Trendobjekt für 16 Euro
Verkabelt statt Bluetooth: Apples EarPods sind plötzlich wieder gefragt
Wer derzeit mit offenen Augen durch Innenstädte, Fußgängerzonen oder über Schulhöfe geht, dem fällt ein ungewöhnlicher Trend auf: Immer mehr Jugendliche tragen wieder kabelgebundene Kopfhörer. Die weißen Ohrhörer mit baumelndem Kabel, die vor einigen Jahren noch als Relikt aus der Vor-AirPods-Zeit galten, sind zurück im Alltag.
Zu beginn des laufenden Jahres sind die Umsätze mit kabelgebundenen Kopfhörern um beachtliche 20 Prozent gestiegen.
Dabei handelt es sich nicht (nur) um einen nostalgischen Rückgriff. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram haben sich klassische Ohrhörer längst zu einem sichtbaren Accessoire entwickelt. Prominente, Musiker und Sportler greifen wieder zu verkabelten Modellen. Gleichzeitig wächst bei vielen Nutzern der Wunsch nach einfacherer Technik, die ohne Akkus, Ladehüllen und Bluetooth-Verbindungen auskommt.
Zwischen Nostalgie und Pragmatismus
Der Trend folgt einem Muster, das sich auch in anderen Bereichen beobachten lässt: Analoge Kameras, Gaming-Handhelds und physische Datenträger erleben seit einiger Zeit eine Renaissance. Gerade jüngere Nutzer, die mit vollständig digitalisierten Geräten aufgewachsen sind, entdecken ältere Technik neu.
Kabelkopfhörer passen in dieses Bild. Sie funktionieren sofort nach dem Einstecken, müssen nicht gekoppelt werden und benötigen keinen eigenen Akku. Wer schon einmal mit leeren Bluetooth-Kopfhörern unterwegs war oder einen einzelnen Ohrhörer verloren hat, kennt die praktischen Vorteile kabelgebundener Alternativen.
Auch die Sprachqualität spricht in vielen Situationen für die klassische Bauweise. Das Mikrofon befindet sich direkt am Kabel und damit näher am Mund. Dadurch wirken Sprachaufnahmen oft natürlicher als bei manchen drahtlosen Modellen.
EarPods gehören zu den letzten ihrer Art
Besonders sichtbar ist die Rückkehr der Apple EarPods. Die Ohrhörer wurden früher jedem iPhone beigelegt, verschwanden jedoch mit dem Wechsel auf drahtlose Kopfhörer zunehmend aus dem Fokus. Apple verkauft die EarPods weiterhin und bietet inzwischen auch eine Variante mit USB-C-Anschluss an.
Für Nutzer aktueller iPhone-Modelle entfällt damit die Notwendigkeit zusätzlicher Adapter. Die Ohrhörer lassen sich direkt mit iPhone, iPad oder Mac verbinden. Über die integrierte Fernbedienung können Lautstärke, Musikwiedergabe und Anrufe gesteuert werden. Auch Siri lässt sich darüber aufrufen.
Klanglich können die EarPods zwar nicht mit modernen In-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung konkurrieren. Für Podcasts, Telefonate und den täglichen Musikgenuss liefern sie jedoch eine solide Leistung.
Aktuell sind die Apple EarPods mit USB-C-Anschluss bereits für rund 16 Euro erhältlich. Damit gehören sie zu den günstigsten Produkten im Apple-Sortiment.
Danke für den Tipp. Direkt 2 bestellen. Bisher sind alle Airpods nach 1-3 Jahren nicht mehr nutzbar gewesen, da einer der beiden nicht mehr geladen hat.
Airpods sind deshalb für mich gestorben.
Meine AirPods Pro der ersten Generation wollen einfach nicht kaputt gehen. So unterschiedlich kann es sein.
Ja hier auch.
++1
Dito. Meine haben eine Hausbaustelle mit vielen Schleifarbeiten (Putz und Holz) überlebt. Nutze sie immer noch beim Sport, da das ANC gelitten hat.
Meine AirPods Pro der ersten Generation sind pünktlich nach 24 Monaten defekt gewesen wegen einem unerträglichen Rauschen. Garantie oder Kulanz Fehlanzeige. Kein Einzelfall.
Das gleiche bei mir. Nach 24 Monaten kaputt :(
Meine auch nicht, nachdem ich sie während der Garantiezeit 3 mal tauschen musste weil sie geklackert und audio probleme hatten. aber seit dem geht es. Die Akkus sind mittlerweile rotze aber das ist normal. Das erlebnis mit der ersten generation war aber so schlecht, dass ich mir nie wieder welche holen werde. Da hat Apple echt nicht abgeliefert.
Meistens nur ein Problem mit dem Kontakt, welches man beheben kann durch Reinigung.
