Apple Pay: Apple listet 9 neue Banking-Partner in Deutschland

In der Nacht zum Dienstag hat Apple die offizielle Übersicht der weltweit aktiven Apple Pay Partner aktualisiert und auch den Abschnitt der deutschen Banken (nach langer Ruhezeit) mal wieder angefasst. Hinzugekommen sind neun neue Einträge, die allerdings noch nicht die Targobank beinhalten.

Noch ohne die Targobank

Das in Düsseldorf ansässige Finanzhaus hatte erst kürzlich erklärt sich in Sachen Apple Pay „auf der Zielgeraden“ zu befinden und wurde als Kandidat für eine schleunige Integration in Apples Bezahlsystem gehandelt.

Hallo Uwe, in Sachen Apple Pay befinden wir uns auf der Zielgeraden. Wir werden Ihnen in Kürze diesen Service anbieten können. Wir bitten noch um ein wenig Geduld. VG^JH — TARGOBANK (@TARGOBANK) March 8, 2022

Frisch in die Liste aufgenommen wurden: Emburse, Engel & Völkers, Payquicker, Paysure, SumUp, SWAN, SweepBank , TF Bank und Vivid Money.

Was beim Blick auf die Neuzugänge auffällt ist, dass Apple mit SumUp und Vivid Money zwei Anbieter listet, die ihren Nutzern auch in Deutschland schon länger die Nutzung von Apple Pay angeboten haben. Apple scheint hier geradezuziehen, was bei den letzten Updates der offiziellen Übersicht unter den Tisch gefallen ist bzw. bislang mit anderen Länder-Zuordnungen versehen war.

Insgesamt 75 Partner in Deutschland

Insgesamt ist Apples Liste der deutschen Apple Pay Partner von 66 auf 75 angewachsen, dabei sind bei weitem nicht alle Neuzugänge auch im klassischen Bankgeschäft aktiv.