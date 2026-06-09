Verkabelt statt Bluetooth: Apples EarPods sind plötzlich wieder gefragt

Wer derzeit mit offenen Augen durch Innenstädte, Fußgängerzonen oder über Schulhöfe geht, dem fällt ein ungewöhnlicher Trend auf: Immer mehr Jugendliche tragen wieder kabelgebundene Kopfhörer. Die weißen Ohrhörer mit baumelndem Kabel, die vor einigen Jahren noch als Relikt aus der Vor-AirPods-Zeit galten, sind zurück im Alltag.

Zu beginn des laufenden Jahres sind die Umsätze mit kabelgebundenen Kopfhörern um beachtliche 20 Prozent gestiegen.

Dabei handelt es sich nicht (nur) um einen nostalgischen Rückgriff. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram haben sich klassische Ohrhörer längst zu einem sichtbaren Accessoire entwickelt. Prominente, Musiker und Sportler greifen wieder zu verkabelten Modellen. Gleichzeitig wächst bei vielen Nutzern der Wunsch nach einfacherer Technik, die ohne Akkus, Ladehüllen und Bluetooth-Verbindungen auskommt.

Zwischen Nostalgie und Pragmatismus

Der Trend folgt einem Muster, das sich auch in anderen Bereichen beobachten lässt: Analoge Kameras, Gaming-Handhelds und physische Datenträger erleben seit einiger Zeit eine Renaissance. Gerade jüngere Nutzer, die mit vollständig digitalisierten Geräten aufgewachsen sind, entdecken ältere Technik neu.

Kabelkopfhörer passen in dieses Bild. Sie funktionieren sofort nach dem Einstecken, müssen nicht gekoppelt werden und benötigen keinen eigenen Akku. Wer schon einmal mit leeren Bluetooth-Kopfhörern unterwegs war oder einen einzelnen Ohrhörer verloren hat, kennt die praktischen Vorteile kabelgebundener Alternativen.

Auch die Sprachqualität spricht in vielen Situationen für die klassische Bauweise. Das Mikrofon befindet sich direkt am Kabel und damit näher am Mund. Dadurch wirken Sprachaufnahmen oft natürlicher als bei manchen drahtlosen Modellen.

EarPods gehören zu den letzten ihrer Art

Besonders sichtbar ist die Rückkehr der Apple EarPods. Die Ohrhörer wurden früher jedem iPhone beigelegt, verschwanden jedoch mit dem Wechsel auf drahtlose Kopfhörer zunehmend aus dem Fokus. Apple verkauft die EarPods weiterhin und bietet inzwischen auch eine Variante mit USB-C-Anschluss an.

Für Nutzer aktueller iPhone-Modelle entfällt damit die Notwendigkeit zusätzlicher Adapter. Die Ohrhörer lassen sich direkt mit iPhone, iPad oder Mac verbinden. Über die integrierte Fernbedienung können Lautstärke, Musikwiedergabe und Anrufe gesteuert werden. Auch Siri lässt sich darüber aufrufen.

Klanglich können die EarPods zwar nicht mit modernen In-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung konkurrieren. Für Podcasts, Telefonate und den täglichen Musikgenuss liefern sie jedoch eine solide Leistung.

Aktuell sind die Apple EarPods mit USB-C-Anschluss bereits für rund 16 Euro erhältlich. Damit gehören sie zu den günstigsten Produkten im Apple-Sortiment.