Aber gut dann kauft man zwei neue Paar mit Kabel.
In deinem letzten Satz steckt so viel Unterschwelliges. Deine Mutter und Oma wissen darüber sicherlich auch Bescheid und reinigen die Kontakte, da sie das von selbst wissen – ohne dich zu fragen. Ich wette sie oder du selbst haben schon etwas bezahlt wobei es für andere ein Fingerschnipp gewesen wäre.
Die Oma mit AirPods, wer kennt es nicht…
Hier gehts halt darum das man Lieber X€ für neue Kopfhöhrer ausgibt als mal zu schauen was mit den AirPods los ist, das reinigen des Ladeports bei iPhones wenn es nicht lädt kennen ja auch die meisten. Meine Airpods Pro 1 und auch die normalen der 2. Gen leben immer noch.
#deinemudda
@Davo
Wo lebst du den? Unzählige Damen über 50 und 60 sind Omas und haben AirPods.
Erschreckend was du da für ein Bild hast.
Allein alle Omas in meiner Familie haben AirPods.
Und viel Omas und Opas von Freunden und Bekannten, bei denen man zum Geburtstag etc. eingeladen ist haben welche.
Die haben sogar Laptops, Handys und machen Home Office.
Die müssen ja alle auch bis 63+ arbeiten.
Wirklich verrückt dein Weltbild.
Kann man aber einzeln nachkaufen. Ebenso das Case.
Und dafür nahezu den gleichen Preis zahlen wie für ein neues Produkt.
Gute Entscheidung – Kabel ist immer noch die beste Verbindung, egal wie toll die Bluetooth-Protokolle mittlerweile sind.
Ich nutze auch Sennheiser InEars mit Kabel und Adapter am iPhone, sind immer noch klanglich die besser Wahl als AirPod2 Pro
Hab die AirPods auch nur wegen des ANC für‘s Fitnessstudio angeschafft und weil ich sehr günstig rangekommen bin.
2x USB-C Variante liegt bei mir als Reserve rum, konsumiere allerdings so gut wie keine Medien über Kopfhörer.
zum telefonieren wirklich top aber zum Musik hören, oder im Bus oder im Flugzeug sind die Airpod Pro für mich unschlagbar, weil die Rauschunterdrückung wunderbar ist
Geräuschunterdrückung
Das ist werde eine Rausch, noch eine Geräuschunterdrückung, man nennt das Active Noise Cancellation (ANC) übersetzt aktive Geräuschunterdrückung…
(so nun hat das Klugscheisserle wieder Pause)
Dafür verhak ich mich laufend in den Kabeln, reiss mir die Hörer aus den Ohren oder noch schlimmer, das Phone aus der Hand.
Und dass das Mikro näher am Mund ist, ist auch nur dann gegeben wenn man es vor den Mund hält.
Ich für meinen Teil bin mehr als glücklich über die kabellose Welt
Hat mich mein iPhone 6s gekostet… Mistkabel …
Mir den AirPods kann man aber nicht draußen telefonieren. Da bekommt man echt immer was vom Gesprächspartner zu hören. Kann ich aber verstehen, das Mikro ist oben am Ohr, Wind geht, naja. Ist halt nicht gut. Nur nervig da ich heute immer mit dem iPhone am Ohr halten draußen telefonieren muss. Dem kann der Wind nichts anhaben und ich werde gut verstanden. Das war mit den alten EarPods besser. Da habe ich dann das Mikrofon mit der Hand vor Wind geschützt direkt vor den Mund gehalten.
+1
Ich mochte meine ersten AirPods richtig gerne. Bis der Akku im Eimer war und ich mir damit die Kosten-Nutzen-Frage gestellt hab.
Seitdem habe ich meine Lightning EarPods im Einsatz. Ein Traum. Einstecken und es geht.
Wenn jetzt noch die Klinke zurückkommt, ginge auch Laden und Hören wieder gleichzeitig (ja ich weiß, Adapter und so)
… man darf wohl mal träumen…
Ich träume auch ;-)
Vor allem wenn man Musik nicht nur direkt hören möchte, sondern an einem Audioanlage (Mixer ect) anschließen möchte.
Wenn Apple einen iPod Classic rausbringen würde mit SSD und WLAN, der sowohl iTunes in the Cloud, als auch Apple Music unterstützt – ich glaube nicht nur ich wäre Feuer und Flamme! Würde ich sofort kaufen, zum nur mal so Abschalten, ohne Handy…
Den iPod Touch von 2019 bekommt man noch von einigen Anbietern :)
Flugmodus und schon hast Du das was Du willst.
Flugmodus anmachen, fertig.
Manche tun echt so, als wollten sie die Ruhe obwohl sie sie dann bewusst nicht wählen.
