple betreibt sicher Marktforschung.
Wenn dem so wäre, würde es vielleicht auch schwarze AirPods geben.
Nimm das Gummiarmband in dem sattem Blau von Hermès! Ist doch alles da!
Danke @nicolas bin ganz deiner Meinung. Finde die Farben toll. Meckern muss nicht immer sein und positive Kommentare fördern sicherlich das Gesamtbild. Für mich passen die Frühlingsfarben. .
Dein Auftreten hier ist „hässlich“, egal ob fehlende soziale Kompetenzen oder fern von Bildung – Deine Meinung ist komplett uninteressant. Also, raus aus dem Internet.