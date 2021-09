Digitaler Führerschein angreifbar: ID Wallet-App verschwindet aus dem App Store

Der Relaunch der App wird verbunden mit bereits geplanten umfangreichen Verbesserungen an der Nutzerinnen- und Nutzerführung sowie am Design. Die ID Wallet werden wir nach den Tests und Weiterentwicklungen in einigen Wochen wieder neu in den App Stores verfügbar machen. Bis dahin bitten wir um ein wenig Geduld, weitere Informationen werden auf dieser Webseite veröffentlicht .

An den Namen Lilith Wittmann werden sich regelmäßige ifun.de-Leser erinnern. Die Digital-Aktivisten hatte erst im vergangenen Monat wieder für Schlagzeilen und eine öffentliche Entschuldigung der CDU gesorgt. Die Partei war rechtlich gegen Wittmann vorgegangen nachdem diese Schwachstellen in der offiziellen Connect-App der CDU- und der CSU-App aufgedeckt und öffentlich gemacht hatte .

Die Bereitstellung des digitalen Führerscheins am 23. September scheint sich vom noch tolerierbar-verstolperten Rollout gerade in ein mittelmäßiges Digitalisierungs-Desaster zu verwandeln.

