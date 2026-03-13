Digitaler Schlüssel und GPS-Ortung
Tenways CGO009: Stadt-E-Bike mit App-Anbindung neu aufgelegt
Der niederländische Hersteller Tenways hat mit dem CGO009 ein City-E-Bike im Programm, das über eine erweiterte iPhone-Anbindung verfügt. Das Fahrrad ist jetzt in einer überarbeiteten Version und in neuen Farben erhältlich.
Beim CGO009 setzt Tenways auf eine an niederländische Stadträder angelehnte Rahmenform. Ihr habt hier kein Tourenrad vor euch, die Motorunterstützung ist auf den städtischen Alltag mit zumeist ebenen Straßen und leichten Steigungen ausgelegt.
Vernetzte Funktionen im Rahmen integriert
Ein zentrales Element des CGO009 ist das sogenannte Smart-Connect-Modul, das im Oberrohr des Rahmens untergebracht ist. Darüber stehen verschiedene Sicherheits- und Vernetzungsfunktionen bereit. Mittels der begleitenden Smartphone-App könnten Nutzer unter anderem den Standort des Fahrrads per GPS verfolgen oder Benachrichtigungen erhalten, wenn eine Bewegung registriert oder ein zuvor definierter Bereich verlassen wird.
Das System ermöglicht es zudem, das Fahrrad kontaktlos über Bluetooth oder NFC zu entsperren. Die smarten Funktionen kann man ein Jahr lang kostenlos nutzen. Darüber hinaus fallen 99 Euro im Jahr an.
Eine Parallelogramm-ähnliche Rahmenstruktur, schlanke Sitzstreben und weitgehend im Rahmen verlegte Kabel sollen für eine aufgeräumte Optik und eine alltagstaugliche Nutzung sorgen. Im Cockpit ist bei der neuen Variante des CGO009 ein Farbdisplay integriert, über das sich Fahrdaten anzeigen und Einstellungen steuern lassen. Zu den weiteren Neuerungen zählen eine verbesserte Gabel und ein überarbeitetes Beleuchtungssystem.
Herausnehmbarer Akku und Riemenantrieb
Beim Antrieb setzt das Tenways CGO009 wie schon beim Vorgänger auf seinen Hecknabenmotor C9. Dieser liefert ein Drehmoment von bis zu 45 Newtonmetern und soll in Verbindung mit einem Carbon-Riemen ein besonders gleichmäßiges sowie möglichst leises Fahrverhalten bieten. Die Motorunterstützung kann in drei Stufen angepasst werden. Zusätzlich gibt es eine kurzfristige Boost-Unterstützung, die etwa beim Anfahren oder an Steigungen helfen soll.
Der Energiebedarf wird von einem im Rahmen integrierten, herausnehmbaren Akku mit einer Kapazität von 374 Wattstunden gedeckt. Zur weiteren Ausstattung gehören hydraulische Scheibenbremsen, ein Sattel von Selle Royal sowie 55 Millimeter breite Reifen mit Pannenschutz.
Das Tenways CGO009 ist in den Farben Sage Green, Ice Blue und Midnight Black zum Preis von 2.199 Euro über den Onlineshop des Herstellers und ausgewählte Fachhändler erhältlich. Das Vorgängermodell wird unter der Bezeichnung CGO009 Classic ebenfalls noch angeboten.
Bei Nutzung der smarten Funktionen für 99 €/Jahr war ich raus und habe aufgehört weiter zu lesen.
Jo ich ebenso.
+1 Dito
+1
Leck ja. Das geht gar nicht. Beim Rad fahren auch noch ein Abo. Soweit kommt es noch.
Stehen aber jeden Tag genug auf die den Quatsch dann bezahlen
Ich habe den Vorgänger und bin ganz zufrieden. Die neuen smarten Funktionen würden mir gefallen, aber 99€ im Jahr ist nicht deren Ernst…
Auf der Website steht etwas von 49€ und 89€ für 2 Jahre.
über den Link im Text, steht bei mir 29€ für 6 Monate, 49€ für 12 Monate und 89€ für 24 Monate, offenbar ein aktuelles Angebot (?)
denke das ist ähnlich wie bei Bosch mit dem Flow+ Abo für 39,99€ im Jahr oder 4,99€ im Monat mit dem zusätzlichen zu verbauenden Connect Modul
Denke mal, das dass Abo nur zusätzlich ist und nicht Bedingung für die Nutzung des Rads.
Die Dinger sehen immer Schicksals , haben immer sinnvolle, smarte Funktionen, haben einen Abopreis der für den ein oder anderen annehmbar ist und dann…. dann zieht irgendein Risikokapitalanleger seine Gelder zurück und zack …. zack dann sind die Server vom Netz … die Angst ist seit VanMoov greifbar
Sowas passiert ja bei allerlei SmartHome Gadgets auch häufiger. Ich frage mich, ob in ein paar Jahren dann auch die ersten Autos zu Elektroschrott werden.
Das hat nichts mit Elektroautos zu tun. Das kann jede Onlinefunktion in jedem Auto betreffen wenn der Hersteller die Server abschaltet.
Ahhh da war doch kürzlich was mit, glaub Porsche, die sich mangels Datenverbindung nicht mehr starten ließen. :D
dann doch lieber was mit einem Bosch, Pinon usw Motor den man überall reparieren lassen kann und wo ich mir Fancy Smart Schlösser für einmal 80 Euro dazukaufe als einen Abo
+1
Ist doch egal was für e bike , die Akkus sind ein Witz für das was die Biks kosten – finde ich echt frech der Menschheit so was anzubieten für die hohen Kosten und man kommt net weit mit diesen lachhaften Akkus !!
Hallo Henry,
Ich komme mit meinem Rad zwischen 100 und 140 km weit. Mir persönlich reicht das und hatte noch nie eine „Mensch, wenn ich doch nur jetzt noch 250 km weiterkommen würde“-Situation.
Ich nutze bei meinem Bike auch bewusst die Tretfunktion. Dabei hab ich sogar (theoretisch) unendliche Reichweite – oder bis ich keine Lust mehr habe. :-)
Das kann ich nur bestätigen, bin mit meinem alten 1500€ Tenways voll zufrieden!
Tenways ist nicht mit Vanmoof zu vergleichen – dahinter steckt ein chinesischer Hersteller mit vielen Modellen. Wir haben bislang drei Räder hier, auch das CGO009, das wirklich toll verarbeitet ist. Bis auf den Motor sind alles Standard-Komponenten, außerdem gibt es schon eine ganze Menge Tenways-Werkstätten und Händler bei uns. Beim Service habe ich nur mal einen Gummistopfen für einen Akku angefordert, der kam kostenlos – ansonsten mache ich alles selbst (war aber auch nix Großes).
So auch meine Erfahrungen.
Danke für das Feedback
Wieviel wiegt das Rad?
Habe Dir mal die „Mühe“ abgenommen und auf der Herstellerseite nachgesehen:
Nettogewicht: 21 kg (ohne sämtliches Zubehör)
Gesamtgewicht: 23 kg (einschließlich aller Zubehörteile)
Zulässiges Max. Gewicht: 145 kg (inklusive des Fahrradgewichtes)
23kg inkl. Zubehör
Was ist eigentlich aus der Firma COWBOY geworden ?
Da hört man ja auch nichts gutes mehr …
Und nach drei Jahren schaltet der Hersteller des Server ab. Dann kann man nur noch rückwärts fahren.
Ich schrecke langsam davor, zurück, Alltagsgegenstände zu kaufen, die eine IP Adresse benötigen.
Mein NEATO Robbie ist kaum noch zu gebrauchen.