Dann noch mit gescheiten leistungsstarken 3,5mm Anschluss… wäre dabei!
Ha, da bin ich ja voll im Trend! Letztens war ich am Reisen und hatte ich meine AirPods Pro vergessen. Schnell ein paar EarPods geholt – und seit dem sind sie meine täglichen Begleiter. Ich habe wieder gemerkt, wie sehr in den losen Halt bevorzuge, bei wichtigen Telefonaten muss ich mir keine Gedanken machen, ob sie geladen sind etc. Reinstecken, fertig. Ich überlege jetzt, auf die AirPods 4 NC zu wechseln. Bisschen was aus beiden Welten.
AirPods 4 NC !!! Beste!
Bin vor nem Jahr ebenfalls wegen der besseren Sprachqualität zurück zu den klassichen Earpods gewechselt und genieße die Einfachheit jedes Mal aufs neue (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
Gamechanger im Vergleich zur damaligen Zeit: ein kleiner Beutel für die Earpods, damit sie nicht verfärben von den Jeans oder sich mit den Schlüsseln verheddern. So in etwa (hab meine in nen Zubehörladen um die Ecke gekauft): https://www.amazon.de/Aufbewahrungstaschen-Schutztasche-selbstschließende-Aufbewahrungstasche-hochelastischem/dp/B0BX68WYJ7/
Das Problem stellt sich mir nicht. Da ich In-Ear Hörgeräte tragen muss, wurde mir die Entscheidung abgenommen. Die kann ich zwar mit dem iPhone koppeln und rudimentäre Einstellmöglichkeiten bzgl. Ton sind auch da – aber mit gutem Sound hat das wenig zu tun.
Mein Rat: passt auf eure Ohren auf und schont sie, damit ihr im Alter auch noch AirPods tragen könnt.
Was ist denn mit der HF Rückstrahlung, die über das Kabel transportiert wird. Das interessierte niemanden mehr ?
So gut wie keine da die Kabel geschirm sind…
@Dennis123:
Ich habe recherchiert und einen Artikel aus dem Jahr 2009 gefunden. Es ging um die Rückführung der HF vom Sender im Smartphone über das Kopfhörerkabel direkt zum Ohr. Das wurde damals mehrfach gemessen – der Antennen-Effekt des Kabels wurde bestätigt, aber die Kopfbelastung war trotzdem deutlich geringer als mit Handy direkt am Ohr. Quelle: Gesundheitstipp / diagnose:funk.
Da hilft ein Alu Hut
Alu Hut – Lustig – Ha Ha
Das was an Strahlung von so einem kleinen Käbelchen kommt dürfte nochmal deutlich unter dem liegen was die Smartphones selbst bereits produzieren.
Das ist richtig, aber es kommt auf die Position an:
Beim Kabelkopfhörer ist die zusätzliche HF vom Kabel selbst minimal. Das Problem ist nicht, dass das Kabel eigene Strahlung erzeugt, sondern dass es die HF vom Smartphone-Sender zum Ohr führt – das Kabel wirkt als Antenne/Zuleitung.
Der Vergleich:
• Smartphone sendet 200–1000 mW (Mobilfunk)
• Das Kabel “leitet” diese HF weiter, erzeugt aber keine eigene Strahlung
• Bluetooth-Kopfhörer: nur 1–2,5 mW, aber die Antenne sitzt direkt im Ohr
Die Frage ist also: Kleineres Risiko durch weniger Sendeleistung (Bluetooth) oder durch weiter entfernten Sender (Kabel + Handy weg vom Kopf), trotz Antennen-Effekt des Kabels?
Der damalige Befund zeigte: Trotz Antennen-Effekt war die Kopfbelastung mit Kabel + Handy 1 m entfernt ca. 25 niedriger als Handy direkt am Ohr.
Und Du meinst die Strahlung des Kabels ist bedenklicher als die Funkeinheit der Airpods, die Du Dir praktisch direkt ins Hirn stopfst?
Da friert eher die Hölle zu, als dass ich mir nochmal kabelgebundene hartplastik Dinger ins Ohr stopfe. Die halten schlecht und man verheddert sich im Kabel. Für zu Hause im Sitzen auf der Couch telefonierend mag das ein UseCase sein, aber ansonsten ist das Kabel doch totaler Murks. Sobald du das Zuhause verlässt, sind die Dinger ein einziger fail. Beim Sport, Fahrradfahren etc unfassbar nervig. Allein der fehlende Transparenzmodus…
+1
Zuhause im Homeoffice sowie im Büro und im Zug für Teams- Konferenzen sind die EarPods absolut immer zuverlässig, Sprachqualität top und praktisch zu transportieren – auch im Vergleich zu klassischen teuren Headsets, die bei uns vom Arbeitgeber verteilt werden und deren Akku ständig ausfällt. Zu alledem sind EarPods halt noch unschlagbar günstig.
