Bosch Help Connect: Notruf-Abo findet nicht genug Kunden

Über die Smarthome-Produkte von Bosch hinaus war Bosch Help Connect auch als Dienstleister für andere Produkte und Anwendungen tätig. Bereits seit anderthalb Jahren ist Help Connect auch als Abo-Option für Nutzer der Motorrad-Navi-App Calimoto verfügbar. Hier haben die Betreiber mit einer automatischen Unfallerkennung geworben. Ein in die App integrierter, intelligenter Crash-Algorithmus soll Unfälle und Stürze erkennen, um dann einen Notruf über das Help-Connect-System abzusetzen. Eine Funktion, wie sie Apple ähnlich auch in seine neuen iPhone-Modelle integriert hat .

Help Connect war im Zusammenhang mit den Smarthome-Produkten von Bosch als automatisiertes Notrufsystem konzipiert, bei dem Geräte wie die Rauchwarnmelder des Herstellers bei Abwesenheit des Wohnungs- beziehungsweise Hausbesitzers im Alarmfall einen von einer Bosch-Tochter betriebenen Notrufservice kontaktieren. Dieser soll dann zunächst versuchen, den Besitzer zu erreichen, wenn dies nicht möglich ist, einen hinterlegten Notfallkontakt anrufen oder sich als letzte Maßnahme direkt an die zuständige Einsatzleitstelle wenden.

Als Grund für die Einstellung des Angebots führt Bosch mangelnden Kundenzuspruch an. Offenbar waren zu wenige Nutzer bereit, für die Zusatzoption 4,99 Euro im Monat oder pauschal 39,99 Euro im Jahr zu bezahlen. Die Nutzerzahlen von Help Connect seien zwar stetig gewachsen, jedoch hinter den Erwartungen geblieben, weshalb keine Aussicht auf die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebs bestand.

