AnyText: Beliebige Texte als Sperrbildschirm-Widget auf dem iPhone

Zum einen tauchen Widgets neu installierter Applikationen mitunter erst nach einem Geräte-Neustart oder mit massiver zeitlicher Verzögerung in der Auswahl der verfügbaren Widgets auf. Zum anderen ist Apples Darstellung von Emoji-Symbolen in der Widget-Ansicht bestenfalls suboptimal.

Was bei der Lektüre, der in der AnyText-Applikation angebotenen Hilfetexte auffällt: Apples Widget-System scheint derzeit noch mit zahlreichen kleinen Fehlern zu kämpfen, die sich in der Entwickler-Community bereits herumgesprochen haben.

Für letztgenannten Anwendungsfall bieten sich im App Store sogar kostenpflichtige Lösungen wie BelongTo an. Mit AnyText lässt sich deren Funktionsumfang jedoch in Windeseile nachbauen.

Zwar bieten sich hier und da vereinzelte Widget-Applikationen an, mit denen sich eigene Texte auf dem Lockscreen des iPhones abbilden lassen, so klar, freundlich und gut strukturiert wie die gänzlich kostenlose Anwendung AnyText , setzen diese ihre Lösungen jedoch nicht um.

