Siri AI im Praxistest: Erste Entwickler zeigen die neue KI in Aktion

Eine der auffälligsten WWDC-Ankündigungen des gestrigen Abends war die neue Siri AI. Anders als in vielen früheren Präsentationen zeigte Apple die neue Version des Assistenten dabei ungewöhnlich ausführlich im Live-Einsatz.

Die Demonstrationen liefen direkt auf den Geräten der Präsentatoren, inklusive sichtbarer Wartezeiten und Rückfragen. Genau diese Szenen sorgten nach der Keynote für Diskussionen, schließlich hatte Apple in den vergangenen Jahren mehrfach Funktionen vorgestellt, die später verspätet oder nur eingeschränkt erschienen.

Inzwischen tauchen die ersten Videos von Entwicklern auf, die Zugriff auf die neue Siri-Beta erhalten haben. Die gezeigten Tests legen nahe, dass die während der Keynote präsentierten Kernfunktionen tatsächlich bereits funktionieren.

Siri findet Informationen aus alten Gesprächen

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit ein Video, das Apples neue Funktion zum Verständnis persönlicher Inhalte demonstriert. Der Entwickler fragt Siri nach dem Namen einer Trinkflasche, die seine Mutter ihm einige Tage zuvor empfohlen hatte.

Anstatt lediglich das Web zu durchsuchen, durchsucht Siri die vorhandenen Nachrichtenverläufe, findet die betreffende Unterhaltung und liefert den Markennamen inklusive Kontext zurück. Das gezeigte Ergebnis entspricht exakt dem Produkt, das zuvor in der Konversation erwähnt wurde.

Genau solche Szenarien hatte Apple während der WWDC als zentrale Stärke von Siri AI hervorgehoben. Der Assistent soll künftig E-Mails, Nachrichten, Notizen, Fotos und andere persönliche Inhalte miteinander verknüpfen können, um Fragen zu beantworten, die bislang weit über klassische Sprachbefehle hinausgehen.

Warteliste und Beta-Start angekündigt

Parallel berichten erste Entwickler, dass Apple Siri AI zunächst über ein Wartelistensystem freischaltet. Offenbar erhalten nicht alle Nutzer der Entwickler-Beta sofort Zugriff auf sämtliche Funktionen.

Apple selbst bezeichnet Siri AI derzeit ausdrücklich als Beta-Version. Auf den neuen Produktseiten beschreibt das Unternehmen den Assistenten als deutlich gesprächiger, leistungsfähiger und persönlicher als bisher. Nutzer sollen offene Fragen stellen, längere Gespräche führen, Informationen aus ihren Anwendungen abrufen und Unterhaltungen über eine neue Siri-Applikation geräteübergreifend fortsetzen können.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen der Zugriff auf persönliche Inhalte, Aktionen innerhalb von Anwendungen, aktuelle Informationen aus dem Internet sowie eine neue Gesprächsansicht, die sich eher an Chatbots als an klassischen Sprachassistenten orientiert.

Ob die neue Siri die hohen Erwartungen dauerhaft erfüllen kann, wird sich erst im Alltag zeigen. Die ersten Entwicklervideos liefern jedoch einen interessanten Hinweis darauf, dass Apple die diesjährigen KI-Demonstrationen deutlich näher am tatsächlichen Produkt gehalten haben könnte, als während der beiden vergangenen Entwicklerkonferenzen.

Siri AI soll später in diesem Jahr zunächst in englischer Sprache starten. In der Europäischen Union hat Apple die Einführung auf iPhone und iPad jedoch bereits auf unbestimmte Zeit verschoben.