Für die Apple Watch: Belkin BoostCharge als Unterwegs-Stecker

Der Zubehörhersteller Belkin hat einen neuen Ladestecker für die Apple Watch vorgestellt, der das sogenannte BoostCharge-Portffolio des Anbieters um einen Ladepuck mit USB-C-Stecker ergänzt.

Das kompakte Unterwegs-Ladegerät ist in Weiß und Schwarz erhältlich und trägt einen Listenpreis von 39,99 Euro. Von Apple zertifiziert, ist das Accessoire mit allen Modellen der Apple Watch kompatibel und präsentiert sich als Reisebegleiter, der die Apple Watch am USB-C-Port des MacBooks, an externen Zusatzakkus oder direkt an Wand-Netzteilen mit Strom versorgen kann.

Die neuen Belkin-Modelle lassen sich bereits bei Amazon vorbestellen, sollen allerdings erst in einigen Wochen in die Auslieferung gehen. In diesem Zusammenhang darf angemerkt werden, dass die kompakten Ladegeräte von Belkin nicht die einzigen Unterwegs-Ladegeräte für die Apple Watch sind.

ESR-Stecker bereits für 29 Euro

Für 29 Euro ist gerade der vergleichbare Ladestecker von ESR erhältlich, der ebenfalls über einen USB-C-Port verfügt und sich zum Laden der Apple Watch direkt am Netzteil anbietet.

Noch etwas funktionaler ist das zweiseitige Ladegerät des Zubehöranbieters Satechi. Mit diesem lässt sich sowohl die Apple Watch mit Strom versorgen, als auch die drahtlosen Ladecase der Apple AirPods. Allerdings stets nur eine der beiden Optionen. Das gleichzeitige Laden von Apple Watch und AirPods ist nicht möglich.

2-in-1-Lösung von Satechi

Das 2-in-1-Ladegerät von Satechi ist für 49 Euro gelistet und eignet sich aufgrund seiner Größe vor allem für den Einsatz direkt an den Geräte-Ports von MacBook und iPad. Am Wand-Netzteil liegt, vor allem in Kombination mit dem AirPods-Ladecase, ein etwas zu großer Hebel auf dem kleinen USB-C-Stecker.

Der Griff zu Ladegeräten ohne Apple-Zertifikat sollte, vor allem, wenn es um die Apple Watch geht, unbedingt vermieden werden. Die inoffiziellen Ladegeräte sind oft deutlich dicker, als auf den Produktfotos suggeriert wird und laden häufig nur im Schneckentempo.