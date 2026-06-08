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Auf iPhone und iPad erstmal nur in den USA

Wir müssen warten: Siri AI erstmal nicht in der EU
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Apple hat im Rahmen der WWDC 2026 bestätigt, dass die neue KI-Plattform Siri AI auf dem iPhone und iPad innerhalb der Europäischen Union zunächst nicht verfügbar sein wird. Der Mac ist von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Ios 27 Wwdc

Während die neue Generation von Siri bereits im Juli als öffentliche Beta-Version erscheinen soll, müssen Nutzer von Apple-Mobilgeräten in den EU-Mitgliedsstaaten zunächst auf die wichtigsten Neuerungen verzichten.

Apple begründet die Verzögerung mit den europäischen Digitalgesetzen. Das Unternehmen schreibt:

Siri AI wird in der EU in iOS und iPadOS zunächst nicht verfügbar sein. Siri AI und andere neue Apple Intelligence Funktionen werden nicht in China verfügbar sein, solange Apple an der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen arbeitet.

Die Einschränkung betrifft nicht nur die neue Siri-Version selbst, sondern auch weitere zentrale Funktionen von Apple Intelligence, die eng mit dem Sprachassistenten verknüpft sind. Dazu zählen unter anderem die neuen Konversationsfunktionen, die Analyse persönlicher Inhalte, die Bildschirmwahrnehmung sowie zahlreiche KI-gestützte Hilfen in Anwendungen wie Safari, Nachrichten, Mail oder Kalender.

Apple nennt Datenschutz und Sicherheit

Apple begründet die Verzögerung mit laufenden Arbeiten an einer Lösung, die nach Unternehmensangaben Datenschutz und Sicherheit der Nutzer gewährleisten soll. Konkrete Details nannte das Unternehmen nicht.

Siri Sprechblase

Die Formulierung erinnert jedoch an frühere Diskussionen rund um das europäische Gesetz für digitale Märkte (DMA). Bereits in der Vergangenheit hatte Apple einzelne Funktionen zeitversetzt in Europa eingeführt und dies mit regulatorischen Anforderungen begründet. Besonders bei Diensten, die tief in das Betriebssystem integriert sind und auf zahlreiche persönliche Daten zugreifen, verfolgt Apple traditionell einen vorsichtigen Kurs.

Anders als viele cloudbasierte KI-Angebote greift Siri AI auf Informationen aus Fotos, Nachrichten, E-Mails, Notizen, Dateien und Anwendungen zu. Gleichzeitig soll der Assistent Inhalte aus dem Internet abrufen und Aufgaben systemübergreifend erledigen können. Die technische und rechtliche Bewertung solcher Funktionen fällt in Europa häufig komplexer aus als in anderen Märkten.

Auch China bleibt außen vor

Neben der Europäischen Union verschiebt sich die Einführung der neuen Apple-Intelligence-Funktionen auch in China. Dort verweist Apple auf laufende regulatorische Prüfungen und notwendige Genehmigungen.

Für andere Regionen plant Apple dagegen einen Beta-Start noch im Laufe des Jahres. Entwickler können die neue Siri-Version bereits ab sofort testen. Die endgültige Freigabe soll später mit den kommenden Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate und den weiteren Betriebssystemen erfolgen.

Die Entscheidung dürfte insbesondere europäische Nutzer treffen. Apple hat Siri AI als zentrale Neuerung seiner diesjährigen KI-Strategie präsentiert und zahlreiche neue Funktionen direkt auf die neue Architektur aufgebaut. Während die übrigen Betriebssystem-Neuerungen der WWDC weltweit bereitgestellt werden sollen, bleibt ausgerechnet der wichtigste Baustein von Apple Intelligence auf dem iPhone und iPad vorerst auf andere Märkte beschränkt.
08. Juni 2026 um 20:31 Uhr von chris Fehler gefunden?


    199 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • In der Vergangenheit hat sich gezeigt dass es „nie“ statt „später“ heißt.

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  • Es wäre nett gewesen die Info als Warnung am anfang der Keynote einzublenden, dann hätte ich mir die Zeit sparen können.

