SCHUFA-Schattendatenbank: Datenschützer wollen Klagen

Die Datenschutzorganisation noyb geht gegen die SCHUFA wegen einer mutmaßlichen „Schattendatenbank“ vor. Anlass sind Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung, nach denen die Wirtschaftsauskunftei Millionen Datensätze weiterhin vorhält, obwohl diese nach den eigenen Speicherfristen längst gelöscht sein müssten. noyb hat die SCHUFA nun abgemahnt und kündigt eine Unterlassungsklage an, falls das Unternehmen seine Praxis nicht ändert.

Nach Darstellung der Datenschützer verschwinden ältere Informationen zwar aus der für Verbraucher sichtbaren Darstellung, bleiben intern jedoch erhalten. Dazu zählen etwa Daten zu erledigten Krediten oder Inkassoforderungen. Die SCHUFA soll diese historischen Informationen unter anderem für sogenannte Score-Validierungen bei externen Unternehmen verwenden.

Auskunft soll historische Daten nicht enthalten

Ein weiterer Streitpunkt betrifft das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO. Laut noyb gibt die SCHUFA auch bei formellen Anfragen keine Kopie der weiterhin gespeicherten historischen Daten heraus. Die Organisation hält dies für unvereinbar mit den europäischen Datenschutzregeln und fordert, dass Betroffene vollständig darüber informiert werden, welche Daten verarbeitet werden.

Die Auseinandersetzung trifft die SCHUFA in einer Zeit, in der man eigentlich mit einer Transparenzoffensive punkten wollte. Erst im März hatte das Unternehmen einen neuen Score und erweiterte Zugriffsmöglichkeiten eingeführt. Das neue Modell arbeitet mit zwölf ausgewiesenen Kriterien und soll die zuvor häufig kritisierte Berechnung nachvollziehbarer machen. Bereits zuvor hatte der Europäische Gerichtshof Grenzen für automatisierte Bonitätsentscheidungen gezogen. Wir hatten über die Entscheidung Ende 2023 berichtet.

Interessentenliste für mögliche Sammelklage

noyb verlangt nun, dass die SCHUFA Daten nach Ablauf der vorgesehenen Fristen tatsächlich löscht, historische Informationen bei Auskunftsersuchen bereitstellt und ihre Angaben zur Datenverarbeitung entsprechend anpasst.

Parallel bereitet noyb einen möglichen zweiten Schritt vor. Betroffene können sich bereits in eine Interessentenliste für eine spätere Sammelklage eintragen. Voraussetzung wäre unter anderem, dass sie in den vergangenen Jahren eine DSGVO-Auskunft bei der SCHUFA beantragt und dabei keine historischen Daten erhalten haben. noyb spricht von möglicherweise 1,6 Millionen unvollständigen Auskünften pro Jahr und hält einen Schadenersatz von rund 500 Euro pro Person für denkbar.