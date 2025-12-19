Markenunabhängig mit Garantie
Kostenlos und werbefrei: HEM-App bietet Tankstellen-Preisvergleich
Die HEM-App richtet sich an Autofahrer, die ihre Tankkosten im Blick behalten und den Bezahlvorgang vereinfachen möchten. Obwohl sie von der Tamoil GmbH für die Marke HEM angeboten wird, ist die Anwendung nicht auf das eigene Tankstellennetz beschränkt.
Nutzer können die App als markenübergreifende Preisvergleichslösung einsetzen und Preise zahlreicher Anbieter in der Umgebung einsehen. Damit positioniert sich die Anwendung als Alternative zu bekannten Vergleichsangeboten, ohne dass für die Nutzung Gebühren anfallen oder Werbung eingeblendet wird.
Markenunabhängiger Preisvergleich mit Garantie
Kernfunktion der HEM-App ist der Zugriff auf aktuelle Kraftstoffpreise von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland. Angezeigt werden die Preise für Super E5, Super E10 und Diesel. Ergänzend wirbt der Anbieter mit einer Tiefpreisgarantie.
Sollte im Umkreis von fünf Kilometern um eine HEM-Tankstelle ein günstigerer Preis verfügbar sein, stellt die App einen entsprechenden Coupon bereit. Die Preisabfrage erfolgt laufend aktualisiert und lässt sich für bevorzugte Tankstellen speichern.
Bezahlfunktion für die Zapfsäule
Neben dem Preisvergleich erlaubt die App auch das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Der Gang zur Kasse entfällt, da der Bezahlvorgang über das Smartphone abgewickelt wird. Auch Autowäschen lassen sich innerhalb der App buchen und bezahlen. Für bestimmte Waschprogramme sind Rabatte hinterlegt, die ausschließlich über die Anwendung verfügbar sind. Nach jedem Tankvorgang stellt die App digitale Belege bereit, wodurch sich Ausgaben leichter dokumentieren lassen.
Durch die Kombination aus kostenlosem Preisvergleich, integrierter Bezahlfunktion und zusätzlichen Services richtet sich die HEM-App insbesondere an Nutzer, die mit anderen Tank-Apps wie etwa der des ADAC noch nicht warm geworden sind oder für kommerzielle Vergleichsdienste kein Abonnement abschließen möchten.
Entwickler: Deutsche Tamoil GmbH
Laden
Löst bei mir seit zwei Wochen clever tanken ab, wo es zwar auch immer den tiefpreis-Coupon für HEM gab, aber das funktioniert zukünftig nicht mehr.
Danke für die Info, benutze Clever Tanken App mit den HEM Coupons auch regelmäßig. Dann wird es jetzt die neue App sin die einen sparen lässt.
Was funktioniert nicht mehr ?
Clever Tanken, wo es auch immer den Tiefpreis-Coupon für HEM gab, aber das funktioniert zukünftig nicht mehr.
Bei Clever-Tanken wird für die Hem-Tiefpreisgarantie mittlerweile ein kleinerer Radius genutzt als früher. Somit ist unsere HEM-Tankstelle in 12623 Berlin nicht mehr so attraktiv. In der HEM-App funktioniert das wieder ordentlich, es wird der richtige Tiefpreis angezeigt.
Wird bei mir auch clever tanken ablösen. Die App von hem macht einen sehr guten Eindruck. Einziger kleiner Nachteil: ein Account wird benötigt.
Inkorrekt. „Weiter als Gast“ – kein Account nötig.
Für die Pfennig fuchser unter uns empfehle ich die App ryd. Dort gibt es auch regelmäßig Rabatte fürs tanken.
Habe gerade mal ryd ausprobiert. Macht einen guten Eindruck, liefert aber kein Tiefpreis-Angebot für HEM. Schade, war jetzt gerade ein Unterschied von 2ct/Liter, für Pfennigfuchser nur begrenzt geeignet.
Funktioniert bei mir in der Umgebung nur mit Tankstellen, die per se teurer sind als die anderen. Außerdem ist die ryd App hässlich.
Kann die CarPlay?
Leider noch kein CarPlay, nein.
Und damit ist die App für mich (noch) uninteressant.