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    • Apple möchte aber, dass du dich ärgerst. Man kann es nicht anders sehen: Apple glaubt wirklich, dass die User Druck ausüben, um die EU zum einlenken zu bewegen. Das ist völliger Unfug, aber nach all der Zeit muss man davon ausgehen, dass Apple fest daran glaubt. Das Ganze wird ja noch absurder, wenn man nun Google Technologie benutzt, welche Google in Ihrem Ökosystem in der EU sehr wohl zum Einsatz bringen. Es ist ja jetzt nicht so, dass nicht klar erkennbar wäre, was Apples Agenda ist, dass es nichts mit dem zu tun hat, was sie öffentlich behaupten.

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      • Damit hat es nichts zu tunnn.

      • Dann Klär mich auf. Was ist der Grund dafür Apple genau das gleiche was die Konkurrenz macht mit genau der gleichen Software, die die Konkurrenz verwendet in der EU nicht tun kann?

      • weil google eben für jede App aus dubiosen Quellen alles öffnet … die EU môchte das jede App zugreifen darf.

      • Ich fürchte, so funktioniert Google nicht. Google ist sehr darauf bedacht, die Informationen seiner Nutzer vor allem für sich selbst zu nutzen. Da sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied zu Apple.

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      • Wobei Apple hier ja nicht der Bu-Mann ist, sondern die EU, die unter anderem von den Steuergeldern lebt, die wir erwirtschaften. Und dafür werden wir nun auch noch bestraft. Gebt mir einen Grund, nicht auszuwandern.

      • Grund = Mac ist noch kein Gatekeeper.

      • Hartmut Bachmann

        Ich bin schon vor ein paar Jahren ausgewandert, beste Entscheidung.

      • Wandert gerne alle aus, wenn ihr wollt. Aber es interessiert hier niemanden!

      • @SirMycle

        Es wäre für die EU ein großer Gewinn, wenn du auswandern würdest. Also, was hindert dich?

      • Für Menschen, die so einfach gestrickt sind wie Du: Vielleicht. Für alle, die etwas weiter als von hier zur nächsten Wand denken: Apple verliert gerade massiv an Vertrauen und schädigt sich selbst. Erst 2 Jahre lang den eigenen, angekündigten KI Assistenten nicht auf die Kette kriegen und auf Google zurückgreifen müssen, und dann mit scheinheiligen Begründungen Millionen von Nutzern aussperren. Verbunden mit einer nicht mehr nachvollziehbaren Updatepolitik hinsichtlich unterstützter Geräte. Wem da nichts besseres einfällt, als über die EU zu motzen, fehlt halt der Durchblick.

    • Hä? Das war doch völlig klar?! Das war in der Vergangenheit so, war hätte es heute anders sein sollen?

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    • Genau dasselbe habe ich vorhin auch gedacht. Eine Stunde Lebenszeit weggeworfen, die hätte ich weit sinnvoller nutzen können.

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  • Ich dachte Apple legt so einen hohen Schutz auf Datenschutz. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es an anderen regulatorischen Maßnahmen liegt.

    Abgesehen davon, ist das wieder nur eine Beta. Was davon tatsächlich in die Betriebssysteme kommt und wann, muss man erstmal abwarten.

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    • Datenschutz hat nichts mit den Mehraufwand zu tun den Apple für die EU machen muss. Mac ist kein Gatekeeper

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      • Sorry aber Apple ist so ein großer Laden der jedes Jahr seine Gewinne sprengt. Jetzt sind für so viele Länder schon die Regelungen sehr einheitlich und dennoch soll Apple dazu nicht in der Lage sein? Nö die wollen einfach nicht.

      • Naja, das scheint ja nur konsequent. Ich denke das liegt eher an dem Thema der Anbieteroffenheit. Im Zweifel müsste Apple evtl. technisch darlegen, was sie wirklich mit Google teilen und eben auch akzeptieren, dass ich vielleicht lieber Mistral nutzen will. Apple wiederum will das evtl. Nicht, da man dann eben nicht mehr Herr im eigenen Haus ist.

