Smart-eID: Digitaler Personalausweis erneut verschoben

Im vergangenen September hatte das Bundesinnenministerium angekündigt zuerst eine Handvoll ausgewählter Galaxy-Geräte des koreanischen Anbieters berücksichtigen zu wollen, ehe in einem zweiten Schritt andere Handys zum Zuge kommen sollen. Geplant war, die Smart-eID ab Dezember 2021 auf den Galaxy-Geräten und in der ersten Jahreshälfte 2022 dann auch auf dem iPhone nutzen zu können.

Während hinter den Kulissen derzeit an einer Neuauflage der ID Wallet Applikation gearbeitet wird, bereiten sich auch andere Marktteilnehmer auf den Start des digitalen Personalausweises vor. Unter anderem stellte sich im Februar die ID Wallet von Verimi vor , an der große Namen wie etwa die Allianz, Axel Springer, die Bundesdruckerei, die Deutsche Bahn und die Deutsche Bank beteiligt sind.

