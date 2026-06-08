Siri wird zum zentralen KI-Werkzeug
Apple stellt Siri AI vor: Neuer Assistent versteht Kontext und Inhalte
Apple hat im Rahmen der WWDC-Keynote die bislang größte Überarbeitung von Siri seit der Einführung des Sprachassistenten angekündigt. Unter dem Namen „Siri AI“ erhält die Sprachsteuerung eine neue technische Grundlage und wird tief in die Apple-Plattformen integriert.
Die neue Version soll persönliche Inhalte besser verstehen, Informationen aus Anwendungen zusammenführen und komplexere Aufgaben selbstständig erledigen können. Gleichzeitig bestätigt Apple erstmals eine enge Zusammenarbeit mit Google bei der Entwicklung seiner nächsten KI-Generation.
Im Zentrum steht eine neue Architektur für Apple Intelligence. Apple kombiniert eigene KI-Modelle mit Technologien aus Googles Gemini-Familie und setzt dabei weiterhin auf eine Mischung aus lokaler Verarbeitung auf dem Gerät und servergestützter Berechnung über die bereits bekannte Private-Cloud-Compute-Infrastruktur.
Siri greift auf persönliche Daten und Apps zu
Die auffälligste Neuerung ist die Fähigkeit von Siri, Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verknüpfen. Der Assistent kann künftig Fotos, Nachrichten, E-Mails, Notizen und Dateien durchsuchen, um Fragen zu beantworten oder Aufgaben auszuführen.
In den gezeigten Beispielen identifiziert Siri Orte auf Fotos, findet Adressen aus Nachrichtenverläufen, erstellt Routenplanungen und sucht automatisch passende Bilder für freigegebene Alben heraus. Möglich wird dies durch ein neues Verständnis des persönlichen Kontexts. Siri soll nicht mehr nur einzelne Befehle ausführen, sondern Zusammenhänge erkennen und daraus Aktionen ableiten.
Zudem erhält Siri Zugriff auf aktuelle Informationen aus dem Web. Nutzer können Fragen zu Veranstaltungen, Reisen oder anderen aktuellen Themen stellen, ohne dafür eine separate Suche starten zu müssen. Gleichzeitig kann Siri Inhalte aus Anwendungen einbeziehen und Aktionen direkt auslösen, etwa beim Schreiben von E-Mails oder beim Organisieren von Fotos.
Eine weitere zentrale Neuerung ist die sogenannte Bildschirmwahrnehmung. Siri erkennt künftig, welche Inhalte aktuell auf dem Display angezeigt werden und kann darauf reagieren. Dadurch lassen sich Fragen zu geöffneten Dokumenten, Bildern oder Webseiten stellen, ohne diese zunächst beschreiben zu müssen.
Neue Bedienung auf iPhone, Mac und Vision Pro
Auch die Bedienung verändert sich deutlich. Auf dem iPhone entsteht eine neue Gesprächsansicht, die längere Unterhaltungen mit Siri ermöglicht. Antworten werden nicht mehr ausschließlich als einzelne Sprachrückmeldungen ausgegeben, sondern können sich zu vollständigen Dialogen entwickeln.
Auf dem Mac wird Siri direkt in Spotlight integriert. Fragen, Dokumentanalysen und Inhaltsvergleiche lassen sich dadurch unmittelbar aus der Suchfunktion heraus starten. Siri kann mehrere Dateien vergleichen, Informationen aus E-Mails und Nachrichten berücksichtigen und daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten.
Zusätzlich führt Apple eine eigenständige Siri-Applikation ein. Dort werden laufende und frühere Unterhaltungen gespeichert und über iCloud zwischen iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Vision Pro synchronisiert.
Ebenfalls neu ist ein visueller Modus innerhalb der Kamera-App. Siri kann dabei analysieren, was die Kamera erfasst, Fragen zu Objekten beantworten oder passende Aktionen vorschlagen. Gezeigt wurden unter anderem Nährwertanalysen von Speisen, die Aufteilung von Restaurantrechnungen sowie Informationen zu Gegenständen und Orten.
