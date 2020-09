Sparkasse zu Apple Pay: „Eine der erfolgreichsten Produkteinführung der letzten Jahre“

Der Start von Apple Pay mit der Girocard war eine der „erfolgreichsten Produkteinführungen der letzten Jahre“. Dies hat ein Sprecher des Deutscher Sparkassen- und Giroverbandes gegenüber ifun.de eingeräumt.

Zwar halten sich die Sparkassen, was die Kommunikation konkreter Zahlen angeht, betont zurück, der Griff zur Superlative unterfüttert jedoch den Flurfunk der Finanzbranche, in dem seit einigen Tagen die Rede von 500.000-600.000 Apple Pay-Aktivierungen unter den Kunden der öffentlich-rechtliche Universalbanken ist.

Geschätzt wird hier mit einfachen Konstanten: Die Sparkassen zählen etwa 9 Millionen Giro-Kunden, knapp die Hälfte setzt auf eine iPhone. Apple Pay übernimmt für gewöhnlich bei jeder 10. Kartentransaktion. Über den Daumen kann man hier also schon 600.000 Apple Pay-Nutzer vermuten.

Ob sich allerdings wirklich schon ein Achtel der Karteninhaber für die Apple-Pay-Aktivierung entscheiden hat, ist unklar. Fest steht: Die Girocard-Nachfrage übertrifft die bisherigen Apple Pay-Aktivierungen bei weitem.

„Schon nach 24 Stunden“, so ein Sprecher des Sparkassen- und Giroverbandes“ hatten Sparkassen-Kunden doppelt so viele Girocards digitalisiert wie damals Kreditkarten im gleichen Zeitraum bei unserem Apple Pay-Start im Dezember 2019.“

Alle 7 Sekunden eine Aktivierung

Ein Ansturm, der die Systeme zum Glühen brachte. Zu Spitzenzeiten vergingen zwischen den Apple Pay-Aktivierungen neuer Girocards lediglich sieben Sekunden. Und: Innerhalb von vier Tagen nach dem Girocard-Start am 25. August hatten Sparkassen-Kunden mehr Sparkassen-Cards als Kreditkarten in Apple Pay hinterlegt.

Ein Erfolg für den die Sparkassen lange Durststrecken in Kauf nahmen. Wir erinnert uns: Ob Apple überhaupt in der Lage sein würde, die Girocard der Sparkassen in Apple Pay zu integrieren, war Anfangs einer der großen Streitpunkte zwischen Apple und den Sparkassen, die die Girocard-Verfügbarkeit letztlich zur Voraussetzung ihrer Teilnahme an Apples Bezahlsystem machten.

Wie die Gespräche hinter den verschlossenen Türen damals abliefen ist unklar, dass die Sparkasse mit der Girocard-Zusage einen massiven Erfolg für sich verbuchen konnte, steht jedoch nicht zur Debatte.

