Apple Pay bei der Sparkasse mit „fulminantem Start“

Seit dem 10. Dezember unterstützen auch die deutschen Sparkassen Apple Pay. Branchenbeobachter sprechen in einem ersten Resümee von einem beeindruckenden Start. Angeblich wird das Angebot bereits von mehr als 200.000 Sparkassen-Kunden genutzt.

Das Branchenmagazin Finanz-Szene.de beruft sich mit Blick auf die inoffizielle Nutzerzahl auf hauseigene Informationen. Weder Apple noch die Sparkassen wollten dies bislang bestätigen.

Sollten die Angaben stimmen, so dürfte die Zahl der Apple-Pay-Aktivierungen innerhalb der ersten paar Tage deutlich höher liegen, als dies bei namhaften Konkurrenten wie der Deutschen Bank oder der Comdirect der Fall war. Bereits nach gut einer Woche hätten die Sparkassen dem Bericht zufolge vier bis fünfmal so viele Apple-Pay-Nutzer generiert, wie Deutsche Bank und Comdirect zusammen in einem Monat.

Dies klingt auf den ersten Blick nicht verwunderlich, schließlich ist die Zahl der Sparkassenkunden in Deutschland deutlich höher als bei den genannten Konkurrenten. Doch geben die Branchenexperten zu bedenken, dass Kreditkarten bei den Sparkassen deutlich weniger populär sind, als beispielsweise bei der Deutschen Bank. Darüber hinaus habe die Deutsche Bank Kunden, die über keine klassische Kreditkarte verfügten, die Nutzung einer kostenlosen virtuellen Karte ermöglicht um den Schritt weiter zu vereinfachen. Zudem gelten Sparkassenkunden als weniger aufgeschlossen gegenüber neuen Zahlungstechnologien.

Abzuwarten bleibt nun, wann auch die Girocard mit Apple Pay verwendet werden kann. Die Sparkassen haben schon vor einiger Zeit bestätigt, dass dies im Jahr 2020 der Fall sein soll. Zuletzt wurde allerdings ein Starttermin frühestens im zweiten Halbjahr 2020 ins Feld geführt.