Parallel verbessert Apple die systemweite Diktierfunktion, erweitert die Schreibwerkzeuge und integriert automatische Korrekturen direkt in das Betriebssystem. Texte können von Siri formuliert, umgeschrieben oder an den jeweiligen Kommunikationsstil eines Empfängers angepasst werden.
Apple hat zur Verfügbarkeit bislang keine konkreten Termine genannt. Die neuen Funktionen sollen mit den kommenden Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und den weiteren Betriebssystemen schrittweise eingeführt werden. Zuerst in englischer Sprache.
Bin gespannt wann es auf deutsch kommt
Laut Sprachen Tabelle gerade eben ist Deutsch dabei
Zu früh gefreut. Erstmal nicht auf Deutsch und vor allem, erstmal nicht für die EU.
Doch auf Deutsch ist es nur nicht in der EU. Gibt halt auch noch andere Regionen, in denen deutsch gesprochen sind, die aber nicht zur EU gehören.
Zum Beispiel in Deutschland für mac Nutzer.
Argentinien :)
Deutsch dann „vielleicht“ mit iOS 27.4 :-/
Eher 28 oder 29 ;-)
Mich würden die Datenschutz Aspekte interessieren.
Echt
Nicht in der EU
Bin gespannt was es kostet. Bei Apple ist nichts mehr umsonst. Kaufen sie iPhone 15 pro … dann geht Apple Intelligence… nun 3 iPhones und 3 Jahre später….
Sieht soweit gut aus. Integration scheint gut zu sein.
Tja das war’s. Kein Siri AI für die Eu.
1.
Doch für den Mac. DMA schließt iPhone und iPad aus. Daher überarbeitet.
Interessiert mich eigentlich nicht.
Dieser ganze AI quatsch kann ehrlich gesagt auch weg bleiben.
Wird Zeit, dass die Menschen mal wieder den HS(HirnSchmalz) einsetzten.
100% Zustimmung
Haha nicht in der EU.
Doch für den Mac. Ist nicht unter DMA.
Kommt nicht für die EU lol
O-ha, nicht in der EU. Na super!
Nicht verfügbar in der EU
Deutsch ist zwar dabei, aber es wird es vorerst nur in den USA geben.
Hallo CH & A
A ist EU ;)
Hahahah nicht in der EU
Nicht in der EU.
Nicht in der EU.
Ich flippe aus,
Erstmal nicht in der EU…
Wann in der EU hab es nicht verstanden
Ha!!!
Was hab ich euch gesagt? Nicht in der eu.. nicht in Deutsch.. also us only.. clowns
Doch, Deutsch war dabei. Zig Sprachen sind dabei.
sicherlich wird es irgendwann auf Deutsch kommen, aber eben nicht jetzt. „Available in English to start.“ Nachdem es in der EU vorerst kommen wird, ist das eh unerheblich, außer für die Schweizer Freunde.
Hier in der Schweiz sprechen wir auch deutsch und sind zum Glück nicht in der EU
Ja und darum wird es bei Release auch sofort auf Deutsch verfügbar sein und sicherlich auch bereits in der Beta. Verstehen halt viele nicht, dass es auch Regionen gibt, in denen Deutsch gesprochen wird, welcher aber nicht zur EU gehören.
Das in der Schweiz hat sehr wenig mit Deutsch zu tun
Und deine Kommentare leider sehr wenig mit einer vernünftig geführten Diskussion.
Bei den Ricola Caspern, die brauchen es aber auch
Ja brauchen Sie nicht, die haben natürliche Intelligenz…
Aber nicht in der EU, oder habe ich das falsch verstanden? :(
Vorerst nicht in der EU richtig?
Erstmal nicht für EU …wie immer
Siri AI nicht in der EU.
Nicht in der EU!
Aber nicht in der EU….
Und nicht in der EU! WTF‽
Hab’s nicht ganz verstanden. Was genau ist nicht in der EU verfügbar?