        Mal sehen. Ich warte mal ab, werde an einer passenden Stelle auch mal was links und rechts des Apple Universums testen

    • Und eben weil sie so hohen Wert auf den Datenschutz legen, kommt es nicht – die EU will nämlich alles öffnen.

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  • Ist das jetzt eine anderes Versprechen als die vorigen Jahre? Apple AI wurde doch genau mit diesen Funktionen beworben und der iPhone Kauf so befeuert. Geliefert wurde nichts. Jetzt wieder nur Versprechungen und Begrenzungen?

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  • Wir sind so sicher und privacy focused, dass es für die EU noch nicht reicht… Grübel grübel….

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  • Tja, war ja fast zu befürchten. Bin gespannt, ob und wann sie sich einigen.

    Am Mac kann ich es ja ausprobieren… ach ne… Mini mit M2 Pro…. :-/ M3 ist Mindestanforderung, wenn ich das richtig gelesen habe in der Keynote.

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  • Meiner Meinung nach sollte man vorher an der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen arbeiten bevor man etwas präsentiert. Erst anjucken und dann kommt doch nichts bei rum. Gut, bis September ist noch einiges an Land, dennoch hat sowas immer einen faden Charakter…

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  • macOS 27, visionOS 27 und watchOS 27 scheint aber nicht betroffen zu sein? Worin besteht da der Unterschied?

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    • Kein „Monopol“ Gatekeeper.

      Auf dem iPhone müssten sie die Funktion für alle anderen KIs öffnen. Somit müsste Apple erlauben, das alle anderen KI auf alle Daten auf dem IPhone zugreifen dürfte wenn das Häkchen Gesetz wird.

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      • Und genau hier ist alles gesagt „wenn das Häkchen gesetzt wird“. Der NUTZER entscheidet was er will und was nicht……aber genau dies will Apple eben nicht. Apple will entscheiden wie Du Dein gekauftes iPhone nutzen darfst.

        Die EU will eben genau das der Nutzer entscheidet was er nutzen will – und nciht Apple. Hier sieht Apple ganz einfach die Milliardengewinne bedroht.

        Was Apple hier treibt ist an Frechheit nicht zu überbieten – aber man sieht ja an einigen Reaktionen hier, das Apples Marketingmaschine gute Arbeit geleistet hat. Bei einigen kommen sie mit ihrem EU Bashing tatsächlich durch.

        Apple hat heute wieder bewiesen das sie KI in Präsentationen wunderbar aussehen lassen – für viele Nutzer weltweit aber wieder mal gar nichts kommt.

      • An Apples Stelle würde ich das einfach so tief irgendwo in den Einstellungen verstecken das nur wirkliche Nerds die Funktion finden würden. Das sollte für die EU doch reichen oder nicht.

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  • Hm, das ist enttäuschend! Außer einen Schieberegler für Liquid Glass bietet iOS 27 nichts neues in der EU…

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    • Komm, das ist aber jetzt echt Unfair: Du darfst die ganzen Kinder Schutz Account Features nicht vergessen! :-)))

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    • Allerdings. Noch enttäuschender als ein neues OS ohne wirklich „neues“ ist eines, dessen wirklich spannende Features einfach auf unbestimmte Zeit vorenthalten werden. Wenn sie dann mal kommen sollten, sind sie wahrscheinlich bereits überholt oder so weit beschnitten, dass es keinen großen Mehrwert mehr gibt.

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      • Nee, dann gibt es andere Features, die du nicht nutzen darfst :)

      • Das war bei der Keynote schon so. Bis auf phone context, Passwort Änderung, Kurzbefehle und Safari, was praktische Hilfen im Alltag sind, wirkte die Keynote ca. 2 Jahre zu spät. Was gezeigt und vorgestellt wurde kannte man ja bereits so von Chat-gpt und anderen Modellen / Plattformen. Somit war es kein wirkliches next big thing.

