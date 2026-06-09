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Neue Funktionen erst ab iPhone 17 Pro

Als KI-iPhone verkauft: Siri-Neuerungen lassen das iPhone 16 außen vor
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Für Nutzer in Europa stellt sich die Frage nach den neuen Siri-Funktionen vorerst nur theoretisch. Apple macht die erweiterten KI-Funktionen zum Start im Herbst nicht überall verfügbar, und gerade auf dem iPhone bleiben europäische Anwender erst mal außen vor. Wer ein aktuelles iPhone in Deutschland nutzt, bekommt die neuen Möglichkeiten also ohnehin nicht in vollem Umfang zu sehen.

Iphone Siri Ai Funktionen

Davon unabhängig wirft Apples neue Geräteabgrenzung Fragen auf. Denn selbst dort, wo die nächste Siri-Generation verfügbar sein wird, gehören iPhone 16 und iPhone 16 Plus offenbar nicht zu den Geräten, die alle neuen Funktionen erhalten. Ausgerechnet jene Modelle also, die Apple im September 2024 ausdrücklich als „für Apple Intelligence entwickelt“ vorgestellt hatte.

Neue Funktionen erst ab iPhone 17 Pro

Apple nennt für sein leistungsstärkstes On-Device-Modell nun deutlich höhere Anforderungen. Funktionen wie ausdrucksstarke Stimmen und eine fortschrittlichere Diktierfunktion setzen unter iOS demnach mindestens ein iPhone Air, ein iPhone 17 Pro oder ein iPhone 17 Pro Max voraus. Auf dem iPad ist ein M4-Modell mit mindestens 12 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher erforderlich, auf dem Mac ein M3-Gerät mit ebenfalls mindestens 12 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher.

Iphone 16 Bento

iPhone 16: Die Funktionsbeschreibung zur Geräte-Präsentation

Für Käufer des iPhone 16 ist das erklärungsbedürftig. Apple hatte die Geräte nicht nur mit Kamerasteuerung, A18-Chip und längerer Akkulaufzeit beworben, sondern auch mit Apple Intelligence. In der damaligen Pressemitteilung hieß es, die iPhone-16-Modelle seien für das persönliche intelligente System entwickelt worden, das persönlichen Kontext versteht und die Privatsphäre schützt. Auch Siri spielte in dieser Darstellung eine zentrale Rolle. Der Assistent sollte natürlicher werden, Folgefragen besser einordnen, Displayinhalte erkennen und Aktionen in sowie zwischen Apps ausführen können.

Ein Versprechen mit Einschränkungen

Technisch lässt sich Apples Entscheidung mit höheren Anforderungen an lokale Modelle, Arbeitsspeicher und Rechenleistung erklären. Kommunikativ bleibt sie schwierig. Das iPhone 16 wurde im Herbst 2024 als Einstieg in Apples KI-Zukunft verkauft. Dass nun ausgerechnet sichtbare Siri-Bausteine an neuere Geräte gebunden werden, schwächt dieses Versprechen nachträglich ab.

In Apples damaliger Kompatibilitätsliste wurden neben allen iPhone-16-Modellen sogar das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max berücksichtigt.

Apple Intelligence Bento 2026 Wwdc

Für hiesige Nutzer ergibt sich damit ein doppelter Vorbehalt: Viele Funktionen starten nicht in Europa, und einige der kommenden Siri-Neuerungen erreichen nicht einmal alle Geräte, die ursprünglich als KI-tauglich beworben wurden.

Das iPhone 16 bleibt damit zwar ein aktuelles und leistungsfähiges Smartphone. Als zukunftstaugliches KI-iPhone, wie es die Vorstellung im September 2024 nahelegte, lässt es sich rückblickend aber nur noch mit Einschränkungen beschreiben.
09. Juni 2026 um 07:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    80 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Es ist doch kein Problem, andere bauen auch tolle Handys. Und den AI Zug hat Apple eh verpasst.

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  • Sollen sie Siri einfach für andere Assistenten öffnen und gut ist. Das läuft dann warscheinlich auch bis zum iPhone X…

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    • Hast Du schon mal ein lokales LLM auf einem iPhone XS laufen lassen? Falls ja, dann weißt Du, wie wenig das taugt. Auf meinem iPhone 13 ist lokale KI schon nicht mehr für den Alltagseinsatz als Chat-Assistent geeignet. Als Systemweiten Assistenten mag ich mir das gar nicht vorstellen.

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    • Soweit war Apple auch: „Apple habe dafür extra einen „Trusted System Agent“ vorgeschlagen, mit dem andere KI-Modelle dieselben Fähigkeiten wie Siri AI erhalten würden. Dies habe das Unternehmen über einen Zeitraum von 18 Monaten umsetzen wollen, doch die Europäische Kommission habe das abgelehnt.“

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  • Die Enttäuschung meinerseits ist enorm. Dann die Verspätung. Die Spielchen und die nicht klare Kommunikation ist echt bedauerlich. Tja…

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  • Ihr schreibt hier aber rein iPhone 16. Also iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Was ist denn mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max?

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  • Dann wird es vielleicht mit der Klage nicht so lange dauern

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    • Die wird sicher kommen. Aber Apple tut recht daran, lieber jedem iPhone 16 Käufer nachträglich eine Entschädigung von 20 Dollar zu zahlen, als die Basis für die Zukunft wegen einer Generation nicht ordentlich zu legen.