Komplett Siri AI!
So geil, dass ihr auch noch antwortet. XD
Siri AI und die Weiterentwicklung von Apple Intelligence.
Vorerst nicht in der EU, laut Weißlocke
Warum genau habe ich mir das Event bis jetzt angesehen? Da ist entweder nichts dabei, was ich nutzen würde oder was etwas ändern würde und dann kommt Siri KI nicht in die EU und damit natürlich auch keine neuen HomePods oder Apple TV für hier, da ja die ganze Zeit drüber berichtet wird, dass dafür Siri KI benötigt wird. Leute, ich bestelle mir jetzt das Pixel 10 Fold und schau mal bisschen über den Tellerrand. Mit ist das nun zu doof, noch länger zu warten.
;)
Mach grapheneos. Wird sich bei mir durchsetzen. Muss das Apple Universum hier zurückschrauben….
Werde ich auch mal testen
Ohne EU Stützung heißt auch wir müssen nicht soviel für AI Hardware ausgeben. Danke Apple
Naja alle, die sich ein iPhone 15 oder neuer gekauft haben, haben das Geld ja schon ausgegeben.
„Siri AI is not available in the EU and China“. Yeah, f*** yourself, Apple. Privacy first, huh?
This ☝️
Developers can start trying out the new version of Siri today, with a beta launching to the public later this year. Siri AI will not be available in the EU on iOS and iPadOS.
EIN Traum…
DANKE EU…
Was kann die EU für die Unfähigkeit von Apple?
Die konkret worin besteht?
Was macht die EU kundenunfreundliche Gesetze.
@Wolf S
Ihre Features nicht so programmieren zu können, damit die EU Gesetze eingehalten werden.
Das ist alleine Apple die das entscheiden. Hat nichts mit der EU zu tun.
Doch es hat was mit der EU zu tun und zwar mit der an vielen Stellen überregulierten Datenschutz Grundverordnung. Die ist an sich zwar super, aber an manchen Stellen einfach auch viel zu scharf.
In der EU auch?
Kommt nicht in der eu wegen Regulierungen. Naja im digitalen Mittelalter zu leben hat bestimmt auch Vorteile mit fallen nur auf die Schnelle keine ein.
Die EU kann nichts dafür, wenn Apple wohl amateurhafte Programmierer hat. Aber vermutlich verhält sich Apple einfach nur absichtlich wie ein bockiges Kind.
Extra Arbeit kostet extra Zeit. ist dich klar das es wegen DMA ist.
Apple hat amateurhafte Programmierer. Schon klar.
Naja, halt so amateurhaft, dass sie 2 Jahre nach Ankündigung die AI von Google einbauen müssen, weil sie es selbst nicht hinbekommen haben…
Falls es hier noch keiner gesagt hat: Aber nicht in der EU Hahahhah
Na, hoffentlich wenigstens in der Schweiz in deutsch
Da Apple ja angekündigt hat, dass es bei Release auf Deutsch verfügbar ist, gehe ich davon aus, dass ihr Schweizer das System ab spätestens dann auch in Deutsch nutzen könnt. Eventuell sogar schon in den späteren Beta Versionen
Shortcuts, phone context, automatisch Passwort ändern sind schon irgendwie cool, aber irgendwie war das meiste irgendwie zwei Jahre zu spät, weil man sie schon konnte, die Möglichkeiten. iCloud+, EU.
Mal sehen wann was brining verfügbar ist
Im Laufe des Jahres als Beta, nicht in der EU und auch nicht in China…na dann…
Selten so eine langweilige Keynote erlebt.
Das habe ich dieses mal auch gedacht.
Hahaha, das feier ich jetzt ehrlich gesagt.
Da sieht man mal, was dabei rum kommt, wenn man sich als kleines Würstchen wie der große Macker aufführt. Können froh sein, wenn wir überhaupt noch was bekommen in der EU.
Quark….
