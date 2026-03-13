Tenways CGO009: Stadt-E-Bike mit App-Anbindung neu aufgelegt

Der niederländische Hersteller Tenways hat mit dem CGO009 ein City-E-Bike im Programm, das über eine erweiterte iPhone-Anbindung verfügt. Das Fahrrad ist jetzt in einer überarbeiteten Version und in neuen Farben erhältlich.

Beim CGO009 setzt Tenways auf eine an niederländische Stadträder angelehnte Rahmenform. Ihr habt hier kein Tourenrad vor euch, die Motorunterstützung ist auf den städtischen Alltag mit zumeist ebenen Straßen und leichten Steigungen ausgelegt.

Vernetzte Funktionen im Rahmen integriert

Ein zentrales Element des CGO009 ist das sogenannte Smart-Connect-Modul, das im Oberrohr des Rahmens untergebracht ist. Darüber stehen verschiedene Sicherheits- und Vernetzungsfunktionen bereit. Mittels der begleitenden Smartphone-App könnten Nutzer unter anderem den Standort des Fahrrads per GPS verfolgen oder Benachrichtigungen erhalten, wenn eine Bewegung registriert oder ein zuvor definierter Bereich verlassen wird.

Das System ermöglicht es zudem, das Fahrrad kontaktlos über Bluetooth oder NFC zu entsperren. Die smarten Funktionen kann man ein Jahr lang kostenlos nutzen. Darüber hinaus fallen 99 Euro im Jahr an.

Eine Parallelogramm-ähnliche Rahmenstruktur, schlanke Sitzstreben und weitgehend im Rahmen verlegte Kabel sollen für eine aufgeräumte Optik und eine alltagstaugliche Nutzung sorgen. Im Cockpit ist bei der neuen Variante des CGO009 ein Farbdisplay integriert, über das sich Fahrdaten anzeigen und Einstellungen steuern lassen. Zu den weiteren Neuerungen zählen eine verbesserte Gabel und ein überarbeitetes Beleuchtungssystem.

Herausnehmbarer Akku und Riemenantrieb

Beim Antrieb setzt das Tenways CGO009 wie schon beim Vorgänger auf seinen Hecknabenmotor C9. Dieser liefert ein Drehmoment von bis zu 45 Newtonmetern und soll in Verbindung mit einem Carbon-Riemen ein besonders gleichmäßiges sowie möglichst leises Fahrverhalten bieten. Die Motorunterstützung kann in drei Stufen angepasst werden. Zusätzlich gibt es eine kurzfristige Boost-Unterstützung, die etwa beim Anfahren oder an Steigungen helfen soll.

Der Energiebedarf wird von einem im Rahmen integrierten, herausnehmbaren Akku mit einer Kapazität von 374 Wattstunden gedeckt. Zur weiteren Ausstattung gehören hydraulische Scheibenbremsen, ein Sattel von Selle Royal sowie 55 Millimeter breite Reifen mit Pannenschutz.

Das Tenways CGO009 ist in den Farben Sage Green, Ice Blue und Midnight Black zum Preis von 2.199 Euro über den Onlineshop des Herstellers und ausgewählte Fachhändler erhältlich. Das Vorgängermodell wird unter der Bezeichnung CGO009 Classic ebenfalls noch angeboten.