Sonos nennt Re-Design „mutig“: Entfernte Funktionen sollen zurückkehren

Eigentlich hatte Sonos fast alles richtig gemacht: Das große App-Update, das eine gänzlich neue Benutzeroberfläche einführte, die mit der gewohnten Struktur des Aufbaus der Fernbedienung brach, war nicht plötzlich, sondern erst nach vorheriger Ankündigung eingeführt worden.

Die Neugestaltung der App warf zudem nicht das gesamte Designkonzept über Bord, sondern behielt grundsätzliche Strukturen und gewohnte Handgriffe bei. Zudem betonte Sonos gleich zu Beginn, die Entwicklungsarbeit sei noch nicht abgeschlossen, weitere Updates würden folgen.

Bestandskunden unzufrieden

Das Feedback der Bestandskunden war dennoch verheerend. Plötzlich schien die Sonos-Anwendung nicht mehr in der Lage zu sein, die laufende Wiedergabeliste zu bearbeiten, ließ ihre Anwender plötzlich nach Standardfunktionen wie dem Wecker suchen und machte durch teils mehrere Sekunden Wartezeiten negativ auf sich aufmerksam. Kritik, die man bei Sonos nun direkt adressiert hat.

So hat das Unternehmen in einer Stellungnahme an ausgewählte Medienvertreter jetzt angekündigt, fehlende Funktionen nachreichen zu wollen und klopft sich gleichzeitig selbst auf die Schulter.

Laut Sonos habe man mit dem Redesign die „mutige Entscheidung getroffen“, das Kernprodukt der Marke von Grund auf neu zu gestalten. Die vorübergehenden Rückschritte seien erforderlich, um langfristig große Fortschritte zu erzielen. Die Überarbeitung der App ziele nicht nur darauf ab, Kundenwünschen gerecht zu werden, sondern sei zugleich entscheidend, um zukünftige Innovationen von Sonos zu unterstützen.

Das Unternehmen sei sich bewusst, dass es Funktionen gebe, die Bestandskunden gerne auch weiterhin nutzen würden. Es werde intensiv daran gearbeitet, diese Funktionen in den kommenden Monaten wieder einzuführen, zusammen mit weiteren Verbesserungen, die das App-Erlebnis noch besser machen sollen.

Fragen und Antworten am 14. Mai

Zudem hat das Unternehmen angekündigt, auf dem Community-Portal reddit.com ein sogenanntes AMA anzubieten. Die Fragestunde mit offiziellen Sonos-Mitarbeitern soll am 14. Mai stattfinden.