Jupp. Nachhaltigkeit im Prinzip 100%. Ich habe heute noch zwei Headsets mit Klinkenanschluss die funktionieren völlig problemlos. Akku Varianten leben idR deutlich kürzer.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hab mir auch schon vor einiger Zeit wieder welche geholt! Man steckt die Dinger ein, und das Gespräch kann man sofort weiterführen. Bei dem Bluetooth dauert es immer einen Moment, bis es koppelt. Altes muss somit nicht immer schlecht sein und hat sich somit auch bewährt.
Ich hab die Kabeldinger auch lange benutzt, aber man verheddert sich da drin, reißt sich die Ohrhörer, oder noch schlimmer das iPhone aus der Tasche, wenn man mal irgendwo lang läuft… ich liebe die kabellose Welt der Kopfhörer.
Und zur Haltbarkeit kann ich nur sagen, dass meine AirPods der ersten Generation immer noch funktionieren und ich sie auch häufig benutze, die dürften also gut neun Jahre alt sein.
Übrigens: Bei oneearpod kann man einzelne Kopfhörer und Cases nachkaufen, falls mal etwas kaputt geht.
Da wechsele ich bald auch wieder hin, macht Apple so weiter (wahrscheinlich nicht, haha)! Aber weiß zum Thema so ein bisschen passt: Schaut wer von euch am Apple TV Filme über Kopfhörer zu zweit? Da es hier hellhörig ist und wir Abend gar nicht anderes schauen könnten, nutzen meine Frau und ich unsere AirPods Pro. Aber seit Neusten ist es so, dass dadurch ihre AirPods ständig in meine Cloud wandern. Wenn ich dann am nächsten Tag telefoniere, sie dann ihre Kopfhörer einsetzt, wandert das Gespräch zu ihr rüber. Das war früher nie so! Ich muss dann immer am iPhone oder an meinem iPad ihre AirPods entfernen. Gefühlt mache ich das gerade jeden Tag.
So soll das aber wirklich nicht sein. Wir machen das auch oft aber nun etwas länger nicht mehr. Heute Abend teste ich es aber gerne. Das wäre doch wirklich nicht schön. Das Apple TV nimmt da nämlich eigentlich eine Sonderstellung ein, was die AirPods angeht.
Da wachen einige aus dem Koma auf, geiler Trend, das lässt hoffen.
Wenn die jetzt noch anfangen gute Musik selber zu kaufen, statt 24/7 Konsummüll zu streamen, werden sie wieder menschlicher.
Du hast schon gemerkt, dass Dein Nutzername „AI“ ist? Und Du redest von mehr Menschlichkiet?
Wenn Musik (für mein Empfinden) wirklich gut ist kaufe ich sie tatsächlich sogar als Vinyl. Wenn man die Platte manuell auflegt hat man einen ganz anderen Bezug zur Musik als wenn man nur in irgendeiner App auf ‚Play‘ drückt. Spotify und co habe ich kein Abo.
Nutze bisher nur die kabelgebundene Variante, hab gar keine AirPods. Hauptsächlich wegen dem „Aufladen“ müssen, wenn man sie braucht. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Flugzeug fehlt die Geräuschunterdrückung, aber (i) Flugzeug nutze ich sehr sehr selten und (ii) in den öffentlichen Verkehrsmitteln, telefoniere ich nie, sondern höre ich nur Musik und da empfinde ich es nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht jeden Ton höre.
Bei Gaming-Handheld musste ich kurz schmunzeln. Hab mir tatsächlich gerade erst einen zugelegt (70€). Sieht ähnlich aus wie die PS Vita und emuliert bis PS1. Mir ging es aber hauptsächlich um die alten SNES und GameBoy Spiele. Kabelgebundene Kopfhörer kommen für mich allerdings nicht mehr in Frage.
Dass die Welt sich immer wieder von irgendwelchen Influenza’s sagen lässt, was gut sein soll und was nicht – irre!
Verwende nichts anderes.
Ja, Mitarbeiter von Beratungsunternehmen
Ich habe noch meine alten AirPods der ersten Generation. Hab vor Jahren die Akkus tauschen lassen über jemanden bei eBay. Funktionieren immer noch einwandfrei.
Solche EarPods mit ANC im „Apple Earphone“ design wäre nett.
Habe noch original verpackte aus meinem IPhone 1 …Wie bekommen ich den diesen blöden Klinkenstecker in diesen verdammten USB-C Anschluss…und wo stecke ich den Kodak ISO200 Film in meine Spiegelreflexkamera??? Fragen über Fragen