Hast mal überlegt, dass die EU der weitaus größere Wirtschaftsraum ist als die USA?
Ebenso ist es gut, dass in der EU auch auf Datenschutz der Daten Wert gelegt wird.
Wenn du das so „feierst“ und dich hier unwohl fühlst kannst du ja auch auswandern. Viel Erfolg und vor allem Gesundheit im Land des besten Potus aller Zeiten. Vor allem Gesundheit. Krank werden kann man sich da nicht leisten.
Was ein Geheule hier. Es wird 100% auch in der EU kommen, später halt.
Das sagst du bestimmt während du dein iPhone hier in Deutschland per iPhone Mirroring steuerst, richtig ?
Das ist mir auch gerade durch den Kopf geschossen. Aber vielleicht kommt das denn ja auch mit Siri AI 28 oder 29 oder vielleicht halt wenigstens noch vor 2050.
Wir haben aber auch in der EU KI Apps und Apple legt ja noch mehr Wert auf Datenschutz, woran genau sollte es also aus EU Sicht scheitern?
iPhone Mirroring wäre in der EU aber 1:1 so okay. Apple hat nur Angst, dass macOS dadurch zum Gatekeeper werden könnte, was aber gar nicht sicher ist.
@Nookizilla
Das Problem wird halt einfach sein, dass Siri AI extrem tief im System verwurzelt ist und somit auf deine persönlichsten Daten Zugriff hat. Bei KI Applikationen, die du dir nachträglich installierst oder per Web nutzt, ist das per se erst mal nicht der Fall.. Deswegen wird das bei Siri AI sicherlich auch viel schärfer überprüft, weil hier nicht unbedingt gegeben ist, dass du entscheidest auf welche Daten Siri Zugriff hat oder nicht was bei jeder anderen zusätzlichen Applikation aber so ist.
@BrotUndRosen
Ausschließlich durch das Screen Mirroring wird macOS sicherlich nicht zum Gatekeeper eingestuft.
So wie iPhone-Synchronisierung (iPhone Mirroring) ? Da kann man lange warten…
Apple Intelligence, alles ein Aprilscherz? Alle Termin- und Kalender-Einblendungen waren am 1. April. Ein Schelm der Böses dabei denkt.
Okay.
Achso ist das
Das hat bestimmt entweder mit den Klagen gegen Apple oder mit Trump zu tun. Denn andere AI-Modelle dürfen wir in der EU benutzen und Apple legt noch mehr Wert auf Privatschutz als andere.
Und warum kommt es dann für den Mac? ;) Denk nochmal nach.
@blabla
Bei iOS und iPadOS spielt eventuell zusätzlich noch die Einstufung als Gatekeeper eine Rolle. Die EU könnte hier theoretisch verlangen, dass jede andere ki sich dann auch so tief ins System eingraben darf.
Ja genau! Auf dem Mac ist diese tiefe Integration nicht gegeben? Nur auf dem iPhone und dem iPad. Das ist doch eher schräg, als umgekehrt.
Nein, das hat was mit der tiefen Integration ins System zu tun und damit mit dem Zugriff auf deine persönlichsten Daten, welcher bei der Nutzung irgendeine anderen KI, welche du zusätzlich installierst oder per Web nutzt, erst mal nicht gegeben ist
Verstehe nicht, wenn Apple besonders werde auf Datenschutz legt und dann geht es in der EU trotzdem vorerst nicht.
*Wert
Tja, Apple glaubt immer noch am längeren Hebel zu sitzen. Umso mehr ein Grund Apple zu zeigen, dass das nicht so ist.
Na, dann zeig doch Apple, dass sie nicht am längeren Hebel sitzen und hol dir doch ein gleichwertiges Smartphone inklusive OS made in EU …. Oh Wait…
LOL, nicht in der EU, LOL
Gut gemacht EU! Nicht! Das kommt davon, wenn man Großkonzernen ständig meint Vorschriften machen zu müssen.
