fraenk: Rufnummernmitnahme per eSIM zunächst nur für Samsung

Der App-Tarif der hundertprozentigen Telekom-Tochter fraenk lässt beim Wechsel in den eigenen Tarif ab sofort auch die Rufnummernmitnahme via eSIM zu. Gestartet wird das neue Feature zunächst allerdings nur für Smartphones vom Hersteller Samsung. Kunden, die ihre Rufnummer zu fraenk mitnehmen möchten, bekommen während des Bestellprozesses (neben der Triple-SIM) dann auch eine eSIM angeboten. Für Kunden mit einem iPhone soll die Rufnummernmitnahme via eSIM in den kommenden Wochen eingeführt.

