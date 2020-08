Apple Pay mit der Girokarte: Weitgehend zufriedene Nutzer

Seit Wochenbeginn bieten die Sparkassen in Deutschland Apple Pay auch mit der Girocard an (teils wird die rote Karte auch Sparkassen-Card oder schlicht Debit-Karte zum Girokonto genannt). Das Gros unserer Leser konnte die Sparkassen-Karte in Verbindung mit dem iPhone oder der Apple Watch auch schon erfolgreich einsetzen. Apple dürfte in diesen Tagen einen deutlichen Nutzerzuwachs verbuchen.

Teils gibt es allerdings noch Verwirrung. So haben einzelne Sparkassen offenbar die Auskunft erteilt, Apple Pay sei mit den von ihnen ausgegebenen Girokarten nicht möglich. Eine Info, die uns überrascht, bewerben die Sparkassen die Funktion doch auch überregional und ohne diesbezügliche Einschränkungen.

Probleme in umgekehrter Richtung, also beim Bezahlen mit der Girokarte und Apple Pay lassen sich da eher nachvollziehen und sollten eher nicht von langfristiger Dauer sein. Möglicherweise handelt es sich hier noch um Unzulänglichkeiten der Terminal-Software. So erreichen uns immer wieder Berichte von Lesern, die Apple Pay in ausgewählten nicht nutzen können, obwohl das kontaktlose Bezahlen mit der Girokarte direkt funktioniert.

An dieser Stelle sei auch nochmal daran erinnert, dass sich die Kombination aus Sparkassen-Karte und Apple Pay nicht im Web und in Apps verwenden lässt. Dies soll erst im kommenden Jahr funktionieren. Möglicherweise wird damit verbunden dann auch die Sparkassen-IBAN bei Verwendung über Apple Pay vollständig verschlüsselt. Dies ist bei der Nutzung von Verkaufsterminals derzeit offenbar noch nicht der Fall.

Zu den Einsatzmöglichkeiten von Apple Pay und den verschiedenen in Deutschland üblichen Kartentypen wollen wir noch einmal auf die hier zu beachtenden Unterschiede hinweisen. Daraus geht dann auch hervor, warum die Girokarte in Deutschland derart populär ist. Wenn alles passt, könnt ihr damit nämlich auch das Brötchen beim Bäcker bezahlen, der eine Bezahlung mittels Kreditkarte ansonsten verweigert.

Kreditkarte: Wird dort akzeptiert wo Mastercard bzw. Visa dran steht und wird einmal monatlich abgebucht.

Debit-Kreditkarte: Wird dort akzeptiert wo Mastercard bzw. Visa dran steht wird aber direkt vom Konto abgebucht (Abbuchungs-Verhalten ähnlich wie Girocard).

Girocard: Wird auch da akzeptiert wo keine Kreditkarten (Master/Visa) akzeptiert werden (oft kleinere Läden wie Friseur oder Bäcker oder das Café um die Ecke).