  • War das nicht eigentlich allen von Beginn an klar. Apple grenzt gezielt den europäischen Markt aus, weil ihnen die Gesetzgebung und der Verbraucherschutz der EU nicht passt. Schade. So missbraucht man eine Marktstellung…

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    • Was will man auch groß präsentieren wenn man sagt, man will Bestehendes verbessern? Ich finde den Ansatz aber gut, sich endlich mal auf Fehlerbehebungen zu konzentrieren

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      • Ja, dann benötigt man aber keine Stunde Keynote.

      • Zu wenig heutzutage. Apple präsentiert Dinge, die selbstverständlich für die Nutzer sind. Es bleibt dann nur noch der fade Beigeschmack, dass Apple wieder mal wenig innovativ ist

  • Apple hat dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht. Da gehen sie detaillierter darauf ein und es sieht so aus, dass wir sehr lange warten müssen.

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    • Ja, das Gerede gab es auch bei Apple Intelligence. Es kam im Frühjahr, Apple wird das sicher wieder ähnlich einführen, den kompletten Markt in der EU kann sich Apple nicht mal einfach so links liegen lassen, das ist wieder das übliche Säbelrasseln, guckt mal EU, wegen euren doofen Gesetzen können wir das nicht einführen und dann kommt es einfach paar Monate später, genauso war es bei Apple Intelligence auch und hier hat jeder geheult „das kommt hier nie, höchstens in 5 Jahren „

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  • Dann braucht es dieses Jahr zumindest keine neuen Geräte

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  • Es gibt schon die ersten DIY Videos auf YouTube wie man aus dem Mac ein IPhone bzw. IPad machen kann

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  • Warum es aber dann für macOS verfügbar sein soll mach die ganze Geschichte um so unglaubwürdiger. Grade so, als ob da Trump persönlich kurz vor Freigabe interveniert hätte…

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  • Dann kaufe ich etwas anderes. Auch egal! Oder ich finde genauso eine smartphone oder iPad — oder besser — oder ich verzichte auf Apple. Wenn wir uns anstrengen, schaffen wir das auch. Diesem Katz-und-Maus-Spiel muss ein Ende gesetzt werden

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  • @ifun.de

    Könntet ihr bitte einen Bericht schreiben warum nicht EU.

    Die Leute wollen das mit Gatekeeper nicht verstehen und was Siri AI für Auswirkungen dadurch auf die IPhones hätte.

    Es ist hier nicht das böse Apple und nicht die böse EU. Produktentscheidung die nachvollziehbar ist.

    Gerade bei so einer tiefgreifenden Integration von einer KI ins System will ich ja das keine „Schnittstellen“ geschaffen werden. Genau das müssten Sie tun und jede andere KI ebenfalls tief ins System lassen.

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    • Natürlich ist es die EU. Sie wollen den Markt regulieren und trauen uns mündigen Bürgern keine freie Entscheidungen zu. Die EU weiß es besser als du und ich. Das sie damit Innovation und Investition killt bemerkt sie nicht.

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      • Es ist genau andersherum. Die EU traut den mündigen Bürgern freie Entscheidungen zu. Aber Apple eben nicht.

      • Apple traut der EU nicht zu das die verstehen das dadurch der Datenschutz kompromittiert wird wenn man andere KI Systeme anbinden MUSS. Ich traue den alten weißen Männer in der EU das auch nicht zu.

      • @blabla

        Bei richtiger Programmierung ist der Datenschutz absolut null gefährdet. Wenn ich als mündiger Nutzer einer anderen KI vollen Zugriff gewähren möchte, ist dies meine Entscheidung. Dass die KI es aber nur mit meiner ausdrücklichen Genehmigung machen kann, muss Apple diesen Zugang eben korrekt programmieren.

      • Dann Kauf der halt ein android. Ach ups. Gleiches Thema.

        Warum zu Hölle sollte man tief in sein System andere reinlassen? Die ganzen Daten dann auf fremde Server laufen lassen etc. wo Apple dann keine Kontrolle mehr hat, was mit den Daten passiert?

      • So ein Quatsch. „Richtige Programmierung“y. Klassischer deutscher Michel.

