Schlechte Suche, viele Banner: Apple baut Werbe-Anstrengungen aus

Die steigende Nachfrage wird schon in Kürze zu einer deutlichen Zunahme der im App Store angezeigten Search-Ads führen. Wie berichtet sollen die App-Store-Anzeigen nicht mehr nur in der Suche und im Bereich der Empfehlungen auftauchen, sondern auch im Heute-Bildschirm des App Stores zwischen Apples „redaktionellen Inhalten“ untergebracht werden.

Statt in Googles Suchergebnissen oder in den vom Meta-Konzern kontrollierten sozialen Netzen werden die Anzeigen jetzt direkt bei Apple gekauft. Nachdem Cupertino die Konkurrenz zu großen Teilen ausgeschaltet hat, kennt man die eigenen Anwender inzwischen einfach am besten.

Anders als noch vor einigen Jahren können die größten Werbevermarkter im Netz dem durchschnittlichen iPhone-Nutzer nun nicht mehr „über die Schulter schauen“ und scheitern inzwischen daran, ihre Werbeanzeigen so gezielt wie noch in den zurückliegenden Jahren zu platzieren.

