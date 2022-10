Spotify und Telegram poltern gegen Apple: Das ist alles nicht erlaubt

Auf der neuen Webseite timetoplayfair.com/audiobooks erklärt Spotify nun, welche Hürden Cupertino hier aufgebaut hat. So hätte Apple nicht nur den Verkauf von Hörbüchern in der Spotify-Applikation verboten, sondern auch erklärende Texte, die beschreiben, warum dies auf iPhone-Gerät nicht zulässig sei. Auch Querverweise, die interessierte Anwender aus der App in den hauseigenen Hörbuch-Store außerhalb der Spotify-App verlinkt hätten, seien nicht akzeptiert worden.

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hingegen rückt erneut das Thema Hörbücher ins Rampenlicht und hat nun eine Sonderseite geschaltet, auf der man Anwender erklären will, was Apple den Skandinaviern und seinen Kunden alles verbietet.

So hätte Apple verlangt, dass Anwender, die Trinkgelder für ihre Inhalte über sogenannte „Payment Bots“ von Drittanbietern annehmen, eine Umsatzbeteiligung an Apple entrichten müssten. Da dies aktuell nicht realisierbar sei, hätte man keine andere Möglichkeit gehabt als entsprechende Bezahl-Posts auf iOS-Geräte zu deaktivieren.