      • Apple will den Nutzer nicht entscheiden lassen. Die EU will genau dies – das der Nutzer frei entscheiden darf welche Software er benutzt, und nicht das nehmen muss was Apple ihm gnädigerweise auf seinem 1000 € iPhone erlaubt !

      • Was hat die EU für ne Ahnung von Sicherheitsarchitekturen.
        Man sieht bei Windows zu was es führt den dummen User Entscheidungen treffen zu lassen.

        Es wird niemand gezwungen Apple Geräte zu nutzen. Investier dein Geld in ein Android Smartphone.

      • Dann hätte ich gern die freie Entscheidung ob ich mit der Software von Apple zufrieden bin und deren Vorgehen akzeptiere. Ich lege auch gern dafür nen Schalter in den Einstellungen um oder klicke nen Banner weg was mich warnt.

        Ich als mündiger Bürger darf hier nix entscheiden.

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    • Ifun schreibt keine recherchierten/kritischen Berichte. Sie fassen meist nur eine Quelle zusammen und das war’s.

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  • Wie man in den Wald schreit …
    Es gibt bei Differenzen immer zwei Seiten – und beide müssen sich bewegen, wie bei allen im Leben

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  • Finde ich gut, die US Firmen müssten noch mehr Produkte aus der EU zurückziehen oder erst gar nicht in der EU anbieten. Vielleicht kann die EU in den nächsten 100 Jahren eigene Smartphones herstellen. Und Ja, ich mach mir schonmal wieder einen neuen Account, da hier nur eine Meinung gewünscht ist.

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  • Solange alle immer weiter die neueste Apple-Hardware kaufen, wird sich an diesem Gehabe von Apple nichts ändern. Aber das bekommen viele einfach nicht in den Schädel.
    Oder es ist dem Großteil einfach egal, was Siri kann.

    Kauft einfach alle nicht bei Apple. Das ist das Einzige, was Apple wehtut.

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  • Pünktlich zum iPhone 19 wird’s dann kommen. Genau deshalb hab ich das 15 Pro gekauft. Ist ja AI ready.

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  • Der entscheidende Satz: We do not currently have a timeline for Siri AI’s availability on iOS and iPadOS in the EU.”

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  • Immer der gleiche Mist. Immer schneller immer besser .. jedes Jahr das gleiche . Ich kann’s nicht mehr hören. Jedes Jahr wird es langweilig darum geht auch Tim.

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  • Ist doch wieder vollkommen egal an jeden der hier rummeckert, es ist eh nur die Beta und nur auf Englisch, in der EU kommt es dann eben erst nach dem finalen Release vom iOS 27 oder eben paar Monate später, Apple Intelligence kam im Frühjahr und die meisten Nutzer in der EU haben es tatsächlich überlebt.

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    • Da bist du sehr optimistisch. Ich glaube, dass wir für sehr lange Zeit weder bei neuen Apple Produkten noch bei Softwareupdates eine nennenswerte Anzahl neue Funktionen in der EU er halten werden. Apple will unbedingt ihre Freiheit behalten. Sie werden absolut alles tun, damit sie sich nicht öffnen müssen. Und ich denke sie werden auch sinkende Verkaufszahlen in der EU dafür in Kauf nehmen. Die Frage, ob die Aktionäre es auch tun werden, ist eine andere.

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      • Ja, nur gibt es immer mehr Märkte die einen ähnlichen Weg einschlagen wie die EU…gibt ja in vielen Bereichen da auch schon entsprechende Regeln in anderen Märkten. Und Apple kann nicht mal eben einen Markt wie die EU einfach abhaken. Wie gesagt, es wird kommen, da bin ich mir relativ sicher

      • Ich glaube nicht, dass sich Apple leisten kann. auf den Markt in der EU zu verzichten, Es der größte Binnenmarkt weltweit. Wenn man dann noch bedenkt, dass auch China diese Funktion erst mal nicht bekommen wird, haben mehr als dort 50 % des weltweiten Apple-Marktes diesen Nachteil.

  • Wer braucht denn diesen ganzen überflüssigen AI-Kram, der heute präsentiert wurde? Wenigstens verblöden wir in der EU und in China etwas später als die US-Amerikaner.

