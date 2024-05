MagFix Pro: Gute Idee begeistert im Praxistest nicht

Die MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Modelle als Basis für magnetisch haftende Zusatzhalterungen zweckzuentfremden, ist keine neue Idee. Die Umsetzung des Zubehöranbieters XLayer, der den zusätzlichen Griff in seinem MagFix Pro um einen USB-C-Port und eine zweite Ladevorrichtung für die Apple Watch ergänzt hat, ist hingegen ziemlich neu und liefert nicht nur Altbekanntes, sondern einen echten Mehrwert für den Alltag in Apples Ökosystem.

Gerade iPhone-Anwender, die gern und viel auf ihren Geräten lesen, schätzen zusätzliche Halterungen und greifen dabei schon länger auch zu Lösungen wie den PopSockets, die inzwischen auch spezielle MagSafe-Optionen anbieten.

Bei XLayer springt zum vergleichbaren Preis noch ein kostenfreies iPhone und Apple Watch-Ladegerät mit heraus; warum also nicht zum 3-in-1-Halter greifen, der das Gerät auch noch in der Horizontalen aufrichten kann und so den Konsum längerer Videos ermöglicht.

Sandkörner machen Ring zur Fräse

Einen guten Grund gegen den Einsatz haben wir nach unserem mehrtägigen Test des MagFix Pro ausmachen können: Gelangen Schmutzpartikel und kleine Sandkörner zwischen die iPhone-Rückseite und den Haltering, können diese dazu führen, dass das Accessoire der iPhone-Rückseite oder der eingesetzten MagSafe-Hülle wie eine Fräse zusetzt. In unserem Fall dem Modern Leather Case von Nomad.

Der runde Ring animiert dazu, diesen je nach aktuellem Bedarf zu rotieren, ohne ihn zuvor von der iPhone-Rückseite zu entfernen. Sind Sandkörner zwischen Ring und Gerät eingeschlossen, werden diese mit-rotiert und hinterlassen ihre Spuren. Andere Lösungen wie etwa der magnetische MagGo-Griff 610 von Anker versuchen, dem Problem durch einen geringeren Oberflächenkontakt entgegenzuwirken. Dieses MagSafe-Modell von PopSocket ist so gestaltet, dass eine Rotation hier erst gar nicht möglich ist.

Lange Rede, kurzer Sinn: Der MagFix Pro von XLayer hält sein Produktversprechen zwar, dient als praktischer Griff, als iPhone-Ladegerät und zusätzlicher Apple-Watch-Charger, sollte allerdings lieber nicht rotiert werden, ansonsten gibt es für die veranschlagten 29,99 Euro auch noch eine Handvoll kreisrunde Kratzer als Gratis-Dreingabe.