Digitaler Zugang startet mit Einschränkungen
Neue SCHUFA-App gestartet: Bewertung erstmals nachvollziehbar
Die SCHUFA hat ihren neuen Score freigegeben und stellt gleichzeitig den Zugang zu den eigenen Bonitätsdaten neu auf. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, erfolgt der Einstieg über den persönlichen SCHUFA-Account, der zunächst über eine Warteliste eingeführt wurde.
Der neue Score lässt sich nicht nur über die neue SCHUFA-App abrufen, sondern auch über die Web-Oberfläche der SCHUFA, in den kostenpflichtigen Angeboten auf meineSCHUFA.de oder über die bonify-App. Damit stehen mehrere Wege zur Verfügung, um die eigene Bewertung einzusehen.
Über den Account erhalten Nutzer Zugriff auf ihre gespeicherten Vertragsdaten sowie den aktuellen Score. Die Aktualisierung erfolgt weiterhin in regelmäßigen Abständen. Für die Anmeldung ist eine Identitätsprüfung notwendig, die entweder über die Online-Ausweisfunktion oder per Brief durchgeführt wird.
Neues Modell als Reaktion auf Kritik
Mit dem neuen Score ersetzt die SCHUFA den bisherigen Basisscore, der seit 2008 als allgemeiner Richtwert diente. Künftig basiert die Bewertung auf zwölf klar definierten Kriterien, deren Einfluss transparent dargestellt wird. Nutzer können dadurch nachvollziehen, wie einzelne Faktoren ihre Bewertung beeinflussen und wie sich Änderungen auswirken könnten.
Die Umstellung erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Kritik an der Intransparenz des bisherigen Systems. Verbraucherschützer hatten wiederholt bemängelt, dass die Berechnung der Scores für Betroffene kaum nachvollziehbar war. Der neue Ansatz ist daher als Reaktion auf diesen Druck zu verstehen.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Verbraucher und Unternehmen künftig denselben Score einsehen, der anhand 12 klar definierter Kriterien abgebildet wird. Die bislang genutzten branchenspezifischen Bewertungen werden schrittweise ersetzt.
- app.schufa.de: Hier geht es zur Registrierung
Unternehmen haben bereits seit 2025 die Möglichkeit, den neuen Score einzusetzen. Die vollständige Umstellung erfolgt jedoch schrittweise. Eine Übergangsfrist bis Ende 2028 soll sicherstellen, dass insbesondere Banken die notwendigen regulatorischen Anforderungen erfüllen können.
Mit der Einführung des neuen Scores und der erweiterten Zugriffsmöglichkeiten setzt die SCHUFA ihre Neuausrichtung fort und öffnet ihre Bewertungsmechanismen stärker für die Nutzer.
Entwickler: Forteil GmbH
Laden
Das ist eine Webseite, KEINE App!!!
Bei mir ist es eine App. Mit FaceID und Passkey
Welche App?
So ist es, und noch dazu eine sehr schlecht gemachte Homepage.
Es gibt eine App Namens Bonify
Nach dieser App war nicht gefragt.
„Die Bürgerbewegung Finanzwende kritisierte, Bonify sei aus ihrer Sicht ein trojanisches Pferd. „Bonify ist eine Vertriebsplattform für Kredite und andere Finanzprodukte. Kundinnen und Kunden werden mit der Möglichkeit, den Schufa-Score abzurufen, in eine App gelockt, auf der ihnen dann später vielleicht teure Finanzprodukte angeboten werden“, erklärte Michael Möller von Finanzwende. Die Registrierung in der App sei „offensichtlich interessengeleitet“.
Kann mich in meinen Account seit gestern nicht mehr einloggen. Bzw. Sicherheitscode kann nicht angefordert werden. Hoffe die beheben das noch.
Musst dich neu kostenlos registrieren. Kannst sofort mit Personalausweis freischalten. Hat in 3 Minuten geklappt.
Das ist nicht richtig. Das System ist einfach überfordert. Ich konnte mich beim 3. Versuch einloggen
Der Codes per sms kommt schon seit Freitag nicht mehr an.
Alter Falter *lol*
Was sammelt denn diese Forteil GmbH alles für Daten?
Da ist der Name wohl Programm ^^ Wahnsinn…
Das ist die Schufa selbst, die Deine Adresse kontrolliert.
Bei mir steht nur „Leider ist eine Ermittlung des SCHUFA-Scores derzeit nicht möglich.“
Klappt gut.
Also bewegst du dich unterm Radar? ;)
Bei mir funktioniert es über die Weboberfläche.
Tja, bis gestern stand noch ganz normal der alte Score da. Heute bin ich anscheinend aus dem System gefallen.