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    • Tja, das ist meiner Sicht ein Missverständnis. KI Nutzung mit Verblödung gleichzusetzen greift, für mich offensichtlich, erheblich zu kurz. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die andern werden einfach mächtiger als du, der KI nicht nutzen möchte oder kann. Das wird ein sehr gravierendes Problem für Europa werden.

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      • Völlig falsch verstanden! KI macht natürlich Sinn, aber nicht in diesem unsinnigen Umfeld, das die ehemalige einfache Nutzung von Apple-Devices nur komplexer macht.

      • Verstehe ich das richtig? Die Nutzung wird komplexer, weil du zukünftig mit natürlicher Sprache dem Gerät einfach sagen kannst, was du von ihm willst und es macht dann das. Es wird komplexer, weil du nicht mehr wissen musst, an welcher Stelle sich welche Funktion verbirgt und wie diese Funktion genau eingesetzt werden muss? Es wird komplexer, weil das Gerät das alles vor dir verbirgt und du dich nicht damit beschäftigen musst? Findest du das logisch?

      • naja da warten wir mal ab. Bisher wurde ja nicht mal ein Musikinterpret richtig erkannt. Und bei den Reaktionszeiten aus der Keynote habe ich es schneller eingetippt.

  • Die Politik hat da mitentschieden: wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit sollen EU und China nicht den gleichen technologischen Vorsprung nutzen dürfen wie die USA. Simple…

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  • Diese Präsentation haben wir die Jahre davor schon gezeigt bekommen. Bisher sind sämtliche KI Funktionen von Apple entweder nicht fertig, oder die, die es gibt, werden fast nicht genutzt. Warten wir erstmal ab, ob Apple dieses Jahr überhaupt was liefert, oder die präsentation nächstes Jahr gezeigt wird und dann ist eben Anthropic der neue Partner. LOL. Ich nutze lieber mein eigenes Denken und Gehirn. Spart auch Energie und Wasser.

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  • Das ist so eine verarsche. Wie zahlen den gleichen Preis wie alle, bekommen aber wieder nicht alle Funktionen. Dieses Mal der obergau. Wird Zeit zu wechseln.

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  • Da laut einem Bericht vor ca 2 Jahren im Deutschlandfunk China die Datenschutz-Grundverordnung nahezu wortgleich übernommen hat, wäre es interessant zu erfahren, ob Apples Erklärung für China die gleiche ist, wie die für die EU.

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  • Lohnt sich die Beta dann überhaupt, arg viel mehr gibt’s ja nicht.

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  • Ich denke, ich werde mir im nächsten jahr sehr genau überlegen ob es mit einem neuen iPhone weitergeht oder ob android nicht inzwischen die bessere alternative ist. Hab es so langsam satt zu warten. Oder sie reduzieren das preislevel entsprechend.

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  • Lächerlich. Selbst die Datenkrake Google bekommt es jedes Mal hin, ihre Features day one auch hier zu veröffentlichen. Bei Apple ist es schon immer wie ein schlechter Running Gag.

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  • Apple hat einfach nicht die KI-Power, um alle zu versorgen :) eu Badhing ist halt einfacher

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  • Damit wird es die neuen HomePods Ende des Jahres auch nicht in der EU zu kaufen geben.

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  • Apple wurde bereits zur hohen Geldstrafen in der EU verdonnert.
    Auch wenn es mich heftig nervt, ich kann verstehen, dass sie ein finanzielles Risiko nicht noch mal eingehen wollen.
    Und es zählt nun mal halt jeder Euro, auch wenn die verhältnismäßig viel verdienen möchte man davon nichts als Strafe abgeben.

    Ich bin überzeugt, es geht hier nicht auch aber nicht nur um irgendwelche Gesetze die Apple Sorgen bereitet. Sie haben einfach keine Lust auf die Strafzahlung, zu der man sie verdonnern könnte.

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  • Nicht Apple ist schuld, sondern die EU Gesetze. Ich kann das wirklich alles nicht mehr!

