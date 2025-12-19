Kostenlos und werbefrei: HEM-App bietet Tankstellen-Preisvergleich

Die HEM-App richtet sich an Autofahrer, die ihre Tankkosten im Blick behalten und den Bezahlvorgang vereinfachen möchten. Obwohl sie von der Tamoil GmbH für die Marke HEM angeboten wird, ist die Anwendung nicht auf das eigene Tankstellennetz beschränkt.

Nutzer können die App als markenübergreifende Preisvergleichslösung einsetzen und Preise zahlreicher Anbieter in der Umgebung einsehen. Damit positioniert sich die Anwendung als Alternative zu bekannten Vergleichsangeboten, ohne dass für die Nutzung Gebühren anfallen oder Werbung eingeblendet wird.

Markenunabhängiger Preisvergleich mit Garantie

Kernfunktion der HEM-App ist der Zugriff auf aktuelle Kraftstoffpreise von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland. Angezeigt werden die Preise für Super E5, Super E10 und Diesel. Ergänzend wirbt der Anbieter mit einer Tiefpreisgarantie.

Sollte im Umkreis von fünf Kilometern um eine HEM-Tankstelle ein günstigerer Preis verfügbar sein, stellt die App einen entsprechenden Coupon bereit. Die Preisabfrage erfolgt laufend aktualisiert und lässt sich für bevorzugte Tankstellen speichern.

Bezahlfunktion für die Zapfsäule

Neben dem Preisvergleich erlaubt die App auch das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Der Gang zur Kasse entfällt, da der Bezahlvorgang über das Smartphone abgewickelt wird. Auch Autowäschen lassen sich innerhalb der App buchen und bezahlen. Für bestimmte Waschprogramme sind Rabatte hinterlegt, die ausschließlich über die Anwendung verfügbar sind. Nach jedem Tankvorgang stellt die App digitale Belege bereit, wodurch sich Ausgaben leichter dokumentieren lassen.

Durch die Kombination aus kostenlosem Preisvergleich, integrierter Bezahlfunktion und zusätzlichen Services richtet sich die HEM-App insbesondere an Nutzer, die mit anderen Tank-Apps wie etwa der des ADAC noch nicht warm geworden sind oder für kommerzielle Vergleichsdienste kein Abonnement abschließen möchten.