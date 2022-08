Audible integriert „Die drei ???“ und weitere Sony-Inhalte

Audible erweitert sein Angebot um rund 2.500 Titel aus dem Portfolio von Sony Music. Besonders erfreulich für Abonnenten des Hörbuchdienstes ist dabei die Tatsache, dass ein Teil dieser Neuzugänge, darunter mehr als 50 Folgen der Kultserie „Die drei ???“ ohne Zusatzkosten ins Angebot integriert werden.

Audible hat seine klassische Abo-Strategie „1 Hörbuch im Monat“ erst vor kurzem um das Flatrate-Angebot „Im Abo enthalten“ erweitert. Zusätzlich zu den einzeln im Rahmen der monatlichen Zahlungen erhältlichen Premium-Hörbüchern haben Audible-Nutzer hier Zugriff auf einen wachsenden Pool mit Hörbüchern, wie sie sich teils auch bei den Musikdiensten finden. Dieses Hör-was-du-willst-Angebot wird im Rahmen der neuen Kooperation um rund 500 Titel erweitert, neben den „Drei ???“ nennen Audible und Sony die Kinder- und Jugendserien „TKKG“, „Hanni und Nanni“, „Fünf Freunde“ und „Bob der Baumeister“ als weitere Aushängeschilder.

Durch die Zusammenarbeit mit Sony Music können wir Familien und Kindern einen noch umfangreicheren Hörkatalog an beliebten Titeln und Formaten bieten. Die Zusammenarbeit mit Sony Music ist ein strategischer Meilenstein, der uns zum Anbieter mit dem besten digitalen Angebot an Audiounterhaltung für Kinder in Deutschland macht. Wir freuen uns, in Zukunft eine so starke und erfolgreiche Marke an unserer Seite zu haben und unser bestehendes Portfolio weiter vervollständigen zu können.

-Oliver Daniel, Audible

Die neuen Inhalte werden von heute an nach und nach bei Audible verfügbar sein. Audible bezeichnet sich selbst als führender Anbieter von Premium-Hörinhalten mit mittlerweile mehr als 500.000 Audible Originals, Hörbücher und Podcasts, wovon über 80.000 in deutscher Sprache verfügbar sind. Audible ist seit 2004 in Deutschland auf dem Markt und hat sich auf gekürzte Hörfassungen von Büchern spezialisiert, die im Einzelkauf in der Regel deutlich mehr als jene 9,95 Euro kosten, die monatlich für jeweils ein weiteres Buch freier Wahl anfallen. Nicht-Abonnenten können Audible einen Monat lang und mit einem selbst ausgesuchten Premium-Hörbuch zusätzlich zu den automatisch im Abo enthaltenen Hörbüchern und Podcasts kostenlos testen, über Amazon Prime gibt es sogar zwei kostenlose Testmonate.