Ich nutze seit langem die App von PACE, man kann da die Preise vergleichen und auch die bezahlfunktion ist top. Zusätzlich kann man mittlerweile das auch von CarPlay aus alles machen
Bei Pace gab es mind. 2x vor Ort höhere Preise als in der App. Davon habe ich einmal auch reklamiert.
Was ist der Sinn von Pace?
Alle Marken geben auf dem ein oder anderen Weg Rabatte oder haben eigene Apps. Bei Pace habe ich bisher keine Rabatte entdeckt.
Und Zack „mehr tanken“ gelöscht.
Man kann alle Cookies ablehnen und ich sehe keinerlei Werbung.
Ziemlich übersichtlich:)
LOL – das freut mich doch sehr!
Habe vor einiger Zeit ifun auf die Ad-hoc Map App hingewiesen. Diese zeigt Ladestationen ab 50kW ohne Abo oder Registrierung an. Die Bezahlung erfolgt per Debit- , Kreditkarte, Barcode etc.
Wie heißt die App nun?
Das ist glaube ich eine Google Maps Karte zum quasi abonnieren. Aber ohne Gewähr.
Ad-Hoc Map App
Hierbei handelt es sich um eine App. Basis ist die Sammlung von Gerd Bremer.
Das ist die Ad-hoc Map.
Basis ist die Sammlung von Gerd Bremer
Gestern erst runtergeladen.
Alternativ sei auch hier die Benzinpreissuche in den mobilen Angeboten von Das Örtliche empfohlen.
Bekomme hier Push Benachrichtigungen, wenn ein gesetzter Preis unterschritten wird und bietet ein Widget (kenne nur die iOS App) für den schnellen Überblick.
Im Zusammenspiel mit dem eingebauten Telefon-Spam Blocker eine App mit viel Mehrwert.
https://www.dasoertliche.de/benzinpreise/
https://www.dasoertliche.de/ratgeber/anruf-erkennung/
Alternativ sei auch hier die Benzinpreissuche in den mobilen Angeboten von Das Örtliche empfohlen.
Bekomme hier Push Benachrichtigungen, wenn ein gesetzter Preis unterschritten wird und bietet ein Widget (kenne nur die iOS App) für den schnellen Überblick.
Im Zusammenspiel mit dem eingebauten Telefon-Spam Blocker eine App mit viel Mehrwert.
https://www.dasoertliche.de/benzinpreise/
Nur Deutschland ist sinnlos. Noch kann man ja über die Grenze fahren.
Der deutscheste Kommentar hier. Kostenlos, markenunabhängig, Bezahlapp bei HEM, und immer noch wird gemeckert.
Nur DL oder auch AU, I, F abgedeckt?
Leider nicht fürs iPad optimiert, schade, ansonsten wirklich gut (iPad steckt im Camper in einer Halterung in der Mittenkonsole).
In meiner Nähe gibt es im Umkreis von 30 Kilometern keine HEM Tankstelle. In Deutschland sind es nur 2,7% aller Tankstellen
… leider noch kein WIDGET dazu verfügbar
Das ist ein guter Hinweis. Ich tanke oft bei HEM. Allerdings geht es noch günstiger. Über die ryd-App gibt es Rabatte, aktuell 2c/L tägl. Bis 40L. Ausserdem kann man für ryd-Tankvorgänge per App Guthaben kaufen. Dies macht bei der aktuellen Aktion rund 3c/L aus. Damit also insgesamt aktuell 5c/L bei allen teilnehmenden Marken (HEM, Esso, Aral und andere).
Weitere Rabatte:
-ADAC Mitglieder bei Shell & Agip/Eni
-Esso mit newsletter oder DeutschlandCard
-Aral mit PaybackKarte
Kann die App auch die Preise entlang einer Route anzeigen? Das ist für mich die wichtigste Funktion. Das können m.W. nur wenige Apps. Im Moment nutze ich dafür 1-2-3 Tanken. Die ADAC App kann das auch, aber nur mit Routing über die ADAC App. Bei 1-2-3 Tanken kann man das dann an Apple oder Google Maps weiterleiten.
Schade, dass es rund um Karlsruhe keine HEM / super plus gibt. Bleibe erstmal bei clever tanken