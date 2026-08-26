Apple Car Key
Xiaomi-Autos: iPhone wird zum Fahrzeugschlüssel
Apples digitaler Autoschlüssel für Xiaomi-Fahrzeuge scheint der Veröffentlichung näherzukommen. Nachdem bereits im Juli Hinweise auf den chinesischen Hersteller im Code von iOS 27 entdeckt worden waren, ist Xiaomi nun offenbar auch in Apples serverseitigem Wallet-System hinterlegt. Damit schreitet die Vorbereitungen ein Stück voran.
Über die ersten Hinweise hatten wir Anfang Juli berichtet. In der dritten Entwickler-Beta von iOS 27 tauchten damals die Kennungen „LCID“ und „XIA1“ auf, die Lucid und Xiaomi zugeordnet werden konnten. Eine offizielle Bestätigung durch Apple oder Xiaomi gab es nicht.
Aus dem Beta-Hinweis wird mehr
Wie MacRumors nun berichtet, wurden entsprechende Xiaomi-Einträge inzwischen auch im Backend der Wallet-App entdeckt. Vergleichbare Änderungen waren bei anderen Autoherstellern in der Vergangenheit ein Vorzeichen für die spätere Freischaltung von Apple Car Key. Zuletzt tauchte auf ähnliche Weise beispielsweise Volkswagen in Apples Systemen auf.
Mit Car Key landet der digitale Fahrzeugschlüssel direkt in Apple Wallet. Unterstützte Autos lassen sich je nach Umsetzung mit iPhone oder Apple Watch öffnen, verriegeln und starten. Manche Fahrzeuge unterstützen darüber hinaus den passiven Zugang, sodass das iPhone einfach in der Tasche bleiben kann. Schlüssel können bei kompatiblen Modellen zudem mit anderen Personen geteilt werden. Apple beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich in einem Support-Dokument.
Welche Xiaomi-Modelle profitieren, bleibt offen
Noch lässt sich aus den Backend-Einträgen nicht ablesen, welche Fahrzeuge Xiaomi tatsächlich unterstützen wird. Mit dem SU7 und dem SUV YU7 hat der Konzern derzeit zwei besonders spannende Elektroauto-Baureihen im Angebot. Dass eines oder beide Modelle den Apple-Schlüssel erhalten, wäre naheliegend, ist bislang aber nicht bestätigt.
Für Nutzer hierzulande ist die Entwicklung vor allem mit Blick auf Xiaomis Expansionspläne interessant. Der Hersteller bereitet seinen Einstieg in den europäischen Automarkt für 2027 vor. Welche Modelle zum Start angeboten werden, steht noch nicht fest.
Apple erweitert die Unterstützung von Car Key seit einiger Zeit deutlich. Im vergangenen Jahr wurden 13 weitere Fahrzeugmarken angekündigt. Xiaomi gehörte damals noch nicht dazu. Einen konkreten Termin für die Freischaltung gibt es weiterhin nicht, die neuen Backend-Einträge sprechen jedoch dafür, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte.
Nur mal aus Interesse…wieviele hier besitzen ein Xiaomi Auto, oder wollen sich eins kaufen?
Wenn die auch kleinere, vernünftige Autos anbieten – wieso nicht? VW, mein aktuelles Auto, ist ne ziemliche Enttäuschung. Aktuell geht die Ladeklappe nicht mehr auf, soviel zur hohen Qualität.
Afaik gibt es die hier in Europa noch gar nicht zu kaufen.
Man sollte es aus diversen Gründen nicht tun.
Belege bitte
Was meinst du? Ein Auto dieser Marke kaufen oder Apple Key?
Das ist mal wieder so sinnlos wie der sinnlose Knopf.
Warum Dieter? Weil es nicht stinkt und günstiger als ein Verbrenner ist?
Auch hier steht die Info im Artikel:
Der Einstieg in den europäischen Automarkt wird für 2027 vorbereitet.
Ergo wird die Anzahl der Besitzer hier vermutlich stark gegen Null tendieren.
Und ob sich jemand den Kauf vorstellen kann, wenn es denn irgendwann irgendwelche Modelle zu noch unbekannten Preisen zu kaufen geben sollte…
Das sagt wohl am ehesten etwas über die Fantasie desjenigen aus, der sich das vorstellen kann, oder?
Und deine Fantasie scheint etwas begrenzt zu sein…
Das Facelift meines 5er BMWs war schon schlechter wie mein Modell, Der aktuelle hat noch mehr features einkassiert (z.B. kann man nicht mehr den oberen Teil des Kofferraumdeckels des 5er Kombis separat öffnen). Die Qualität lässt seit den 90ern nach.
Wenn das so weiter geht ist halt das nächste Chinesische Auto kein Downgrade mehr sondern eine gute Option.
Das war kein Facelift, sondern ist ein komplett neues Modell. Da sind viele Änderungen normal.
Steht sogar im Artikel, dass es die Fahrzeuge in Europa erst ab nächstem Jahr geben wird….