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  • Da darf man als Gatekeeper noch nicht mal mehr die Konkurrenz (Perplexity, ChatGPT) von heute auf morgen auf dem iPhone ersetzen. Ja, die doofe EU. Dazu dieses lächerliche Datenschutzargument. Jeder 5-Jährige kann sich Ollama laden und x-beliebige Modelle mit gleichem Datenschutz lokal ausführen. Ausgerechnet Apple-Ingenieure schaffen es aber nicht, die eine Option einzubauen, wo das neue ui für die Chat/completions API (Siri-App) hin routet, um DMA konform zu sein.

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  • Lasst doch die Amis die Betatester sein. Wenn es dann funktioniert und gut abgegangen ist, kommt es zu uns.
    Glaube eh nicht, dass es gut funktioniert. Erstmal abwarten…

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  • Kauft iPhones erst, wenn sie das können, was ihr braucht.

    Tim hat Apple zum König der Vaporware gemacht.

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  • Ich möchte nur ungern, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini und Co. Einblick in meine Nachrichten, Fotos und Ähnliches erhalten, ohne dass sichergestellt ist, dass diese weder einsehbar sind noch zu Trainingszwecken genutzt werden. In diesem Punkt muss man Apple leider zustimmen.

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    • Genau eben nicht! Apple will alleinigen Zugriff. Apple will nicht, dass du entscheiden kannst welcher Anbieter XY dein Vertrauen bekommt und somit Zugriff. Sie nehmen dir eine Entscheidung ab und verbieten die 30 andere.

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      • Meine Güte es ist deren Hard und Software? Macht echt keinen Sinn. Ja Marktmacht etc aber die EU hat es auch nicht hinbekommen etwas eigenes zu entwickeln

    • Was für ein Quatsch. Apple will Dir Möglichkeiten weg nehmen, die Du sonst hättest. Du leidest am Stockholm Syndrom.

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  • Apple hat gar kein Interesse daran etwas speziell für DMA zu tun. Sie sind dagegen und fechten das mit der EU aus – auf dem Rücken der europäischen Anwender.

    Apple versucht es jedes Mal erneut mit solchen Aktionen Druck auf die EU aufzubauen – sie iPhone Mirroring. Keiner wird nachgeben und deshalb wir hier auch niemals eine Lösung kommen.

    Das für mich einzige interessante neue Feature ist futsch.

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  • Wir haben es doch selber im Griff. Wenn es so ist, dass IOS 27 für uns so gut wie keine Neuerungen bietet, wie manche zumindest schreiben, dann müssen wir uns ggf. auch kein neues iPhone kaufen. Wenn dass wiederum offiziell der Grund ist, was denkt ihr, wie schnell sich Apple mit der EU einig wird. Das wird Rückzug gehen;-)

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  • Man könnte meinen, die EU will nur eines:
    Den Bürgern den Spaß in jeder Beziehung zu verderben und alles so kompliziert wie nur möglich zu machen.

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  • Würde den ganzen AI Kram am liebsten los werden. Auf meinen Geräten eh nicht nutzbar, wird immer größer das Betriebssystem :(

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  • Hallo

    Ich finde das herrlich wie Apple hier mit der EU umgeht :) das macht Apple extrem Sympathisch. Wieso tun die das? Die EU erwartet von Apple, wenn sie Siri AI in Europa veröffentlichen, das die anderen AI Anbieter die selben zugriffe auf das iOS hat…und deswegen gibt es kein Siri AI in der EU.

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  • dann bekommen die Benutzer in der EU auch gleichzeitig eine viel ausgereifter Version weil die ganzen anderen schon den Betatest erledigt haben

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  • Sehr schön das die EU aufpasst und Apple in die Schranken weist – und nein, das ist keinesfalls ironisch gemeint.

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  • Für mich kein Problem. Ich kann selber lesen und selber denken.

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  • wenn ich so die ganzen Kommentare hier lese, könnte man meinen dass viele nicht mehr ohne AI leben können….armes Deutschland!

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  • Ernst gemeinte Frage: Welchen Grund sollte es hier geben, ein neues iPhone zu kaufen?