Der Link zur Schufa-App produziert eine Fehlermeldung
Ich bin erstmals in Verbindung mit dem Begriff „Schufa“ positiv überrascht. Die Registrierung hat bei mir keine zwei Minuten gedauert und ich kann meinen Score und alle Anfragen einsehen. Die IDnow App sollte man vorher schon mal aufm Handy haben und der Perso mit Online Ausweisfunktion ist zwingend erforderlich (wobei es auch den Umweg über Brief gibt).
Weiß jemand wer „Zahlungswerk GmbH“ ist und für wen die arbeiten?
Das ist Edeka. Vermutlich in der App die Payment Funktion aktiviert.
Aus den FAQ’s:
„Ich habe ein meineSCHUFA-Konto. Kann ich meine Anmeldedaten auch für den SCHUFA-Account verwenden?“
„Aktuell können Sie Ihre meineSCHUFA.de -Anmeldedaten leider noch nicht für den Login in den SCHUFA-Account nutzen.
Der neue SCHUFA-Account, ist technisch noch nicht mit Ihrem bestehenden meineschufa.de Account verbunden. Das bedeutet: Ihre bisherigen Login-Daten von meineschufa.de (z. B. für Ihr meineSCHUFA Plus Abonnement) funktionieren im neuen Web-Portal und in der SCHUFA-App derzeit noch nicht.
Um Ihre Daten jederzeit kostenlos und digital zu sehen, müssen Sie sich daher einen neuen SCHUFA-Account anlegen.
Wir arbeiten bereits daran, in Zukunft eine Verbindung zwischen beiden Accounts zu ermöglichen.“
Wundert mich. Ich hab einen Tag vor der Umstellung eine Mail bekommen, dass ich als langjähriger Nutzer schon einen Tag vorher auf die neuen Schufa zugreifen kann. Da hat der Login mit meinen bestehenden Daten wunderbar funktioniert. Neuer Score neuer Oberfläche usw.
Aber jetzt klappt es bei mir auch nicht mehr.
Habe die App schon lange. Heute hat das Update gut funktioniert.
Bei mir auch, aber krass zu sehen, was da alles ein die Punkte einfließt
Welche App?
alleine, dass in der app werbung für kredite ist… ohne worte
Ich lese zum ersten Mal die zwölf Kriterien. Eigentlich schockierend, weil ich vieles davon gar nicht in der Hand habe, oder eigentlich positive Dinge negativ bewertet werden. Die Dauer eines Bankkontos, das Alter der Kreditkarte, wie lange man an eine Ort wohnt. Je nach eigenem Alter kann man das gar nicht wirklich beeinflussen. Oder der Wechsel von einer teuren Bank zu einer kostengünstigeren Bank wird hier negativ bewertet. Ein Immobilienkredit wird positiv gewertet und ein anderer Kredit negativ.
Macht durchaus Sinn um Risiken für Firmen einzuschätzen. Junge Leute haben nunmal statistisch ein höheres Ausfallrisiko.
Das was du schreibst ist alles nicht wirklich neu, war im alten System schon genau so.
Bei einem Immobilienkredit wird die Bönität durch die Banken sehr viel intensiver geprüft als bei einem einfachen Ratenkredit, daher geht die Schufa schon dadurch davon aus das du ein kleineres Ausfallrisiko hast. Dazu wird es wahrscheinlich auch Statistiken geben, dass Eigentümer von Immobilien allgemein seltener Zahlungdausfälle vorweisen.
Bei einem alten Score von 96% jetzt auf lumpige 661 Punkte zu fallen und damit nur noch akzeptabel zu sein, finde ich ziemlich frech …. man steht aktuell schlechter dar als vorher …
Du bist nicht alleine!
Die Umwandlung von alt zu neu ist nicht transparent, da geb ich dir Recht.
Kann ja aber auch nicht, wenn das Vorsystem schon dermaßen nicht nachvollziehbar war
.
Bei mir auch: vorher 99,17% zu jetzt 906 Punkten. Wenn 999 P = 100%, dann wäre ich jetzt nur noch bei 90,69%…
Das wirft in der Tat Fragen auf….
Bei mir von 99,35% auf 876
Macht kein Sinn
Da steht allerdings auch dabei, dass 999P nicht 100% sind, sondern eine andere Berechnung erfolgt.
Leider wirklich nicht transparent.
Für mich dennoch erfreulich, dass ich von vorherigen ca 96% auf nun „hervorragend“ gerutscht bin.
Na ja.
Bin auch von 98 auf gut runter. Und alles nur weil ich eine kostenlose Kreditkarte vor 4 Monaten bekommen habe welche ich noch nie benutz habe -.-
Ich hab tatsächlich relativ das gleiche. Bin auch mehr genervt von der massiven Veränderung
Info der Tagesschau zu Bonify aus 2023: wahrscheinlich noch aktuell:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bonify-app-schufa-100.html
Exakt, es hat sich nichts geändert. Warum diese App hier empfohlen wird, ist mir ein Rätsel.
