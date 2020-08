Apple Pay mit Sparkassen-Karte startet in Deutschland

Die Sparkassen bieten Apple Pay jetzt auch in Verbindung mit der Girocard an. Die „Sparkassen-Card“ genannte Debitkarte lässt sich jetzt ebenso wie bisher die Kreditkarten des Instituts in der Apple Wallet hinterlegen. Damit können Sparkassenkunden die „beliebteste Karte in Deutschland“ jetzt ebenfalls mit Apple Pay verwenden.

Wir haben bereits im Juli auf die für diesen Monat geplante Neuerung hingewiesen. Die Die Kombination von Apple Pay mit einer echten Giro-Debit-Karte ist eine Premiere in Deutschland. Die Sparkassen hatten den anstehenden Start auf unseren Artikel hin offiziell bestätigt. Die Vorbereitungen zogen sich am Ende länger als geplant, mit dem heutigen Startschuss findet die Einführung dennoch noch im geplanten Zeitraum statt.