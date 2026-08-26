Xiaomi-Autos: iPhone wird zum Fahrzeugschlüssel

Apples digitaler Autoschlüssel für Xiaomi-Fahrzeuge scheint der Veröffentlichung näherzukommen. Nachdem bereits im Juli Hinweise auf den chinesischen Hersteller im Code von iOS 27 entdeckt worden waren, ist Xiaomi nun offenbar auch in Apples serverseitigem Wallet-System hinterlegt. Damit schreitet die Vorbereitungen ein Stück voran.

Über die ersten Hinweise hatten wir Anfang Juli berichtet. In der dritten Entwickler-Beta von iOS 27 tauchten damals die Kennungen „LCID“ und „XIA1“ auf, die Lucid und Xiaomi zugeordnet werden konnten. Eine offizielle Bestätigung durch Apple oder Xiaomi gab es nicht.

Aus dem Beta-Hinweis wird mehr

Wie MacRumors nun berichtet, wurden entsprechende Xiaomi-Einträge inzwischen auch im Backend der Wallet-App entdeckt. Vergleichbare Änderungen waren bei anderen Autoherstellern in der Vergangenheit ein Vorzeichen für die spätere Freischaltung von Apple Car Key. Zuletzt tauchte auf ähnliche Weise beispielsweise Volkswagen in Apples Systemen auf.

Mit Car Key landet der digitale Fahrzeugschlüssel direkt in Apple Wallet. Unterstützte Autos lassen sich je nach Umsetzung mit iPhone oder Apple Watch öffnen, verriegeln und starten. Manche Fahrzeuge unterstützen darüber hinaus den passiven Zugang, sodass das iPhone einfach in der Tasche bleiben kann. Schlüssel können bei kompatiblen Modellen zudem mit anderen Personen geteilt werden. Apple beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich in einem Support-Dokument.

Welche Xiaomi-Modelle profitieren, bleibt offen

Noch lässt sich aus den Backend-Einträgen nicht ablesen, welche Fahrzeuge Xiaomi tatsächlich unterstützen wird. Mit dem SU7 und dem SUV YU7 hat der Konzern derzeit zwei besonders spannende Elektroauto-Baureihen im Angebot. Dass eines oder beide Modelle den Apple-Schlüssel erhalten, wäre naheliegend, ist bislang aber nicht bestätigt.

Für Nutzer hierzulande ist die Entwicklung vor allem mit Blick auf Xiaomis Expansionspläne interessant. Der Hersteller bereitet seinen Einstieg in den europäischen Automarkt für 2027 vor. Welche Modelle zum Start angeboten werden, steht noch nicht fest.

Apple erweitert die Unterstützung von Car Key seit einiger Zeit deutlich. Im vergangenen Jahr wurden 13 weitere Fahrzeugmarken angekündigt. Xiaomi gehörte damals noch nicht dazu. Einen konkreten Termin für die Freischaltung gibt es weiterhin nicht, die neuen Backend-Einträge sprechen jedoch dafür, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte.