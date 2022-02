Verimi ID-Wallet: Personalausweis und Führerschein auf dem iPhone

Die Verimi-App will hier nun eine bessere Performance abliefern und verspricht „höchste Datensicherheit“, einen Aufbau nach den Prinzipien der „selbst-souveränen Identitäten“ (SSI) und eine Zertifizierung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Wir erinnern uns: Am 27. September stellte der damalige CSU-Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, die ID-Wallet-Applikation als offiziell sanktionierte Möglichkeit vor, Personalausweis und Führerschein auf dem iPhone mitzuführen. Nach mehrtägiger Unerreichbarkeit wurde die App am 29. September dann wieder aus dem App Store entfernt und bis heute nicht von einem Nachfolger beerbt.

Die Verimi-Plattform kennt ihr bereits aus unserer vergangenen Berichterstattung . Das in Berlin ansässige Unternehmen, zu dessen Gesellschafterkreis zahlreiche große Namen wie etwa die Allianz, Axel Springer, die Bundesdruckerei, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Telekom, Here Technologies, die Mercedes-Benz Group, Samsung und Volkswagen gehören, bietet seit November 2020 eine App zur Aufbewahrung des eigenen Personalausweises an.

