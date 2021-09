Digital-Perso: Auf Galaxy noch 2021, auf iPhone erst 2022

So plant das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat in einem ersten Schritt ausschließlich Geräte aus der Reihe Samsung Galaxy S zu unterstützen. Mit diesen werden die ersten Bürgerinnen und Bürger die Smart-eID dann ab Dezember 2021 nutzen können.

Aus Anlass des zum Monatsanfang in Kraft getretenen Smart-eID-Gesetzes hat die Bundesregierung heute nun ihren groben Fahrplan zur Implementierung des Digital-Perso (Smart-eID) vorgelegt . Aus diesem geht hervor, dass iPhone-Nutzer zur initialen Bereitstellung des digitalen Personalausweises erst mal in die Röhre schauen werden.

In Amerika weisen sich die ersten Nutzer bereits mit dem Griff zum iPhone aus, in Deutschland werden wir uns plötzlich doch noch eine Weile gedulden müssen. Eigentlich hatte die Bundesregierung angekündigt , den Personalausweis bereits im Sommer 2021 auf dem Smartphone ablegen zu wollen, um damit ihrer Verpflichtung aus dem Onlinezugangsgesetz nachzukommen.