Nur für den Fall aktuell, dass du dich selbst dazu entscheidest Bonify Einblick auf dein Konto zu gewähren.
Der Abruf der Schufa Daten ist auch ohne möglich.
So ein Müll, Identifizierung mit online Ausweisfunktion hat nicht funktioniert und über das Bankkonto auch nicht, obwohl ich die Daten korrekt eingegeben habe und eine Push Nachricht von meiner Bank bestätigt habe. Vielleicht sollten sie nicht so laut trommeln wenn sie es nicht auf die Kette kriegen. Jungejunge was für Stümper. Die Plattform haben wohl die Profis von VW (Cariad) gebaut…:-)
Kann ich nicht bestätigen. Einwandfreie Registrierung heut morgen 7:45, via Ausweis…
Hier auch, allerdings nicht über eine App, sondern über eine Webseite.
Wieso leitet ihr uns auf eine Webseite weiter?
Die bonify-App ist eine Zumutung, die Rezensionen dazu und zum Unternehmen sprechen Bände.
Geb einen feuchten Dreck auf die Schufa, hatte mir vor paar Jahren mal den Auszug schicken lassen. Schlechter Score weil ich mal vergessen hatte ne 50€ Rechnung zu bezahlen. Und weil ich sonst keinerlei Kredite bediene. (hatte zu dem Zeitpunkt aber ein Gehalt das weit übern Durchschnitt lag)
Naja, das ist Deine Sicht auf die Dinge. Ich kann mir vorstellen, das sehen Deine Geschäftspartner anders ;-)
„vor Jahren“ ist ja außerdem nicht heute. Evtl. ist dieser Eintrag ja bereits schon raus,
oder zumindest löschbar?!
Dein Durchschnittsgehalt spielt halt mal so gar keine Rolle (weit über dem Durchschnitt, wovon?), wenn schon, dann vergleicht man sich mit dem Median – aber selbst das ist unerheblich. Wichtig ist u. a., dass Du Deine Themen ohne Störung zurückzahlst, was ja nicht der Fall gewesen zu sein schien.
Ich rate dazu, sich damit zu beschäftigen – eben gerade, wenn es nicht soooo gut aussieht. Das System ist halt mal in der Welt und etabliert, also hilft es nicht, sich diesem zu verweigern, sondern sich damit zu beschäftigen.
Meckern ist halt einfacher, ich weiß! In diesem Sinne – toi toi toi ;-)
Bin schon länger dabei. Die Registrierung war schnell gemacht. Dieses Bonify brauche ich und will ich nicht. Hat alles einwandfrei geklappt.
Liebes ifun Team,
schon lange kein Artikel mehr von euch gelesen, der so kontrovers in den Kommentaren abgefertigt wird. Das eine app link derartiges Chaos hinterlässt, ist auch selten…. was läuft da schief???
Man könnte hier das alte Sprichwort „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“ anwenden.
Ich nehme diesen Thread nicht als besonders kontrovers wahr – da gibt’s einige andere, wo es deutlich heißer zur Sache geht.
Ich bin in der Regel auch ein etwas kritischerer Mitleser der iFun – aber wenn die Schufa nur eine Web-App bereitstellt,
hat iFun hier keinen Einfluss, denke ich. Also, was soll hier schief laufen? Wo ist die Kontroverse?
Und warum drei Fragezeichen? ;-D
Dann musst mal einen Artikel lesen wo es um den ÖRR geht… Ist hier alles ganz zahm…
Läuft. Von Gut – wenige Prozentpunkte zu Sehr gut – über Nacht auf die vorletzte Klasse „Ausreichend“ abgerutscht. Nur weil die Schufa die Kriterien ändert. Damit quasi von jetzt auf gleich in die Kreditunwürdigkeit abgerutscht. Man kann doch nicht einfach die Spielregeln dermaßen ändern. 19 Minuten in der Warteschleife, dann das Versprechen mich in eine Fachabteilung zu verbinden, dann Ansage: „Im Moment erreichen uns viele Anrufe. Wir möchten Sie nicht unnötig lange warten lassen. Rufen Sie uns doch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Schönen Tag noch.“ Und aufgelegt. Hier werden Existenzen durch Willkür zerstört!
Das kann doch alles nur Schufall sein….
Oder nicht???
Sie heißt die App?! Kann das wirklich niemand beantworten??
*Wie
Es gibt meines Wissens keine „on-premise“-App der Schufa, die man aus dem Store ziehen könnte, sondern lediglich
eine Web-App, erreichbar unter https://app.schufa.de
KEIBE ANMELDUNG MÖGLICH!!! Schr….