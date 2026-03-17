Neue SCHUFA-App gestartet: Bewertung erstmals nachvollziehbar

Die SCHUFA hat ihren neuen Score freigegeben und stellt gleichzeitig den Zugang zu den eigenen Bonitätsdaten neu auf. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, erfolgt der Einstieg über den persönlichen SCHUFA-Account, der zunächst über eine Warteliste eingeführt wurde.

Der neue Score lässt sich nicht nur über die neue SCHUFA-App abrufen, sondern auch über die Web-Oberfläche der SCHUFA, in den kostenpflichtigen Angeboten auf meineSCHUFA.de oder über die bonify-App. Damit stehen mehrere Wege zur Verfügung, um die eigene Bewertung einzusehen.

Über den Account erhalten Nutzer Zugriff auf ihre gespeicherten Vertragsdaten sowie den aktuellen Score. Die Aktualisierung erfolgt weiterhin in regelmäßigen Abständen. Für die Anmeldung ist eine Identitätsprüfung notwendig, die entweder über die Online-Ausweisfunktion oder per Brief durchgeführt wird.

Neues Modell als Reaktion auf Kritik

Mit dem neuen Score ersetzt die SCHUFA den bisherigen Basisscore, der seit 2008 als allgemeiner Richtwert diente. Künftig basiert die Bewertung auf zwölf klar definierten Kriterien, deren Einfluss transparent dargestellt wird. Nutzer können dadurch nachvollziehen, wie einzelne Faktoren ihre Bewertung beeinflussen und wie sich Änderungen auswirken könnten.

Die Umstellung erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Kritik an der Intransparenz des bisherigen Systems. Verbraucherschützer hatten wiederholt bemängelt, dass die Berechnung der Scores für Betroffene kaum nachvollziehbar war. Der neue Ansatz ist daher als Reaktion auf diesen Druck zu verstehen.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Verbraucher und Unternehmen künftig denselben Score einsehen, der anhand 12 klar definierter Kriterien abgebildet wird. Die bislang genutzten branchenspezifischen Bewertungen werden schrittweise ersetzt.

Unternehmen haben bereits seit 2025 die Möglichkeit, den neuen Score einzusetzen. Die vollständige Umstellung erfolgt jedoch schrittweise. Eine Übergangsfrist bis Ende 2028 soll sicherstellen, dass insbesondere Banken die notwendigen regulatorischen Anforderungen erfüllen können.

Mit der Einführung des neuen Scores und der erweiterten Zugriffsmöglichkeiten setzt die SCHUFA ihre Neuausrichtung fort und öffnet ihre Bewertungsmechanismen stärker für die Nutzer.