Haben wir dann in der EU gar kein AI, weil Apple Intelligence wird ja wohl ersetzt wenn ich’s richtig verstanden hab.
Bei uns bleibt alles so wie es jetzt ist.
Gar keine AI von Apple eben.
Apple wird eine eigene Version der 27. Generation für die EU und für China bringen. Diese enthält halt nur die wahrscheinlich sehr wenigen erkennbaren Änderungen, die Apple für diese Regionen freigibt. Das dürfte diesmal noch drastischer ausfallen als bisher üblich, denn nach allem, was man erkennen kann, arbeitet nahezu jeder bei Apple an nichts anderem als den KI Funktionen. D.h. da wird so gut wie nichts übrig bleiben.
Fußball Party mit Siri planen mit Rezepten und Textnachrichten… natürlich.. wer macht das nicht mit Siri?
Agenten und Business eher mau.
Hoffentlich wird diese Firma für dieses Fiasko abgestraft. Jeder kriegt es auch innerhalb der EU hin. Nur Apple nicht. Verspricht was vor 2 Jahren und stellt es heute neu vor und dann kommt es nicht in der EU. Ich packs echt nicht.
Das ein US-Unternehmen, wie üblich, die neue Funktion erstmal im Heimatland ausrollt ist jetzt ein(e) Problem/Überraschung?
Erläutere doch bitte warum die EU von Tag 1 das neue Feature haben sollte.
Ach Apple, was soll das – nicht in der EU – wenn alles so privat ist, sollte es doch kein Problem sein. Ich bin sehr gespannt, was Apple diesmal präsentieren wird.
Das eine hat mit den anderen nichts zu tun. Zauberwort heißt DMA. Deswegen kommt es für den Mac.
Langweiligste Key Note seid immer. Halbe Stunde wird gezeigt, wie man prompted. Features, die es anders wo schon ewig gibt. Wow – ich kann das Siri Fenster in der Breite und in der Höhe verändern – und ich kann es sogar auf dem Desktop verschieben!
Wow, meine Rezeptesammlung organisiert sich von selbst! Wow, man kann jetzt Fotos bisschen mit KI anpassen!
Siri AI ist einfach nur ein weiterer Wrapper mit dem Vorteil nativ im System integriert zu sein. Und dann nur auf Englisch, wobei ich dachte, dass das Thema „Sprache“ das leichteste zu lösende Thema mit Hilfe von KI wäre.
Hahaha! :)
Claude hat diese EU Probleme selten für 2 Tage.
Claude ist aber auch nicht nativ so extrem tief im System verwurzelt und hat per se nicht die selben Zugriffe auf deine persönlichen Daten.
Schon mal Claude Code mit Terminal gesehen?
Sooooooo amazing Langweilig gewesen diese Keynote
Wahnsinnig finde ich auch, dass die Einstellungen von Siri (Tonlage, Sprechgeschwindigkeit) mindestens ein iPhone 17, iPads mit M4 oder Macs mit M3 und mindestens 12GB RAM benötigt.
„Available on iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPad models with M4 and later and at least 12GB of unified memory, Mac models with M3 and later and at least 12GB of unified memory, and Apple Vision Pro (M5).“
Eine anpassbare Siri Stimme hätte man aus meiner sicht verzichten können
So unterschiedlich ist das. Für mich ist das eine der besten Neuerung, denn Siri klingt verglichen mit anderen Sprachmodell, wie beispielsweise ChatGPT und Co. extrem rückständig.
Das schönste an den aktuellen Keynotes / Apple Events ist doch immer der „Beipackzettel“ um zu spezifizieren was man wo alles nicht bekommt bzw. extra dafür zahlen muss. Da überwiegt 10 Minuten lang die Vorfreude auf das kommende Feature was dann in einem schnell runter geleierten Satz schnell wieder obsolet wird…
Langsam tatsächlich Zeit, sich doch einmal Samsung und deren Androids vorsichtig anzuschauen. Apples Krieg gegen die EU ist einfach lächerlich. Und uns damit zu erpressen ist widerlich.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wurde nicht gesagt, nicht zum Start in der EU, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die regulatorischen Dinge aus dem Weg geräumt sind? Falls ich tatsächlich richtig hingehört habe, was haben denn die Leute alle mit, es wird nicht in der EU kommen. Wenn dann halt später
Naja, das hieß es aber auch bei zum Beispiel für das iPhone Screen Mirroring was 2024 eingeführt wurde. Das ist bis heute leider immer noch nicht verfügbar.