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  • Ich werde jetzt einmal alle Neuinvestitionen in Apple Produkte auf Eis legen und sehen wie es in Zukunft weitergeht. Mit gefallen Apple Produkte wirklich sehr gut aber wenn das jetzt zum „Normalzustand“ wird muß ich wirklich überlegen ob es Zukunft doch nicht besser ist sich anderweitig umzusehen. Andere Mütter haben auch schöne Töchter

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  • Apple macht sich mittlerweile wirklich lächerlich. KI erst verschlafen und nach dem aufwachen,
    trotzdem nichts hinbekommen. Aber hauptsache Image Playground rausgehauen.
    Und dann auch noch Geräte wie das iPhone 15 Pro außen vor lassen und jetzt bei WatchOS die Series 9.
    Ich mag eigentlich Apple und die Produkte sehr, aber ich erwische mich leider immer öfter dabei, wie ich zur Konkurrenz schiele.

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  • Muss Haribo jetzt auch zulassen, dass andere Gummibärchen in ihre Verpackungen dürfen?

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  • Zustände wie im sozialistischen China…. der Staat entscheidet was gut für mich ist. Freiheit ist das absolute Gegenteil.

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    • Lies nochmal nach, dass die EU Dir mehr Freiheit geben will… und dann korrigiere, was Du herausposaunst.

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      • Das will die EU vielleicht. Verhalten tut sie sich leider anders.
        Denn das erzwungene öffnen von dem Produkt einer Firma schreckt in Zukunft alle anderen ab. Weil du nie weisst ob dein von dir entwickeltes Produkt nicht plötzlich allen zur Verfügung gestellt werden muss.
        Ich kann verstehen das die EU hier Gleichberechtigung vorschiebt, aber das Ende wird keine Gleichberechtigungen sein sondern die Ausnutzung von Drittanbieter mit dem Produkt eines anderen.

        Stell dir vor die Baust ein haus und hast deine Firma drinnen. Gibst eine Party um Kunden zu gewinnen die auch die Firma besichtigen kann. Würdest du dann jedem anbieten zb. deine Produktionsstätte gratis zu nutzen?

  • Absolute Enttäuschung!

    Ich hatte die Befürchtung, dass es so kommt, aber dachte, dass sie das niemals wagen würden! Aber nein, sie wagen es tatsächlich, uns wieder zu verscheissern. Warte auf die ersten „News“, wo es dann heißt, dass es mit 27.4. kommen soll und dann wieder auf 28 verschoben wird!

    Apple hat keine Rechenkapazitäten für alle, also muss man sich eine Ausrede aus dem Po ziehen. Da kommt dieses EU-Gesülze gerade richtig.

    Die nächsten Geräte werde ich von der Konkurrenz kaufen! Ich fühle mich von dieser Firma nur noch verarscht.

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  • Jedes Mal das gleiche mit der EU!
    Wünsche mir das ich einfach mein Gerät auf USA umstellen kann um die Funktionen nutzen zu können.

    Mit USA Apple id werde ich ein anderes Gerät einrichten. Aber ja, ist enttäuschend finde ich.

    Hätte gern diese Siri-Chat mit Gespräch speichern Funktion probiert.

    Aber, freue mich wenn wir das bekommen wie in den USA…

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  • Ist verständlich und wir sollten hier der EU auch klar sagen, das wir das nicht wollen.
    Die Wissenschaft und damit auch die Wirtschaft geht in vielen Bereichen immer mehr ins Ausland.
    Auch bei der KI Entwicklung ist die EU nicht Vorreiter, weil hier zu viel Reguliert wird. Regeln sind wichtig, aber sie müssen im Verhältnis stehen und das tun sie in der EU nicht mehr.

    Ich wünschte mir zb. die EU wäre genauso verbissen bei der Sommer/Winter-Zeit, wie sie es bei US Firmen ist.

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  • Das 17 Pro war jetzt mein letztes IPhone. So einen Kindergarten mache ich nicht mehr mit und werde nach und nach mit meinen Geräten zu Android wechseln.

    Da kriege ich alle neuen Funktionen sofort …..

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