„Der Hersteller bereitet seinen Einstieg in den europäischen Automarkt für 2027 vor. Welche Modelle zum Start angeboten werden, steht noch nicht fest.“
Wir würden sofort 3 kaufen wenn es die hier geben würde. Da kann kein deutscher Hersteller mithalten. Egal wie teuer
Fritz ballert Milliarden als ‚Rettung‘ der deutschen Auto Industrie, die jahrelang verschlafen hat auf ordentliches Elektro umzustellen und sich jetzt wundert, warum die günstigen Elektro Autos auch Asien kommen.
Und die afd hat die Lösung; nicht etwa Investitionen in Forschung.. ne, das wäre wisschenschaft. Lieber so wie Trump, einfuhrzölle
Einfuhrzölle auf chinesische Autos(oder auch japanische) gibt es doch jetzt schon und die kommen nicht von der AfD. Ob Elektro die Zukunft ist ist schwer zu sagen. Toyota, der aktuell beste weil zuverlässigste Auto Hersteller, sieht es nicht so.
Ganz so easy ist es auch nicht.
Gerade die Werke, die auf e-Autos gesetzt haben, stehen am schlechtesten da (VW Emden oder auch Ford, die ihren kleinen Benziner eingstellt haben um voll auf e-Auto zu setzen).
Ist halt nicht so leicht, wenn die Regierung nicht nur Deutsche sondern alle e-Autos subventioniert, während China gezielt die eigene Branche subventioniert (z.B. die Überkapazitäten für die chinesischen Autobauer kostenlos vorhält, damit diese problemlos in Lücken gehen können, die schwächelnde Europäische oder US Marktteilnehmer öffnen).
VW war einfach viel zu teuer. Das hat mit den Subventionen nichts zu tun. Die Autos hatten einfach viel zu hohe Preise und waren deshalb nicht konkurrenzfähig.
Deshalb freue ich mich über meinen BMW iX1. Nehme nie mehr einen sperrigen Autoschlüssel mit – nur mein iPhone. Zur Not funktioniert auch meine AppleWatch – aber nur als Gastfahrer.
Der Autoschlüssel ist ja auch soooo unglaublich sperrig. Läufst du nur in Radlerhosen rum, sodass der Schlüssel so wahnsinnig aufträgt?
Sind wirklich extrem sperrig die Autoschlüssel. Mein 17 Pro Max ist dagegen ein Taschenschmeichler. :D immer wieder witzig hier
Kein Grund, einen auf dicke Hose zu machen – das System gibt es u. a. bei Hyundai, Kia etc. schon lange.
Na dann mal viel Spaß wenn der Akku leer ist und das ohne Autoschlüssel.
Macht mein Daimler schon seit einiger Zeit.
Und so eine Dreckskarre wie den Schaumi kauft ja wohl keiner der hier Wohlstandsgesätigten.
Mein Bentley kann das auch.
Mercedes ist sehr sehr rückständig; das zeigen die Verkaufszahlen Welt weit. Also mit sowas würde ich nicht „angeben“
Leute, ganz tief durchatmen, stabile Seitenlage und einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es eine Meldung über einen Autoschlüssel. Das war’s schon.
… ist eine Meldung …
Ich verstehe den Artikel nicht.
Mein aktueller BMW i5 (11/2025) kann das schon „lange“!
Das einzige Mal, dass ich den physischen Schlüssel benutzt habe, war als ich das Fahrzeug beim Händler abgeholt habe. Seit November liegt der Schlüssel zuhause im Safe.
Ich nutze nur noch das iPhone oder die Watch. Ich muss die Geräte auch nur mitführen. Ich nähere mich dem Fahrzeug die Türen werden entriegelt. Ich entferne mich, die Türen werden verriegelt.
Wie gesagt, ich verstehe nicht was mit iOS 27 jetzt noch Bahnbrechendes, daran verbessert werden soll.
Bei BMW kann man sinnvoller Weise einstellen, dass es an der Heimatadresse nicht funktioniert.
Da, zumindest ich, die Watch immer trage und auch öfter am Fahrzeug vorbeilaufe, würde es jedes Mal ent- bzw. verriegelt werden.
Kann mich bitte jemand erleuchten?
Es geht nicht um eine absolute Neuheit sondern darum, dass nun mit Xiaomi ein weiterer Hersteller unterstützt wird. Gerne geschehen :-)
Lustig. Alle sprechen von den Chinesen. So modern, die beste Software. Interessant ist dich auch, dass zB VW bzw. der VW Konzern den Walletschlüssel mit Software 6.0.1 bereits in der Serie hat. Der vermeintlich ewig gestrige VW Konzern ist hier offenbar vorne. Freut mich als überzeugter Europäer, ohne das ich damit die Chinesen abkanzeln möchte. Konkurrenz belebt das Geschäft.
Hä? VW und vorne? LOL BMW hat die Wallet Schlüssel seit über 3 Jahren.
VW ist alles nur nicht vorne. Außer bei schlechter Software, Dieselbetrug und lausigem Kundenservice.
Mein 5er aus 2025 hat das auch. Ich habe keinen physischen Schlüssel mehr dabei…