Nein, schon richtig. Kommt später.
Als hätte Apple nicht 2 Jahre und länger Zeit gehabt den EU Mist zu evaluiert. Langsam geht mir nicht nur die EU sondern auch Apple auf den Sack.
Das ist doch volle Absicht weil die EU sich immer mehr mit Apple, Google und Co. anlegt.
EU hat halt den DMA. kostet extra Arbeit. Daher kommt es für den Mac.
Nur bekommt Google es dennoch hin, nicht ihre Kunden als „Geisel“ zu nehmen.
In ein paar Jahren ist die jahrelange Beta-Version dann fertig. Gut, dass ich mal ein „AI ready“ iPhone 16 Pro hatte, um die angekündigte AI exklusiv nie zu benutzen.
Apple will ein geschlossenes System und das ist auch ihr Recht. Selbst Steve Jobs sagte immer, dass nur ein geschlossenes System ein gutes ist. Niemals werden die davon zurücktreten – nur wenn sie einen eigenen Vorteil sehen. Die EU will aber alles offen haben, quasi eben wie bei Android. Als EU-Bürger Apple zu kaufen, ist eben ein Risiko. Ich war da immer auf Steves Seite. Würde da auch nichts anderes machen. Die Produkte werden von genug gekauft, dass man es sich leisten kann.
Leider wahr. Da muss ich jetzt auch mal schauen. Mein bester Freund hat das neuste Pixel und ich finde es extrem viel besser als mein 16 Pro. Was Gemini darauf kann ist der Wahnsinn.
Übrigens war das auch im Apple Film mit Ashton Kutcher, wo er das mit dem geschlossenen System zitiert.
Die EU will alles offen haben? Wo hast du das denn her?
Es wird versucht an gewissen Positionen Vormachtsstellungen zu verhindern weil schlecht für den Wettbewerb und interoperabilität zu ermöglichen. Das ist erstmal nicht falsch
Ich fürchte, das ist ein Kampf, den Apple nicht gewinnen kann. Natürlich werden sich die Nutzer in der EU irgendwann von Apple weiter weg bewegen. Dieser Bereich ist so gravierend in seinen Auswirkungen, Apple setzt alles auf diese Karte, da werden die Kunden es nicht tolerieren, genau in diesem Bereich vollständig ausgeschlossen zu werden. Geradezu absurd anzunehmen, dass es anders wäre. Aber Apple denkt das aber offensichtlich.
Also ist macOS kein gutes System und war auch noch nie ein gutes?
Apple Geräte nicht mehr kaufen. Erst ködern die Leute zum iPhone 16 Kauf mit AI Funktionen, halten dies nicht ein und jetzt wollen sie dies nicht in der EU rausbringen. Wird immer lächerlicher. Wird Zeit für einen Führungswechsel
Hab ich das richtig gesehen: Das Launchpad auf dem Mac kommt zurück?
Nicht EU, weil die das komplette System nicht allen KI überlassen wollen. Und das müssten sie als Gatekeeper.
Dann würde ich der EU auch den Finger zeigen, ganz ehrlich.
ok. Also weiterhin:
„Hey Siri, wie spät ist es ?“
„Ich hab das im Internet gefunden“
XD, naja, ganz so schlimm ist es ja nun auch nicht
Neee schlimmer, … ich weiß nicht was du mit Bluetooth meinst.
