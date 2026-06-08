Apple stellt Siri AI vor: Neuer Assistent versteht Kontext und Inhalte

Apple hat im Rahmen der WWDC-Keynote die bislang größte Überarbeitung von Siri seit der Einführung des Sprachassistenten angekündigt. Unter dem Namen „Siri AI“ erhält die Sprachsteuerung eine neue technische Grundlage und wird tief in die Apple-Plattformen integriert.

Die neue Version soll persönliche Inhalte besser verstehen, Informationen aus Anwendungen zusammenführen und komplexere Aufgaben selbstständig erledigen können. Gleichzeitig bestätigt Apple erstmals eine enge Zusammenarbeit mit Google bei der Entwicklung seiner nächsten KI-Generation.

Im Zentrum steht eine neue Architektur für Apple Intelligence. Apple kombiniert eigene KI-Modelle mit Technologien aus Googles Gemini-Familie und setzt dabei weiterhin auf eine Mischung aus lokaler Verarbeitung auf dem Gerät und servergestützter Berechnung über die bereits bekannte Private-Cloud-Compute-Infrastruktur.

Siri greift auf persönliche Daten und Apps zu

Die auffälligste Neuerung ist die Fähigkeit von Siri, Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verknüpfen. Der Assistent kann künftig Fotos, Nachrichten, E-Mails, Notizen und Dateien durchsuchen, um Fragen zu beantworten oder Aufgaben auszuführen.

In den gezeigten Beispielen identifiziert Siri Orte auf Fotos, findet Adressen aus Nachrichtenverläufen, erstellt Routenplanungen und sucht automatisch passende Bilder für freigegebene Alben heraus. Möglich wird dies durch ein neues Verständnis des persönlichen Kontexts. Siri soll nicht mehr nur einzelne Befehle ausführen, sondern Zusammenhänge erkennen und daraus Aktionen ableiten.



Zudem erhält Siri Zugriff auf aktuelle Informationen aus dem Web. Nutzer können Fragen zu Veranstaltungen, Reisen oder anderen aktuellen Themen stellen, ohne dafür eine separate Suche starten zu müssen. Gleichzeitig kann Siri Inhalte aus Anwendungen einbeziehen und Aktionen direkt auslösen, etwa beim Schreiben von E-Mails oder beim Organisieren von Fotos.



Eine weitere zentrale Neuerung ist die sogenannte Bildschirmwahrnehmung. Siri erkennt künftig, welche Inhalte aktuell auf dem Display angezeigt werden und kann darauf reagieren. Dadurch lassen sich Fragen zu geöffneten Dokumenten, Bildern oder Webseiten stellen, ohne diese zunächst beschreiben zu müssen.

Neue Bedienung auf iPhone, Mac und Vision Pro

Auch die Bedienung verändert sich deutlich. Auf dem iPhone entsteht eine neue Gesprächsansicht, die längere Unterhaltungen mit Siri ermöglicht. Antworten werden nicht mehr ausschließlich als einzelne Sprachrückmeldungen ausgegeben, sondern können sich zu vollständigen Dialogen entwickeln.



Auf dem Mac wird Siri direkt in Spotlight integriert. Fragen, Dokumentanalysen und Inhaltsvergleiche lassen sich dadurch unmittelbar aus der Suchfunktion heraus starten. Siri kann mehrere Dateien vergleichen, Informationen aus E-Mails und Nachrichten berücksichtigen und daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten.

Zusätzlich führt Apple eine eigenständige Siri-Applikation ein. Dort werden laufende und frühere Unterhaltungen gespeichert und über iCloud zwischen iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Vision Pro synchronisiert.



Ebenfalls neu ist ein visueller Modus innerhalb der Kamera-App. Siri kann dabei analysieren, was die Kamera erfasst, Fragen zu Objekten beantworten oder passende Aktionen vorschlagen. Gezeigt wurden unter anderem Nährwertanalysen von Speisen, die Aufteilung von Restaurantrechnungen sowie Informationen zu Gegenständen und Orten.

Parallel verbessert Apple die systemweite Diktierfunktion, erweitert die Schreibwerkzeuge und integriert automatische Korrekturen direkt in das Betriebssystem. Texte können von Siri formuliert, umgeschrieben oder an den jeweiligen Kommunikationsstil eines Empfängers angepasst werden.



Apple hat zur Verfügbarkeit bislang keine konkreten Termine genannt. Die neuen Funktionen sollen mit den kommenden Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und den weiteren Betriebssystemen schrittweise eingeführt werden. Zuerst in englischer Sprache.