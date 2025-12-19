iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 058 Artikel

Kostenlos und werbefrei: HEM-App bietet Tankstellen-Preisvergleich
Die HEM-App richtet sich an Autofahrer, die ihre Tankkosten im Blick behalten und den Bezahlvorgang vereinfachen möchten. Obwohl sie von der Tamoil GmbH für die Marke HEM angeboten wird, ist die Anwendung nicht auf das eigene Tankstellennetz beschränkt.

Hem Preise Karte

Nutzer können die App als markenübergreifende Preisvergleichslösung einsetzen und Preise zahlreicher Anbieter in der Umgebung einsehen. Damit positioniert sich die Anwendung als Alternative zu bekannten Vergleichsangeboten, ohne dass für die Nutzung Gebühren anfallen oder Werbung eingeblendet wird.

Markenunabhängiger Preisvergleich mit Garantie

Kernfunktion der HEM-App ist der Zugriff auf aktuelle Kraftstoffpreise von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland. Angezeigt werden die Preise für Super E5, Super E10 und Diesel. Ergänzend wirbt der Anbieter mit einer Tiefpreisgarantie.

Hem Preisgarantie

Sollte im Umkreis von fünf Kilometern um eine HEM-Tankstelle ein günstigerer Preis verfügbar sein, stellt die App einen entsprechenden Coupon bereit. Die Preisabfrage erfolgt laufend aktualisiert und lässt sich für bevorzugte Tankstellen speichern.

Bezahlfunktion für die Zapfsäule

Neben dem Preisvergleich erlaubt die App auch das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Der Gang zur Kasse entfällt, da der Bezahlvorgang über das Smartphone abgewickelt wird. Auch Autowäschen lassen sich innerhalb der App buchen und bezahlen. Für bestimmte Waschprogramme sind Rabatte hinterlegt, die ausschließlich über die Anwendung verfügbar sind. Nach jedem Tankvorgang stellt die App digitale Belege bereit, wodurch sich Ausgaben leichter dokumentieren lassen.

Hem Preisvergleich

Durch die Kombination aus kostenlosem Preisvergleich, integrierter Bezahlfunktion und zusätzlichen Services richtet sich die HEM-App insbesondere an Nutzer, die mit anderen Tank-Apps wie etwa der des ADAC noch nicht warm geworden sind oder für kommerzielle Vergleichsdienste kein Abonnement abschließen möchten.

  • Löst bei mir seit zwei Wochen clever tanken ab, wo es zwar auch immer den tiefpreis-Coupon für HEM gab, aber das funktioniert zukünftig nicht mehr.

  • Ich nutze seit langem die App von PACE, man kann da die Preise vergleichen und auch die bezahlfunktion ist top. Zusätzlich kann man mittlerweile das auch von CarPlay aus alles machen

  • Und Zack „mehr tanken“ gelöscht.
    Man kann alle Cookies ablehnen und ich sehe keinerlei Werbung.
    Ziemlich übersichtlich:)

  • Habe vor einiger Zeit ifun auf die Ad-hoc Map App hingewiesen. Diese zeigt Ladestationen ab 50kW ohne Abo oder Registrierung an. Die Bezahlung erfolgt per Debit- , Kreditkarte, Barcode etc.

  • Alternativ sei auch hier die Benzinpreissuche in den mobilen Angeboten von Das Örtliche empfohlen.
    Bekomme hier Push Benachrichtigungen, wenn ein gesetzter Preis unterschritten wird und bietet ein Widget (kenne nur die iOS App) für den schnellen Überblick.

    Im Zusammenspiel mit dem eingebauten Telefon-Spam Blocker eine App mit viel Mehrwert.

    https://www.dasoertliche.de/benzinpreise/

  • Nur Deutschland ist sinnlos. Noch kann man ja über die Grenze fahren.

  • Fred Feuerstein
  • Leider nicht fürs iPad optimiert, schade, ansonsten wirklich gut (iPad steckt im Camper in einer Halterung in der Mittenkonsole).

  • In meiner Nähe gibt es im Umkreis von 30 Kilometern keine HEM Tankstelle. In Deutschland sind es nur 2,7% aller Tankstellen

  • Das ist ein guter Hinweis. Ich tanke oft bei HEM. Allerdings geht es noch günstiger. Über die ryd-App gibt es Rabatte, aktuell 2c/L tägl. Bis 40L. Ausserdem kann man für ryd-Tankvorgänge per App Guthaben kaufen. Dies macht bei der aktuellen Aktion rund 3c/L aus. Damit also insgesamt aktuell 5c/L bei allen teilnehmenden Marken (HEM, Esso, Aral und andere).

  • Weitere Rabatte:
    -ADAC Mitglieder bei Shell & Agip/Eni
    -Esso mit newsletter oder DeutschlandCard
    -Aral mit PaybackKarte

  • Kann die App auch die Preise entlang einer Route anzeigen? Das ist für mich die wichtigste Funktion. Das können m.W. nur wenige Apps. Im Moment nutze ich dafür 1-2-3 Tanken. Die ADAC App kann das auch, aber nur mit Routing über die ADAC App. Bei 1-2-3 Tanken kann man das dann an Apple oder Google Maps weiterleiten.

  • Schade, dass es rund um Karlsruhe keine HEM / super plus gibt. Bleibe erstmal bei clever tanken