Das war wohl die schwächste Keynote aller Zeiten. Eine Idee fand ich wirklich gelungen: in die Passwort-App einen KI Agenten zu integrieren um alte Kennwörter automatisch zu ändern. Die meisten vorgestellten Dinge sind eben nicht neu, sondern werden schon seit Jahren von ChatGPT, Gemini usw. angeboten.
Dass man diese Keynote damit beendet zu sagen, dass die Hälfte der Welt dieses vorgestellte Zeugs ohnehin nie zu Gesicht bekommen wird ist – gelinde gesagt – eine absolute Unverschämtheit.
Agentic AI rotiert meine Passwörter. Spitzen Idee – Nicht
Glaube auch. Für uns in DE ist ja gar nichts dabei gewesen. Das gab es noch nie. Glaube ich werde die Events in Zukunft nicht mehr schauen und am nächsten Tag dann hier nur lesen.
Doch, doch die Änderungen am Design kommen definitiv auch in Deutschland zu Release, genauso wie die neuen Versionsnummern. Der Rest dann halt später?
Wenn du ein Mac hast wirst du das meiste sehen können.
Nie hat doch keiner gesagt. Vorerst nur in englischer Sprache und vorerst nicht in der EU, aber sie arbeiten dran.
Auf Englisch wahrscheinlich nur in den anfänglichen Betas. Spätestens zu Release ist das Ganze auf Deutsch verfügbar. Nur nicht in der EU. Aber wir können dann bestimmt auf YouTube Videos aus der Schweiz bestaunen, wo wir das System dann auch in Deutsch in Action sehen können.
Bestimmt auch nicht in Russland … :-) EU auf der Sanktionliste zusammen mit Russland und China. Sarkasmus Ende.
Der war gut, also ich habe gelacht! Danke!
Also irgendwie frage ich mich, ob hier schon alle das Gehirn durch KI verloren haben?
Dieses genöle hier über die EU.
Ich bin ehrlich gesagt froh hier zu leben.
Klar kann man das Gefühl bekommen, dass einem hier etwas „vorgeschrieben“ wird. Aber es geht um eure Daten, Informationen, etc.
Es gehen sogar immer mehr Institutionen/ Länder (siehe z.B. Frankreich) weg von den amerikanischen Produkten. Der Amerikaner ist halt, unter der jetzigen Führung, kein zuverlässiger Partner. Wenn es dem POTUS in den Sinn kommt sperrt der uns von jetzt auf gleich von unseren Daten aus. Herzlichen Glückwunsch. Und, dass die EU da ganz genau hinschaut ist nur verständlich.
Und wenn ich sehe, was man z. B. für M365 im Unternehmensumfeld in der Firewall für MS öffnen soll. Ehrlich gesagt sollte sich Europa viel mehr darauf konzentrieren eigene Strukturen aufzubauen. Das bringt Arbeitsplätze und Sicherheit für eure Daten.
Apple hat bezüglich der Nicht-Verfügbarkeit in der EU ein Presse-Statement veröffentlicht.
https://www.apple.com/de/newsroom/2026/06/due-to-dma-siri-ai-delayed-in-eu-for-ios-27-and-ipados-27/
Es lohnt sich das einmal durchzulesen.
Und dennoch schaffen es all die anderen Hersteller die eigene KI in der EU anzubieten, obwohl die wohl deutlich geringere Ansprüche hinsichtlich Datenschutz stellen und teilweise ebenfalls als Gatekeeper unter den DMA fallen.
Immer mehr tendiere ich zu Alternativen. Schade, aber ein Lauf der Zeit.
Siri AI ist eben weiterhin nur ein Siri Algorithmen Irrtum…
Wenn Siri Kontent genauso versteht wie bisher –> mein Meerschweincher versteht mehr, und guckt dabei süß.
Dann werden die porns auf allen handys der user neu sortiert und analysiert, na toll ….
Dank unserer bevormundenden und überregulierenden EU, verharren wir hier natürlich vorerst wieder in der KI Steinzeit.
Nicht in der EU – die beste Nachricht dieser Keynote und das kann von mir aus gerne noch lange so bleiben.