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  • Apple könnte einfach verschiedene WWDC zusammenstellen:
    – die US IPhone 17 Version mit 60 Minuten
    – die EU IPhone 17 Version mit 10 Minuten
    – die EU IPhone 16 und älter Version mit 3 Minuten

    Vielen würden sich dann viel Zeit beim Schauen der Konferenz sparen.

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  • Nicht einmal das normale iPhone 17 hat genug Power? Dabei hat das sogar einen besseren SoC als das MacBook Neo. Also ist ein Smartphone-Chip leistungsfähiger als ein Notebook-Chip aber bekommt keine KI vernünftig zum Laufen? Irgendwas ist da komisch.

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  • Blah, bis das in die EU kommt, gibt es das iPhone 19. Kann man also ganz entspannt bleiben.

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  • Sehr enttäuschend. Habe extra das 16 für AI gekauft und werde bestimmt nicht dafür erneut upgraden.

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  • KI braucht halt Speicher.. Anscheinend hat sich Apple von ihren eigenen Aussagen blenden lassen, dass man nicht soviel Speicher bei Apple braucht.
    Da werden die neuen Modelle durch die Speicherkrise wohl deutlich teurer. Und noch ein Grund die einfachen 18er erst nächstes Jahr zu bringen, in der Hoffnung, dass RAM dann wieder etwas günstiger ist.

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  • Apple Intelligence on iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, and visionOS 27 is available on all iPhone 16 models and later, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), iPad models with M1 and later, MacBook Neo (A18 Pro), Mac models with M1 and later, Apple Vision Pro with M2 and later, Apple Watch Series 9 and later, Apple Watch Ultra 2 and later, and Apple Watch SE 3 when paired with an Apple Intelligence–enabled iPhone nearby, with Siri and device language set to Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, or Vietnamese. Some features may not be available in all regions or languages. Some devices may not be available in all regions.

    Quelle: https://www.apple.com/os/ios/?version=no-hero
    Fußnote 4

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  • Ich bin der Meinung, dieser Schachzug kann für Apple nun durchaus mit einer fatale Niederlage enden.
    Du hältst die Kunden auf Dauer nicht, indem du sie mit solchen Maschen versuchst, an dich zu binden und neue Hardware zu kaufen.
    Das ganze Thema KI/AI kann ja mittlerweile mit den Apps der diversen Anbieter direkt angesteuert werden. Also werden die Umsätze sich dort vermehren und Apple wird noch weiter ins Hintertreffen geraten. Wundert mich wie eine Firma, die so viel Kapital im Rücken hat und intelligente Leute im Management, auf so dumme Ideen kommt.
    Solche Fehler hat man schon bei anderen Firmen beobachtet, Nokia, Siemens, Sonos, Sony…
    Aber egal. Das öffnet das Geschäft halt für andere neue und Startups.

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  • Apple ist durch. Mein nächstes Smartphone wird dann wohl ein Nothing

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  • Bestätigt die Regel: Nie etwas kaufen was eine angekündigte Funktion hat. Erst kaufen wenn die Funktion da ist. Dann wird man nicht enttäuscht.

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  • Da hat der Buchhalter zum Abschied noch mal einen rausgehauenen.

    In den USA wird sicher eine Sammelklage kommen.

    Aber ehrlich, wer kauft denn auch ein Gerät auf ein Versprechen hin, „kommt später“
    Dann wartet man bis die Funktion wirklich da ist.
    Oder entscheidet sich für das Gerät, weil man es ansonsten auch toll findet.

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  • Da könnte man doch wg fehlen zugesicherter Eigenschaften innerhalb von 2 Jahre den Kaufvertrag wandeln?

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  • Das 15 Pro Max wurde übrigens auch schon als KI-iPhone verkauft….

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  • Apple bekommt mal wieder den Hals nicht voll genug. Sie haben es wieder einmal verkacxx

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  • Ab dem iPhone 20 ist Siri Ai dann vermutlich serienreif.

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  • Falsch Leute!

    Alle Funktionen werden auch auf den 16er Modellen laufen – dann eben nur nicht On-Device, sondern über Server!

    Bitte erst recherchieren bevor sowas gepostet wird!

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  • Das iPhone 15 Pro hat mir Apple auch als Apple Intelligence Gerät verkauft!

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  • Wird wohl auch in Europa Zeit für Sammelklagen gegen Apple.

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  • Jeder, der lesen kann, erkennt, dass Apple AI durchaus auch auf älteren Geräten möglich sein wird, dann eben nur nicht lokal. Von daher kann ich hier etliche Kommentare einfach nicht verstehen bzw. nachvollziehen

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  • Dieser Laden ist unter Cook zu primitiven, unfähigen Abzockerbude mutiert.

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    • Deswegen ist der Aktienkurs unter Tim Cook auch um 2000% gestiegen, oder? Was glaubst Du, was der Zweck einer Firma ist? Überraschung: Geld zu verdienen. Nichts mehr. Ihr tut hier alle so, als sei Apple ein wohltätiges Unternehmen, das mit Magie alle Wünsche der Kunden erfüllt.

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  • Also mein Hals auf Apple schwillt in den letzten 2 Jahren immer weiter an.
    Langsam reicht es mir!

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  • Na eigentlich ist die KI-Funktion („Apple AI“) eine sogenannte zugesicherte Eigenschaft gewesen -bis auf die Einschränkung, dass es nicht sofort verfügbar sei. Aus Verbraucherschutzsicht wären sicherlich Chancen gegeben, von Apple Schadenersatz, Nachbesserung oder Wandlung des Kaufpreises zu verlangen. Mal sehen, was nun so passiert.

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